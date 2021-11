Microland es reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® para Servicios de red gestionados por segunda vez consecutiva

Gartner evaluó a los proveedores en múltiples parámetros para su informe Cuadrante Mágico. La evaluación se basó en dos categorías de servicios: servicios de LAN/LAN inalámbrica (WLAN) gestionados y servicios de WAN gestionados, lo que incluyó la gestión de Equipos locales del cliente (CPE) de la LAN de la empresa y la gestión de CPE de edge networking en las instalaciones de la empresa y la gestión de transporte de WAN. Los Servicios de red gestionados de Microland se destacan en el Cuadrante Mágico de Gartner por su oferta, análisis y experiencia del usuario impulsada por herramientas de automatización de redes.

Al comentar sobre el reconocimiento, Pradeep Kar, fundador, presidente y director administrativo de Microland, expresó: " Creemos que el reconocimiento de Microland en el Cuadrante Mágico de Gartner por los Servicios de red gestionados por segundo año consecutivo habla de nuestro enorme enfoque en ser el socio de preferencia en infraestructura de TI para nuestros clientes durante más de tres décadas. Microland estuvo ofreciendo una calidad de servicio impecable a los clientes. La combinación de esta experiencia con las últimas tecnologías y los estándares de suministro de clase mundial mantuvo nuestra oferta de Servicios de red gestionados a la vanguardia. Creo que este reconocimiento es el resultado de las inversiones que realizamos para demostrar la profundidad y amplitud de nuestros servicios y nuestra capacidad de impulsar la innovación continua. Dedicamos este reconocimiento a nuestros clientes que siempre nos inspiraron a elevar el estándar del éxito".

El informe de Gartner proyecta que más del 60 % de los clientes de redes de área extendida definida por software (SD-WAN) habrán implementado una arquitectura de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) para 2024. Este es un aumento sustancial con respecto al alrededor del 35 % de los clientes que lo habían implementado para 2020. Esta tendencia se alinea con la visión de Microland de la expansión de su oferta de Servicios de red gestionados.

En respuesta a la notable mención, Robert Wysocki, vicepresidente sénior y líder en Soluciones para clientes globales - Redes y Ciberseguridad de Microland, expresó: "Creemos que este es un reconocimiento de nuestra capacidad al impulsar un excepcional valor para los clientes. Nuestra inversión en nuestra Plataforma de seguridad de red desarrollada internamente que ofrece una experiencia de gestión de ciclo de vida completa a nuestros clientes se destacó como uno de los elementos clave, junto con la calidad constante y las ofertas estandarizadas, que nos convierten en un proveedor de preferencia".

Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, 10 de noviembre de 2021, por Ted Corbett y Danellie Young

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER y Cuadrante Mágico son marcas registradas y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Microland

La oferta de Microland de lo digital y de "hacer realidad lo digital" permite que la tecnología haga más e interfiera menos. Facilitamos la transición de las empresas hacia la infraestructura digital de última generación. Hacemos esto posible gracias a nuestra experiencia en la nube y los centros de datos, las redes, el entorno laboral digital, la ciberseguridad y el IoT Industrial, garantizando que la adopción de la excelencia sea predecible, confiable y estable.

En el mundo afectado por la COVID-19, Microland está haciendo realidad lo digital para las empresas con un enfoque definido en servicios que suponen mayor relevancia que nunca para nuestros clientes actuales y potenciales. Constituida en 1989 y con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

FUENTE Microland

