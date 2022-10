Michter's Distillery brengt editie 2022 van 20 Year Bourbon uit

LOUISVILLE, Ky., 20 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Michter's Master Distiller Dan McKee en Michter's Master of Maturation Andrea Wilson hechtten hun goedkeuring aan de release van Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon. De distributeurs en importeurs van Michter's zullen de editie 2022 begin november beginnen te verzenden.

"Als Dan en Andrea besluiten deze whiskey uit te brengen, kijk ik er echt naar uit," zei Michter's President Joseph J. Magliocco. "Het is opmerkelijk dat een bourbon van 20 jaar zoveel fraaie kwaliteiten kan hebben zonder overdreven houterig te zijn."

Michter's 20 Year Bourbon

Het productieteam houdt oudere vaten in Michter's kelders nauwlettend in de gaten. McKee merkt op: "Door de extra aandacht voor de oudere vaten zijn het releases zoals de 20 Year Kentucky Straight Bourbon die mij trots maken op ons rijpingsteam en al hun harde werk bij het rijpen van deze prachtige whisky's."

De laatste editie van Michter's 20 Year Bourbon van de distilleerderij werd een jaar geleden uitgebracht. "Het is een enorme eer om mee te werken aan Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon met onze Master Distiller Dan McKee en ons ongelooflijk getalenteerde team. We hebben veel tijd besteed aan de inventarisatie voor deze speciale uitgave en zijn bijzonder enthousiast over de complexiteit van smaak en kwaliteit. Wij streven naar een dynamische ervaring die een gedenkwaardig whisky-moment oplevert. De release van dit jaar zal niet teleurstellen," aldus Wilson.

Michter's heeft een lange, rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van compromisloze kwaliteit. Naast elk van zijn op maximale rijping beperkt aangeboden producten omvat het veelgeprezen portfolio van Michter bourbon, rye en Amerikaanse whisky. Het bewijs van deze 2022-versie is 114,2, en de voorgestelde Amerikaanse kleinhandelsprijs voor een fles van 750ml is $1.200. Kijk voor meer informatie op www.michters.com en volg ons op Instagram , Facebook en Twitter .

