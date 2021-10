Michterʼs veröffentlicht 20-jährigen Bourbon im November

„Ich genieße diese Veröffentlichung wirklich, weil die Fässer, die unser Master Distiller Dan McKee und unser Master of Maturation Andrea Wilson dafür ausgewählt haben, so vielschichtig und reichhaltig sind", sagte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michterʼs. Diese 2021 Ausgabe wird die erste Veröffentlichung von Michterʼs 20 Year Kentucky Straight Bourbon seit 2019 sein. Wilson kommentierte: „Dieser Whiskey zeigt, wie sorgfältige Pflege und Aufmerksamkeit während der gesamten Reifezeit zu einem absolut schönen Ausdruck führen können. Wenn man ihn trinkt, hat man das Gefühl, ein feines, dekadentes Dessert zu genießen." „Wir schenken unseren Fässern besondere Aufmerksamkeit, sobald sie 15 Jahre alt sind, denn wir wollen, dass die Fässer, die wir anbieten, ein perfektes Gleichgewicht von Geschmack und eichenbedingter Komplexität erreichen", so Michterʼs Master Distiller Dan McKee.