Microland figure parmi les 25 meilleures études de cas transformatrices citées dans le nouvel ouvrage d'ISG consacré à l'excellence numérique

Microland a aidé Waste Management à fournir un programme de transformation SDWAN pour obtenir un avantage concurrentiel. Les principaux objectifs de ce programme de modification de réseau comprenaient l'accès à des applications hébergées dans le cloud avec des performances supérieures, l'amélioration de la capacité à diffuser des vidéos en temps réel, ou encore l'accélération du cycle de mise en service d'un nouveau site de gestion des déchets. Microland a fait migrer avec succès 1 150 sites vers un réseau piloté par logiciel, y compris différents bureaux de terrain, sites de décharge, centres d'appels, stations de transfert, bureaux de zone de marché et bureaux d'entreprise par le biais de son infrastructure SmartMigrate exclusive. La transition comprenait une remise à niveau complète du matériel et des fournisseurs de transport impliquant 100 applications, 500 circuits et plus de 5 000 périphériques réseau. Microland a contribué à multiplier par 32 les performances réseau, permis le déploiement de robots plus autonomes et considérablement réduit la durée de cycle de mise en place d'un nouveau site. La nouvelle architecture dorsale numérique a positionné Waste Management comme l'un des leaders du secteur et rendu encore plus difficile le rattrapage par ses concurrents.

« Le programme de transformation SDWAN mis en place par Microland pour notre client découle de notre expertise approfondie reposant sur plusieurs décennies de transformation et de gestion des réseaux.Microland a toujours figuré parmi les précurseurs d'offres d'expertise technologique innovantes et de pointe à destination de sa clientèle, avec pour objectif d'aider celle-ci à préserver son avantage concurrentiel, et ce programme en est la démonstration.Nous sommes très heureux de cette reconnaissance par ISG, car elle consacre de façon motivante la valeur que nous avons fournie », a déclaré Mahesh Nagaraj, directeur du marketing et de la stratégie chez Microland.

L'étude Scaling Digital: 25 Stories of Innovation est le produit d'un examen rigoureux portant sur un grand nombre d'études de cas du secteur du numérique soumises par la communauté des fournisseurs. ISG a évalué chaque étude de cas en interrogeant les clients impliqués, en évaluant l'impact de chaque transformation sur l'activité du client, et en indexant les critères d'évaluation d'ISG de manière à déterminer les 25 premières études de cas qui seraient publiées dans le livre.

« ISG a élu Microland parmi les meilleurs sur la base du partenariat solide établi entre Microland et Waste Management, ainsi que de la transformation numérique efficace que ces derniers ont réalisée ensemble », a commenté Paul Reynolds, partenaire et président responsable de la recherche et de l'expérience client chez ISG. « Grâce à leur mise en œuvre innovante, l'application de technologies numériques de pointe et un engagement global envers l'excellence, Microland et Waste Management ont obtenu des résultats commerciaux impressionnants et tangibles », a-t-il souligné.

Chacune des études de cas sur la transformation numérique incluse dans cet ouvrage a été évaluée sur la base des critères suivants :

Unicité : capacité du fournisseur à aider ses clients à réfléchir au-delà des évidences en termes de transformation numérique et à concevoir les aspects abstraits.

Complexité : obtention du succès tout en stimulant la conception et la livraison de solutions numériques complexes.

Impact : incidence commerciale nette de la transformation fournie au client final.

Engagement envers la réussite des clients : engagement du fournisseur en faveur du succès de ses clients, tel que démontré par la flexibilité, la collaboration, les investissements ou les innovations commerciales.

Pour consulter l'étude de cas numérique Scaling Digital: 25 Stories of Innovation de Microland, visitez le site https://www.microland.com/digital-assets/digital-transformation-environmental-services.

