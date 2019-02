Microland melhora sua carteira de serviços de cibersegurança

Classificação de "Aspirante" no PEAK Matrix de Serviços de Segurança de TI do Everest Group

BANGALORE, Índia, 20 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A Microland, principal empresa de transformação digital de TI da Índia, anunciou que está intensificando suas ofertas de serviços de segurança cibernética. Como reconhecimento por seus esforços, a Microland também foi classificada como "Aspirante" no relatório de avaliação PEAK Matrix de Serviços de Segurança de TI de 2019 do Everest Group.

Clique aqui para acessar o relatório

A classificação "Aspirante", no relatório PEAK Matrix de Serviços de Segurança de TI, é um indicador claro e reflete os esforços da Microland de criar uma carteira holística de serviços, oferecendo segurança, conformidade e minimizando riscos nos ecossistemas dos clientes.

"Os benefícios da transformação digital são bem conhecidos por todos. No entanto, a concretização do benefício apenas pode acontecer quando são implementadas estratégias de proteção de segurança e privacidade adequadas. O grupo abrangente de serviços de segurança da Microland vem com uma abordagem analítica para manter seguros as aplicações e sistemas de TI dos nossos clientes, e ao mesmo tempo, garantir uma gestão robusta da defesa cibernética. Além disso, os Serviços de Cibersegurança da Microland ajudam as empresas a adotar com confiança tecnologias digitais e de nuvem, ao mesmo tempo em que garantem que as operações estejam de acordo com as mudanças das normas. Também protegemos as empresas contra violações de dados, riscos financeiros e danos à reputação", disse Robert Wysocki, diretor de tecnologia da Microland Limited.

"Segurança de TI está cada vez mais se tornando um princípio estratégico da agenda de transformação digital das empresas. Além de proteger diariamente o ambiente de TI dos clientes, a criação de soluções de segurança potentes de última geração tornou-se um fator-chave de transformação para provedoras de serviços. A Microland demonstrou estar seriamente concentrada no fornecimento de serviços e soluções de segurança de última geração com uma abordagem analítica de gestão da defesa cibernética. Isto, juntamente com sua ênfase em uma abordagem cooperativa para definir a estratégia de engajamento com base no contexto e flexibilidade comercial do cliente durante as negociações, possibilitou que a Microland assegurasse sua posição de Aspirante nesta avaliação", disse Chirajeet Sengupta, parceiro da área de serviços de tecnologia da informação do Everest Group.

Sobre a Microland:

A Microland acelera a jornada de transformação digital de empresas globais, possibilitando que elas ofereçam aos seus clientes resultados de alto valor. Com sede em Bangalore, Índia, a Microland tem mais de 4.200 profissionais em seus escritórios localizados na Austrália, Europa, Índia, no Oriente Médio e na América do Norte. A Microland faz parcerias com empresas globais para ajudá-las a se tornem mais ágeis e inovadoras pela integração de tecnologias emergentes e pelo uso de automação, análise e inteligência preditiva em seus processos de negócios.

