Microland ernennt Branchenveteran Vivek Radhakrishnan zum Senior Vice President für Nordamerika

BENGALURU, Indien, ISELIN, New Jersey und LONDON, 1. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Microland, ein weltweit tätiges Unternehmen für die Digital-Transformation, hat heute die Ernennung von Vivek Radhakrishnan zum Senior Vice President für die Region Nordamerika bekannt gegeben. Seine Aufgabe wird es sein, das Geschäftswachstum in der Region zu beschleunigen. Vivek Radhakrishnan wird von Iselin, New Jersey, aus für das gesamte Geschäft von Microland in den USA verantwortlich sein.

Er hat bereits eine 25-jährige erfolgreiche Karriere bei der Umsetzung der Agenda für die Digital-Transformation für Kunden in verschiedenen Branchen hinter sich, darunter Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitsfürsorge und Biowissenschaften sowie Energie und Versorgung. Radhakrishnan hat mehrere Führungspositionen bei großen IT-Dienstleistungsunternehmen bekleidet und war für wichtige Geschäftsfunktionen verantwortlich, darunter Vertrieb, Lieferung und Solution Engineering.

Radhakrishnan ist eine ergebnisorientierte Führungskraft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kunden Wachstumsstrategien anzubieten, und die sich durch eine herausragende Geschäftsleitung während des gesamten Betriebslebenszyklus über komplexe Transformationsprojekte hinweg auszeichnet. Er ist fest entschlossen, den Kunden Innovationen und bewährte Verfahren zu liefern, die ihnen dabei helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihre Unternehmensziele sogar zu übertreffen.

Ashish Mahadwar, Präsident von Microland, erklärte: „Ich freue mich, Vivek in der Geschäftsleitung von Microland willkommen zu heißen. Seine umfassende Betriebserfahrung in verschiedenen Geschäftsbereichen wird unsere Fähigkeiten zur Digital-Transformation in ganz Amerika erweitern und damit unser Wachstum beschleunigen. In der von der Pandemie hart getroffenen Welt besteht ein erheblicher Bedarf an innovativen IT-Infrastrukturlösungen, die den aktuellen Anforderungen unserer Kunden entsprechen und ihnen bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen helfen. Ich glaube, dass die jüngste Auszeichnung von Microland im Gartner Magic Quadrant als führender Anbieter von Managed Network Services* unsere Fähigkeit widerspiegelt, den Kunden eine breite Palette an innovativen Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen anzubieten. Viveks Erfahrung im Bereich weltweiter Geschäftsbeziehungen wird Microland bei der Vertiefung der Beziehungen zu unseren Kunden zugute kommen. Seine umfassenden Kenntnisse bei der Umsetzung der Transformationsagenda von Kunden werden Microland dabei helfen, seine Lösungen für die „neue Normalität" besser umzusetzen."

Auch Vivek Radhakrishnan äußerte sich zu seiner Ernennung: „Ich freue mich, Teil von Microland und damit eines Unternehmens zu sein, das sich so tiefgreifend und entschlossen im Bereich IT- und IIoT-Infrastrukturdienstleistungen engagiert. Microland ist in den letzten drei Jahrzehnten stets mit der Zeit gegangen und hat sich den sich ständig ändernden Anforderungen seiner Kunden in einer sich schnell ändernden Technologie- und Geschäftslandschaft angepasst, im ihnen Mehrwert zu bieten. Nach der Pandemie bieten sich für ein Unternehmen wie Microland enorme Wachstumschancen und ich freue mich darauf, an der Umsetzung der Ziele des Unternehmens beteiligt zu sein.

Quelle(*) : Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 09. Nov. 2020

*Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Microland

Microland bietet digitale Technologie-Lösungen und hilft Kunden beim digitalen Wandel nach dem Motto „Making Digital Happen". Microland erleichtert Unternehmen den Umstieg auf digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Dabei greift der Anbieter auf sein Know-how in den Bereichen Cloud und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und Industrial IoT zurück. Das Ziel ist, erstklassige Lösungen bereitzustellen, die gleichzeitig vorhersehbar, zuverlässig und stabil sind.

In Zeiten der Pandemie hilft Microland Unternehmen beim digitalen Wandel. Das Hauptaugenmerk liegt dabei voll und ganz auf Dienstleistungen, die den Stamm- und Neukunden des Anbieters heutzutage wichtiger sind denn je. Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Bengaluru in Indien. Für die Firma arbeiten über 4.500 Experten in Büros und Lieferzentren in Asien, Australien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika an digitalen Lösungen.

Weitere Informationen unter: https://www.microland.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

SOURCE Microland