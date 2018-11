Microland ofrece una solución de nube privada gestionada en FlexPod

SAN JOSE, California, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Microland, un acelerador digital para empresas globales, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo global para ofrecer soluciones Managed Private Cloud en la plataforma FlexPod. FlexPod es una plataforma de infraestructura convergente desarrollada por Cisco y NetApp que aloja aplicaciones de software de infraestructura y empresariales en entornos virtualizados y de metales al descubierto, para mejorar la agilidad y flexibilidad de las empresas.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg )



La nueva solución FlexPod Managed Private Cloud operada en FlexPod permite a los clientes realizar un modelo As-a-Service de tipo nube en su TI bajo premisa. La infraestructura FlexPod se localizaría bajo premisas pero se gestionaría remotamente, asegurando datos de clientes críticos y avanzando capacidades tipo nube para socios y sus clientes. Las innovadoras soluciones de Microland, como Applications to Containers (a2cs), Container as a Service, etc. están disponibles a través de catálogos en el entorno FlexPod, de eso modo se acelera el tiempo para el despliegue tras el aprovisionamiento de FlexPod. Utilizando las tecnologías de generación de corriente como Terraform, Microland también ofrece opciones para el aprovisionamiento de metales desnudos, que es una de las principales demandas en varios clientes para la computación de alto rendimiento.

"Las nuevas soluciones Managed Private Cloud mejoradas y configuradas con los servicios gestionados de Microland nos permiten acelerar la transformación digital, impulsar la rentabilidad, mejorar la eficiencia y avanzar los procesos y efectividad del sistema para los clientes en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica", dijo Pradeep Kar, fundador, presidente y director administrativo de Microland Limited. "Estamos encantados con nuestra relación con Cisco y NetApp para permitir la adopción más rápida y consumo de soluciones innovadoras basadas en la plataforma FlexPod".

"Estamos orgullosos de nuestra continua innovación mientras seguimos expandiendo las potentes capacidades de FlexPod con apoyo para las aplicaciones específicas de la industria y nuevos modelos de consumo", dijo Siva Sivakumar, director senior de Data Center Solutions, Cisco Systems. "Estamos encantados de que Microland suministre soluciones Managed Private Cloud en FlexPod. Esta nueva oferta ayudará a las organizaciones a acelerar el despliegue de sus aplicaciones empresariales y ofrecerá una infraestructura de nube privada segura, robusta y flexible que tenga la velocidad y sencillez de la nube pública".

"Hay muchos obstáculos técnicos y de organización que pueden obstaculizar la adopción de la nube privada", dijo Ranjeet Sudan, vicepresidente de Converged Infrastructure en NetApp. "Trabajando con Microland estamos facilitando a las organizaciones que impulsen el rendimiento superior para sus aplicaciones críticas para la empresa con una solución de nube privada gestionada basada en una solución de infraestructura convergente de confianza y alto rendimiento".

Acerca de Microland:

Microland acelera el viaje de transformación digital para las empresas globales, permitiéndoles ofrecer resultados empresariales de alto valor a sus clientes. Con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.000 profesionales a través de sus oficinas en Australia, Europa, India, Oriente Medio y Norteamérica. Microland permite a las empresas globales ser más ágiles e innovadoras mediante la integración de tecnologías emergentes y la aplicación de automatización, analítica e inteligencia predictiva a sus procesos de negocio.

Para más información, visite: https://www.microland.com

SOURCE Microland