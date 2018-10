Microland annonce un partenariat avec Nutanix visant à étoffer son portefeuille de cloud hybride

BANGALORE, Inde, October 25, 2018 /PRNewswire/ --

L'entreprise obtient le statut d'intégrateur de système mondial et de partenaire-conseil de premier plan

Microland, un accélérateur numérique pour les entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui son intention d'apporter de nouvelles charges de travail aux déploiements d'hyper-convergences et de cloud d'entreprise dans le cadre d'un partenariat mondial avec Nutanix.

En qualité d'intégrateur de système mondial (GSI), Microland développera, concevra et mettra en œuvre des stratégies informatiques transformationnelles chez les clients qui cherchent à maximiser leurs performances informatiques et à améliorer leur agilité commerciale. Le partenariat de Microland avec Nutanix, un fer de lance du cloud computing d'entreprise, permettra de créer des centres de données définis par les logiciels et d'apporter la puissance du cloud à ses clients professionnels.

En qualité de partenaire, Microland a obtenu le statut « Premier », à savoir le plus haut niveau dans le programme Nutanix Consulting Partner (NCP). Cette certification permet à Microland d'offrir des services professionnels qui se démarquent aux clients de Nutanix en utilisant les « toolkits » (boîtes à outils) de prestation de services avancés de Nutanix. Faire partie de l'écosystème Nutanix donne à Microland l'occasion de concevoir et de mettre en œuvre des solutions de pointe, en tirant parti des services et des meilleures pratiques de Nutanix.

« En tant que partenaire de premier plan de Nutanix, Microland utilisera les outils, les modèles, les méthodologies et les formations des services Nutanix pour améliorer l'efficacité des services et la rentabilité des écosystèmes clients », a déclaré Karthikeyan Krishnan, vice-président principal des Solutions mondiales et responsable des activités dans la région de l'ANASE (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) chez Microland. « Ce partenariat vise à accélérer numériquement le panorama technologique du client en fournissant une architecture simple à déployer à l'échelle du web, et qui intègre les charges de travail cognitives de dernière génération, les charges de travail critiques, comme les bases de données, l'infrastructure web et les applications d'entreprise traditionnelles. Je suis persuadé que ce partenariat nous aidera à offrir la meilleure qualité de service et une expérience client inégalée à nos clients dans le cadre de leur transformation numérique. »

« Nous sommes ravis de collaborer plus étroitement avec Microland », a déclaré Rodney Foreman, vice-président des ventes mondiales chez Nutanix. « L'entreprise est l'un de nos partenaires GSI les plus appréciés à l'échelle mondiale et elle va nous aider à développer notre élan auprès des grandes entreprises clientes, en particulier dans la région de l'ANASE ».

À propos de Microland :

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 3 800 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux.

