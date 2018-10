Micro Interventional Devices, Inc.™ traite avec succès le premier patient humain à l'aide de sa technologie percutanée d'annuloplastie mini-invasive MIA™

L'inclusion clinique à l'étude STTAR (Study of Transcatheter Tricuspid Annular Repair, ou Étude sur la réparation de l'anneau tricuspide par cathétérisme) se poursuit en Europe

NEWTOWN, Pennsylvanie, 13 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Micro Interventional Devices, Inc.™ (MID) a annoncé aujourd'hui la première implantation percutanée mondiale de sa technologie MIA™ (Minimally Invasive Annuloplasty, ou annuloplastie mini-invasive), technologie de réparation tricuspide et mitrale. Ceci marque le premier patient inclus dans le bras par cathétérisme de l'essai STTAR (Study of Transcatheter Tricuspid Annular Repair, ou Étude sur la réparation de l'anneau tricuspide par cathétérisme), actuellement mené en Europe.

L'intervention a été réalisée par une équipe dirigée par le professeur Audrius Aidietis, docteur en médecine, chef du service de cardiologie et d'angiologie, et le professeur Kestutis Rucinskas, docteur en médecine, chef du service de chirurgie cardiaque de la clinique Santariskiu de l'hôpital universitaire de Vilnius. Ont surveillé l'intervention les experts renommés Mathew Williams, docteur en médecine, directeur du programme de valve cardiaque, et Alan Vainrib, docteur en médecine, cardiologue et spécialiste en échocardiographie, tous deux au centre NYU Langone Health. Un résultat réussi a été obtenu avec le cathéter d'administration 12F MIA et les ancrages PolyCor™ dans la réduction des dimensions de l'anneau tricuspide ainsi que de la régurgitation tricuspidienne (RT) chez ce patient.

La toute première bicuspidisation percutanée a été réalisée sur une patiente de 61 ans souffrant de régurgitation tricuspidienne torrentielle sévère. En utilisant la technologie exclusive de MIA, les médecins ont été en mesure de réduire l'anneau tricuspide dilaté de 29 %, le faisant passer de 20,9 cm2 à 14,9 cm2. En outre, le MIA a permis d'atteindre une réduction de 36 % de l'aire de l'orifice régurgitant effectif (EROA), qui est passée de 2,5 cm2 à 1,6 cm2, une mesure quantitative de la régurgitation tricuspidienne. Aucune complication ou événement indésirable n'a été déclaré(e) ou subi(e). La procédure guidée par imagerie a recouru à la fluoroscopie et à l'échocardiographie 3D pour mettre en place de manière précise les ancrages PolyCor sur l'anneau tricuspide. La technologie d'ancrage PolyCor unique de MIA permet une bicuspidisation percutanée de la valve tricuspide, en répliquant une intervention de bicuspidisation chirurgicale ouverte.

« Le système MIA percutané est potentiellement une intervention sûre et efficace pour les patients souffrant de régurgitation tricuspidienne modérée à sévère », a déclaré le professeur Audrius Aidieitis, docteur en médecine.

« Je m'attends à ce que la réduction de la régurgitation tricuspidienne et de l'aire annulaire obtenue au cours de cette intervention améliore les symptômes des patients, en aboutissant à un remodelage ventriculaire droit favorable », a ajouté le professeur Kestutis Rucinskas, docteur en médecine. « Nous sommes impatients de poursuivre l'inclusion de patients à l'étude STTAR pour évaluer l'innocuité et la performance de cette nouvelle thérapie. »

Il s'agit du premier des 40 patients qui seront inclus au bras percutané de l'essai clinique multicentrique STTAR. L'étude STTAR compte deux bras, un bras chirurgical et un bras percutané. À ce jour au mois d'octobre, MID possède désormais les données de suivi à un an de trois patients du bras chirurgical, qui confirment que la réduction finement observée de la régurgitation tricuspidienne et des dimensions de l'anneau tricuspide est maintenue à un an. L'équipe prévoit que l'inclusion au bras percutané sera rapide compte tenu de la courte courbe d'apprentissage liée à la technologie.

« Les données de suivi à un an du bras chirurgical de STTAR, ainsi que la première utilisation clinique percutanée de MIA, constituent des étapes majeures pour MID », a déclaré Michael Whitman, président et PDG. « Le système de pose 12F est simple à utiliser, et l'implant à faible masse de MIA préservera la fonction physiologique ainsi que toutes les options futures d'intervention. Ceci différencie MIA des autres technologies actuellement développées dans le cadre des applications tricuspides. Plus d'1,1 million de patients souffrent de régurgitation tricuspidienne rien qu'aux États-Unis. MID cible cette large population de patients, avec pour objectif d'améliorer leur qualité de vie. »

À propos de Micro Interventional Devices, Inc. (MID) :

MID est le leader mondial de la technologie de réparation conforme percutanée par cathétérisme, qui répond aux besoins non satisfaits des cardiopathies structurelles.

La MIA recourt aux ancrages exclusifs et conformes PolyCor™, premiers implants polymériques à faible masse au monde conçus pour se conformer à une fonction valvulaire physiologique normale. Une fois déployé, l'implant MIA est conçu pour se replier et se conformer au tissu cardiaque.

Contact de la société :

Micro Interventional Devices, Inc.

Katherine Whitman

Directrice du marketing

215 600 1270

info@microinterventional.com

www.microinterventional.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/451210/micro_interventional_devices_logo.jpg

Related Links

http://www.microinterventional.com