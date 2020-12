Michter's rouwt om het verlies van Master Distiller Emeritus (meester-distilleerder emeritus) Willie Pratt

LOUISVILLE, Kentucky, 29 december 2020 /PRNewswire/ -- Met diepe droefheid kondigt Michter's gisteren het overlijden van Master Distiller Emeritus (meester-distilleerder emeritus) Willie Pratt aan.

Willie werd in 1942 geboren als zoon van een lerares en een mijnwerker die in de stad Hazard in Oost-Kentucky woonde. Op 20-jarige leeftijd vertrok Willie naar Louisville om werk te zoeken. Daar ging hij werken bij de grote distilleerder Brown-Forman die zijn opleiding betaalde waarvoor hij avondlessen volgde en zijn diploma behaalde aan de Universiteit van Louisville. Willie werkte meer dan vier decennia in verschillende functies bij Brown-Forman, waar hij een aantal jaren deel uitmaakte van de commissie van het bedrijf om distillatie, kuiperij en veroudering te bestuderen.

Op 65-jarige leeftijd ging Willie met pensioen bij Brown-Forman, maar zijn passie voor de bourbonindustrie bracht hem weer aan het werk. In 2007 kwam Willie bij Michter's als Master Distiller (meester-distilleerder). Aan het begin van zijn ambtstermijn bij het bedrijf hield hij toezicht op het productieprogramma van Michter's dat in een andere distilleerderij in Kentucky werd uitgevoerd voordat Michter's zich een eigen distilleerderijvoorziening kon veroorloven. Uiteindelijk hield Willie toezicht op het ontwerp en de bouw van de ultramoderne Michter's Shively-distilleerderij. Toen Willie besloot om met een beperkt schema te werken, droeg hij de positie van Michter's Master Distiller (meester-distilleerder) over aan Pam Heilmann, die uiteindelijk werd opgevolgd door Dan McKee. Willie bleef dienst doen als Master Distiller Emeritus (meester-distilleerder emeritus) van het bedrijf en bleef tot zijn dood actief betrokken bij de productie van Michter's.

In 2017 werd Willie opgenomen in "The Whiskey Magazine Hall of Fame". "Het was een geweldig geschenk om met Willie te werken en hem als vriend te hebben. Toen de problemen onoverkomelijk leken, kwam het ware leiderschap van Willie naar boven. Hij was een toonbeeld van kracht en moed", aldus Michter's president Joseph J. Magliocco. Vlijmscherp gericht op kwaliteit, werd Willie door de verkopers van Michter's goedaardig 'Dr. No' genoemd omdat hij weigerde whisky voor botteling vrij te geven totdat hij de whisky precies goed vond, ook al was de whisky mogelijk aanzienlijk ouder dan op het etiket vermeld stond.

Willie werd gerespecteerd en geliefd door het team van Michter's dat hij hielp opbouwen. "In tijden als deze realiseer ik me hoe gelukkig ik me mag prijzen dat ik het vak heb kunnen leren van een van de groten in de branche. Ik zal het missen om met Willie achter in de distilleerderij te staan, te praten over het maken van whisky en naar zijn levensverhalen te luisteren", aldus Michter's Master Distiller (meester-distilleerder) Dan McKee. Michter's Master of Maturation (meester in het rijpingsproces) Andrea Wilson merkte op: "Het komt niet vaak in je carrière voor dat je zit te luisteren naar iemand met meer dan 50 jaar ervaring in deze branche die zijn hart en ziel in elk detail heeft gestort. Het maken van Bourbon zag Willie niet als werk, maar als pure vreugde." Michter's Master Distiller Emerita (meester-distilleerder emerita) Pam Heilmann zei: "Het was mij een genoegen en de kans van mijn leven om met Willie samen te werken. In de jaren die we hebben samengewerkt hebben zijn wijsheid en toeziend oog ervoor gezorgd dat ik veel geleerd heb en veel weet van de bourbon-industrie."

Willie's hobby's waren vissen in Florida, motorrijden en vliegen met zijn Cherokee vierzitter. Hij laat zijn geliefde vrouw Patsy, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen en zijn hond Sophie achter.

