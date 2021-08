Microland reconhecida como "finalista" do prêmio Government Partner of the Year da Microsoft de 2021

BENGALURU, Índia, LONDRES e ATLANTA, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Microland anunciou hoje que foi nomeada entre as finalistas (segunda colocação) do prêmio Government Partner of the Year da Microsoft de 2021. A empresa foi premiada com este reconhecimento entre um campo global dos principais parceiros da Microsoft que demonstram excelência em inovação e implementação de soluções para o cliente com base na tecnologia da Microsoft.

Ao comentar sobre o reconhecimento, Ashish Mahadwar, presidente da Microland, destacou: "O relacionamento de 25 anos entre a Microsoft e a Microland alcança um novo patamar com este reconhecimento. Com escala global e mais de 2.500 especialistas da Microsoft, a Microland continua ajudando os clientes a avaliar, implementar, gerenciar e transformar sua infraestrutura de TI e aplicações. Nosso trabalho com o Conselho de Ealing para viabilizar o processo digital para os serviços dos cidadãos quando era mais necessário nos dá um forte senso de satisfação, e este reconhecimento é uma motivação para continuarmos a nos destacar por aquilo que fazemos para nossos clientes."

"A Microland firmou uma parceria com o Conselho para elaborar a estratégia de transformação digital mais apropriada. As soluções centradas no Dynamics 365 transformaram digitalmente o Conselho, economizando recursos, aumentando a eficiência e melhorando o tempo de entrega para nossos clientes", observou Peter Greenham, diretor de TI do Conselho de Ealing.

O prêmio Partner of The Year reconhece os parceiros da Microsoft que desenvolveram e concretizaram soluções excepcionais implementadas pela empresa durante o último ano. Os prêmios foram classificados em várias categorias, sendo os homenageados escolhidos a partir de um conjunto de mais de 4.400 indicações enviadas de mais de cem países do mundo inteiro. A Microland foi reconhecida por oferecer soluções e serviços excepcionais para o Conselho de Ealing em Londres sob a vertical do governo.

Hugh Eaton, vice-presidente, Worldwide Government da Microsoft, disse: "Como parte da transformação digital do Conselho de Ealing, a Microland proporcionou ao Conselho a transição dos processos em papel para os digitais, promovendo ganhos de eficiência operacional e em termos de custos e, o mais importante, entregando uma melhor experiência on-line aos cidadãos locais por meio do portal do Conselho. Nossa missão de empoderar cada membro da sociedade somente pode ser alcançada combinando conhecimentos e habilidades com parceiros que compartilham nosso desejo de colocar pessoas e comunidades no centro de tudo o que fazemos. É exatamente isso que a Microland faz."

Sobre a Microland

O compromisso da Microland com "Making Digital Happen" permite que a tecnologia faça mais e interfira menos. Facilitamos a transição das empresas para a infraestrutura digital de próxima geração por meio de nosso diversificado portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, cibersegurança e IoT Industrial. Garantimos que a adoção dos serviços digitais seja previsível, confiável e estável.

No mundo sob impacto da COVID, a Microland está tornando o digital possível para empresas com foco exclusivo em serviços que são mais relevantes do que nunca para nossos clientes e clientes potenciais, garantindo resultados nos negócios.

Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e pontos de entrega na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta para que obtenham maiores realizações.

