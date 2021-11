Microland reconnu comme un innovateur dans le cadre de l'Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView d'Avasant

En évaluant la maturité des pratiques de Microland, son écosystème de partenariat, et son investissement et ses innovations en matière d'automatisation intelligente, Avasant Group a identifié Microland comme l'un des meilleurs fournisseurs de services. L'entreprise a su mettre en avant une innovation continue et un portefeuille de services considérablement amélioré.

À propos de cette distinction, Satish Sukumar, responsable de l'automatisation chez Microland, a déclaré : « Cette distinction met en évidence la capacité et l'expertise de Microland à fournir des ITOps véritablement intelligentes et automatisées à nos clients mondiaux. En exploitant Intelligeni, notre plateforme d'AIOps et d'opérations intelligentes, et en la combinant avec notre modèle d'exploitation MinimalOps dérivé des principes SRE, Microland permet aux entreprises d'offrir des expériences numériques inaltérables à leurs consommateurs et parties prenantes. »

Dans le rapport RadarView™, Avasant a évalué 45 fournisseurs de services technologiques pour reconnaître les meilleures entreprises ayant apporté le plus de valeur au marché au cours des 12 derniers mois ; en soutenant l'adoption de l'automatisation intelligente par les entreprises. Il fournit également une analyse des capacités de chaque fournisseur de services en matière de technologie et de support de livraison, permettant ainsi aux organisations d'identifier les partenaires stratégiques adéquats pour leurs ITOps.

Avasant a également commenté cette distinction : « La suite d'offres de transformation informatique intelligente de Microland et la structure MinimalOps associés aux investissements stratégiques pour rendre les opérations informatiques autonomes grâce à l'intelligence artificielle ont positionné Microland comme un innovateur dans le rapport Intelligent ITOps Services 2021-2022 RadarView™ d'Avasant. La société Microland est bien placée pour soutenir la transition d'une infrastructure informatique lourde en données d'un point autonome à une automatisation axée sur les données ainsi que pour effectuer des étapes de diagnostic complexes nécessitant des efforts de couche 3, à moindre coût et avec une qualité de service améliorée. »

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID-19, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Constituée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

À propos de Avasant

Avasant est classée parmi les « meilleurs conseillers en externalisation du monde » par l'Association internationale des professionnels de l'externalisation (IAOP), une position honorifique découlant d'un bilan de dix ans de performances exceptionnelles. Sa collaboration avec des professionnels chevronnés ayant une expertise moyenne de 20 ans dans l'industrie, les plus de 1 000 engagements menés par la société dans plus de 40 pays ainsi que ses méthodes de consultation et de conseil de nouvelle génération ont fait d'Avasant la société la mieux classée de sa catégorie. Elle a reçu des distinctions de la part de nombreuses organisations, notamment : Vault, NOA, IAOP, et Wall Street Journal.

