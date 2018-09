Microland positioniert sich als Major Contender und Star Performer in Everest Groups PEAK Matrix™ for Solutions: IT Infrastructure Services Automation 2018

BANGALORE, Indien, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Microland, ein Beschleuniger des digitalen Wandels, hat heute seine Positionierung als ‚Major Contender' und ‚Star Performer' in Everest Groups PEAK Matrix™ for Solutions: IT Infrastructure Services Automation 2018 verkündet.

Everest Group hat 20 führende Dienstleister unter die Lupe genommen und anhand von Analystenmeinungen und Feedback aus Kundengesprächen analysiert. Bei der PEAK Matrix handelt es sich um ein aus verschiedenen Quellen gespeistes Bewertungsmodell zur vergleichenden Beurteilung von Dienstleistern im Bereich IT-Automatisierung anhand ihrer Vision & Leistungskompetenz und ihrer Marktstärke.

Der Titel ‚Star Performer' wird für die größte positive relative Entwicklung gegenüber dem Vorjahr verliehen. Er stellt den Fokus des Unternehmens auf intelligente Automatisierung als Haupttreiber des digitalen Wandels in Ökosystemen der Kunden heraus. Microland hat auf Basis von tiefer Analytik eine intelligente Automatisierungsplattform entwickelt, die den vollständig automatisierten Betrieb aller Komponenten der IT-Infrastruktur ermöglicht - Netzwerke, Cloud, Rechenzentrum und Endbenutzer-Computersysteme. Der Schwerpunkt liegt dabei auf minimalem menschlichem Eingriff quer durch alle Phasen des Lebenszyklus der IT-Infrastruktur - Analyse, Bereitstellung/Migration, Management und ROI-Messung.

"Wir sind glücklich über unsere zweite Nennung in Folge in der Everest Group PEAK Matrix for Automation. Unsere verbesserte Position im Bericht für 2018 ist ein klarer Beweis für die Pionierarbeit, die Microland im Bereich der besseren Vorhersagbarkeit der Betriebsabläufe mittels Analytik und Automatisierung leistet. Ziel ist die ROI-Optimierung aus IT-Investitionen und eine höhere Kundenzufriedenheit. Wir haben viel Arbeit in eine umfassende Automatisierungs-Suite auf Basis on KI, Analytik und maschinellem Lernen investiert, um eine ganzheitliche Lösung für die digitalen Anforderungen von Geschäftskunden zu schaffen", sagte Sharad Heda, Chief of Staff, Microland Limited.

"Im Zuge der Digitalisierung erlebt der Dienstleistungssektor für IT-Infrastruktur einen signifikanten Wandel. Kosteneffizienz ist nur noch zweitrangig, viel wichtiger ist das Rüstzeug für Digitalisierung. Microland hat massiv in eigene Automatisierungsplattformen und -lösungen investiert, um die Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen. Neben der Investition in Tools und Technologien haben sein Fokus auf hohe Kundenzufriedenheit, sein flexibler Ansatz bei der Lösung von Kundenproblemen, sein proaktiver Ansatz bei der Innovationsrealisierung und seine agilen Implementierungsmethoden dazu beigetragen, dass sich Microland als Major Contender und Star Performer positionieren konnte", sagte Chirajeet Sengupta, Partner, Information Technology Services bei Everest Group.

Informationen zu Microland:

Microland hilft globalen Unternehmen bei der Beschleunigung des digitalen Wandels, damit sie auf einem soliden Fundament ihren Kunden zum Geschäftserfolg verhelfen können. Microland mit Sitz in Bangalore (Indien) beschäftigt mehr als 3.800 Fachkräfte in seinen Niederlassungen in Australien, Europa, Indien, dem Nahen Osten und in Nordamerika. Durch Integration aufstrebender Technologien in Kombination mit Automatisierung, Analytik und prädiktiver Intelligenz für Geschäftsprozesse hilft Microland Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, agiler und innovativer zu werden.

