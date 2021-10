Michter's sortira un bourbon de 20 ans d'âge en novembre

« J'aime vraiment ce bourbon parce que les fûts que notre maître distillateur, Dan McKee, et notre maîtresse de maturation, Andrea Wilson, ont sélectionnés pour le vieillir présentent un arôme multiple et riche », a déclaré Joseph J. Magliocco, le président de Michter's. L'édition 2021 marquera la première production de Kentucky Straight Bourbon de 20 ans d'âge de Mitcher's depuis 2019. Mme Wilson a commenté : « Ce whisky montre à quel point prodiguer de l'attention tout au long du processus de vieillissement peut créer une expression absolument magnifique. En le sirotant, vous aurez l'impression de savourer un dessert subtil et délicieux. » « Nous accordons une attention particulière supplémentaire à nos fûts une fois qu'ils atteignent 15 ans d'âge, car nous voulons qu'ils atteignent l'équilibre parfait entre le goût et la complexité du chêne », a indiqué le maître distillateur de Michter's, Dan McKee

Le 21 octobre 2021, le magazine Drinks International a publié sa liste inaugurale des whiskies les plus appréciés au monde. En expliquant à l'académie de votants réunis comment classer les whiskies, Drinks International a déclaré : « Notre académie se compose d'acheteurs, de propriétaires de bars, d'écrivains, d'éducateurs et d'autres spécialistes qui n'ont aucune affiliation avec une marque, afin de veiller à ce que les résultats ne soient pas biaisés et à ce que le conseil conserve son intégrité. » Michter's a obtenu la première place du classement des whiskies américains les plus appréciés et la quatrième place de la liste des whiskies les plus appréciés au monde.

Michter's a une riche et longue tradition consistant à créer des whiskies américains classiques d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitées vieillie jusqu'à leur pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye whiskey et du whiskey américain. Actuellement, le distillateur basé à Louisville distribue l'ensemble de ses whiskies, car la demande dépasse l'offre.

La preuve d'alcool de cette production 2021 est de 114,2 (57,1 % vol.), et le prix de détail suggéré aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml s'élève à 750 USD. Pour en savoir plus, consultez le site www.michters.com et suivez l'entreprise sur Instagram, Facebook et Twitter.

