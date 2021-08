Microland ernennt Ashish Mahadwar zum Chief Operating Officer

Ashish Mahadwar kam im August 2019 als Präsident für Vertrieb und Marketing wieder zu Microland zurück. Er verfügt über mehr als 30 Jahre an weltweiter Erfahrung im Bereich Skalierung von Anwendungs-, Infrastruktur- und Beratungsfähigkeiten. Vor seiner Tätigkeit bei Microland war Mahadwar Betriebs- und Finanzleiter bei einem führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in der San Francisco Bay Area und davor Senior Advisor bei Bain Capital.

In den letzten zwei Jahren hat Mahadwar das dreigleisige Modell von Microland für Wachstum und ein Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt und geschärft:

Skalierung in Netzwerken und am digitalen Arbeitsplatz

Aufbau des Wachstums in der Cloud Unit durch Investitionen in Plattformfunktionen und digitale Anwendungen

Investitionen in Cybersicherheit, Industrial IoT und Servicemanagement

„Ashish wird alle Geschäftsfunktionen weltweit leiten. Er wird dafür verantwortlich sein, eine stärkere Akzeptanz von plattformgestützten Diensten und Produktisierung voranzutreiben, die eine schnellere Wertschöpfung für Kunden und die Vertikalisierung von Lösungen ermöglicht. Ich habe großes Vertrauen in seine Führungskapazitäten und in seine Fähigkeit, empathisch auf Kunden und Mitarbeiter einzugehen", erklärte Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von Microland Ltd.

Mahadwar sieht Microland als einzigartig auf dem IT-Dienstleistungsmarkt positioniert. „Microland kann eine Erfolgsbilanz von Innovationen, Partnerschaften und einer konsistenten globalen Bereitstellung von Weltklasse vorweisen, die unseren Kunden den Umstieg auf den digitalen Betrieb ermöglicht. Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, unsere Bemühungen zum Aufbau eines globalen, plattformgeführten Digital First-Dienstleistungsunternehmens zu beschleunigen", so Ashish Mahadwar zu seiner Ernennung zum COO.

Ashish Mahadwar setzt sich leidenschaftlich für Vielfalt und Inklusion ein. Er ist der Meinung, dass integrative Unternehmen neue Ideen besser fördern können und ist der Executive Sponsor der Initiative für Vielfalt und Inklusion bei Microland.

Mahadwar ist ein begeisterter Anhänger der Selbstverwirklichung, ein Weltreisender mit großem Interesse an Kulturen und Geschichte, der sich in seiner Freizeit für Radfahren und Golf begeistert.

Informationen zu Microland

Bei den digitalen Technologie-Lösungen von Microland dreht sich alles darum, dass Technologie mehr leistet und weniger Aufwand erfordert. Wir helfen Unternehmen beim Umstieg auf modernen Technologien und stellen sicher, dass diese neu gewonnene Brillanz vorhersehbar, zuverlässig und stabil ist.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Die Firma beschäftigt mehr als 4.500 Digitalspezialisten in Niederlassungen und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

