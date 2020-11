Microland reconhecida como líder no Quadrante Mágico do Gartner em serviços de gerenciamento de rede

BENGALURU, Índia, ATLANTA e LONDRES, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Microland, empresa de transformação digital global, anunciou hoje o seu reconhecimento como líder no Quadrante Mágico do Gartner em serviços de gerenciamento de rede. O relatório detalhado está disponível em https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant.

Gartner avaliou fornecedores levando em conta diversos parâmetros. A avaliação baseou-se em duas categorias de serviços de gerenciamento de LAN e WAN/WLAN e em cinco atributos de gerenciamento de plataforma de prestação de serviços, funções de gerenciamento de serviços, automação de operações, gestão da experiência do cliente e serviços profissionais, os quais são competências essenciais para serviços de gerenciamento de rede.

O relatório projeta que "Até 2023, 40% dos compradores corporativos terão requisitado definições de serviços padronizadas dos prestadores de serviços de gerenciamento de rede (MNS); em 2018, era apenas 15%" e que "até 2024, para melhorar a agilidade e suporte para aplicativos na nuvem, 60% das empresas terão implementado SD-WAN, em comparação com cerca de 30% em 2020".

De acordo com o relatório, "O mercado de MNS consiste de prestadores de MNS com capacidade global que fornecem funções de gerenciamento de serviços para a operação de redes corporativas". "Os prestadores atuando neste mercado são Provedores de Serviços de Rede (NSPs) ou não NSPs, visto que ambos os tipos são comuns neste mercado." De acordo com outro relatório, "Critical Capabilities for Managed Network Services" (Capacidades Críticas para os Serviços de Rede Gerenciada), "Os provedores nesta pesquisa são NSPs ou não NSPs, visto que ambos os tipos são comuns neste mercado e atenderam o requisito de fornecer serviços a nível global, indo além das fronteiras de seu país natal".

Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor executivo, comentou: "Acreditamos que o reconhecimento da Microland no Quadrante Mágico do Gartner em serviços de gerenciamento de rede é uma confirmação fabulosa de nossa determinação de ser a melhor escolha de parceiro de infraestrutura de IT para nossos clientes há 31 anos, e a Microland esteve na vanguarda da prestação de serviços de gerenciamento de rede desde sua fundação. Acredito que este reconhecimento é uma demonstração da profundidade e amplitude de nossos serviços e de nossa inovação motivadora contínua. Dedicamos este reconhecimento a nossos clientes, que sempre nos inspiraram a elevar o nível do sucesso."

O relatório delineia que "Para os serviços de gerenciamento de rede (MNS), a automação é a chave para a eficiência e a qualidade da plataforma de prestação de serviços em escala. Mais importante que isso, a automação também é essencial para a manutenção da qualidade da prestação do serviço e da experiência positiva do cliente a partir das propostas de MNS dos provedores".

Reagindo à notável observação, Robert Wysocki, vice-presidente sênior e líder em soluções para clientes globais da Networks & Cybersecurity comentou que "Acreditamos que este é um reconhecimento de nossa capacidade de conduzir experiências excepcionais para os clientes por meio de investimentos contínuos em soluções inovadoras. Uma de nossas principais áreas de investimentos é uma plataforma de prestação de serviços automatizados, a Network Assurance Platform, a qual ajuda no gerenciamento proativo do ciclo de vida completo do gerenciamento de infraestrutura de redes".

Mahesh Nagaraj, diretor de marketing, adicionou que "Estamos honrados pelo fato de a Gartner ter nos reconhecido como um líder no Quadrante Mágico em serviços de gerenciamento de rede. Nossa crença que a tecnologia funciona melhor quando é menos notada é a maneira com que abordamos nossos compromissos com o cliente, e todo plano, intervenção e inovação se concentra em garantir essa promessa. O pacote da Microland de soluções exclusivas tem sido um catalisador para ajudar nossos clientes a acelerar sua jornada de transformação e tornar o digital uma realidade".

A Microland tem clientes em vários setores, incluindo serviços bancários, financeiros e seguros, varejo, hi-tech, farmacêutico e ciências da vida e tem prestado serviços de gerenciamento de rede e serviços de transformação de rede em 170 países. A Microland presta serviços de gerenciamento de rede a seus clientes por meio de várias centrais de operações de rede que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, apoiados por seu IP local, a Network Assurance Platform. O pacote de ofertas de rede da Microland inclui o gerenciamento da infraestrutura de rede por todo o espectro de LAN, WLAN, WAN e central de dados, com especialização significativa em tecnologias emergentes, incluindo redes definidas por software (SDLAN, SDWAN), Wi-Fi 6.0 e 5G. A Microland celebrou parcerias com vários fornecedores de tecnologia, incluindo a Cisco, Fortinet, Velocloud by VMware, Versa Networks, entre outros.

Gartner, Magic Quadrant for Managed Network Services, Ted Corbett et al., 9 de novembro de 2020

Gartner, Critical Capabilities for Managed Network Services, Danellie Young et al., 10 de novembro de 2020

A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem das opiniões da agência de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, relacionadas a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Microland

O fornecimento digital e "Making Digital Happen" da Microland permite que a tecnologia faça mais com menos intrusão. Ficou ainda mais fácil as empresas adotarem a infraestrutura NextGen Digital. Isso é possível com a nossa experiência em nuvem e central de dados, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial, assegurando que a adoção seja previsível, confiável e estável.

Em um mundo afetado pela COVID, a Microland está possibilitando que as empresas entrem na era digital com foco em serviços que são mais do que nunca relevantes para nossos clientes e possíveis clientes. Incorporada em 1989 e com sede em Bengaluru, Índia, a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centrais de fornecimento na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

Saiba mais aqui: https://www.microland.com/

FONTE Microland

