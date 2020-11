Microland reconocida como un líder en el Gartner Magic Quadrant por Servicios de Red Administrados

BENGALURU, India, ATLANTA y LONDRES, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Microland, una empresa global de transformación digital anunció hoy que ha sido reconocida como Líder en el Gartner Magic Quadrant por Servicios de Red Administrados. El informe detallado está disponible en https://www.microland.com/analyst-insights/leader-gartner-magic-quadrant .

Gartner evaluó a los proveedores en varios parámetros. La evaluación se basó en dos categorías de servicio de LAN administrada y WAN administrada / WLAN y cinco atributos de administración de la plataforma de prestación de servicios, funciones de gestión de servicios, automatización de operaciones, gestión de la experiencia del cliente y servicios profesionales que son capacidades principales para los servicios de red administrados.

El informe proyecta que "para 2023, el 40% de los compradores de empresas exigirá definiciones de servicios estandarizados a proveedores de servicios de red administrados (MNS), frente al 15% en 2018" y que "para 2024, para mejorar la agilidad y el soporte para las aplicaciones en la nube, el 60% de las empresas habrán implementado SD-WAN, en comparación con alrededor del 30% en 2020".

Según el informe "el mercado MNS está formado por proveedores de MNS con capacidad mundial que proporcionan funciones de gestión de servicios para el funcionamiento de redes empresariales". "Los proveedores en este mercado son proveedores de servicios de red (NSP) o no NSP, ya que ambos tipos son comunes en este mercado." Según otro informe, "Critical Capabilities for Managed Network Services", "Los proveedores en esta investigación son NSP o no NSP, ya que ambos tipos son comunes en este mercado y también han cumplido con el requisito de prestar servicios a nivel mundial, más allá de su propio país de origen."

Pradeep Kar, fundador, presidente y director administrativo comentó: "Creemos que el reconocimiento de Microland en el Gartner Magic Quadrant para Servicios de Red Administrados es una gran validación de nuestro enfoque decidido en ser el Socio de Infraestructura de TI de elección para nuestros clientes durante 31 años, y Microland ha estado a la vanguardia de la prestación de Servicios de Red Administrados desde sus inicios. Creo que este reconocimiento es una demostración de la profundidad y amplitud de nuestros servicios e impulsa la innovación continua. Dedicamos este reconocimiento a nuestros clientes que siempre nos han inspirado a elevar el listón del éxito."

El informe destaca, "Para los servicios de red administrados (MNS), la automatización es la clave para la eficiencia y la calidad de la plataforma de prestación de servicios a escala. Es importante destacar que la automatización también es fundamental para mantener la calidad de la prestación de servicios y la experiencia positiva del cliente de las ofertas de MNS del proveedor."

En respuesta a la mención notable, Robert Wysocki, vicepresidente senior y líder global de soluciones para clientes - Redes y Ciberseguridad señaló: "Creemos que esto es un reconocimiento a nuestra capacidad para impulsar experiencias de clientes superlativas a través de continuas inversiones en soluciones innovadoras. Una de nuestras áreas de inversión clave ha sido en una plataforma automatizada de prestación de servicios: la Network Assurance Platform que ayuda en la gestión proactiva del ciclo de vida completo de la administración de la infraestructura de red."

Mahesh Nagaraj, responsable de marketing, "Nos sentimos honrados de que Gartner nos haya reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico para Servicios de Red Administrados. Nuestra creencia de que la tecnología funciona mejor cuando menos lo notas, es la forma en que hemos abordado nuestros compromisos con los clientes y cada plan, intervención e innovación se centra en garantizar esa promesa. El conjunto de soluciones patentadas de Microland han sido catalizadores para permitir a nuestros clientes acelerar su proceso de transformación y 'hacer que lo digital suceda'."

Microland tiene clientes en múltiples sectores, incluyendo BFSI, venta al por menor, Hi-tech, farmacología y ciencias de la vida y ha estado proporcionando Servicios de Red Administrados y Servicios de Transformación de Redes en todo el mundo en 170 países. Microland ofrece Servicios de Red Administrados a sus clientes a través de varios NOC que operan 24 x 7 respaldados por su IP de cosecha propia, la Network Assurance Platform. La suite de la oferta de red de Microland incluye la gestión de la infraestructura de red en todo el espectro de LAN, WLAN, WAN y centro de datos con una experiencia significativa en tecnologías emergentes, incluidas redes definidas por software (SDLAN, SDWAN), Wi-Fi 6.0 y 5G. Microland ha establecido asociaciones con varios proveedores de tecnología, incluyendo Cisco, Fortinet, Velocloud by VMware, Versa Networks, entre otros.

Acerca de Microland

La oferta de lo digital por parte de Microland y su "Making Digital Happen" (Haciendo que lo digital suceda) permite a la tecnología hacer más y obstaculizar menos. Facilitamos a las empresas la adopción de infraestructura de próxima generación digital. Hacemos posible esto apelando a nuestra experiencia en la nube y los centros de datos, las redes, el sitio de trabajo digital, la seguridad cibernética y la IIoT –asegurando que la adopción de la brillantez resulte predecible, confiable y estable.

En el mundo impactado por COVID, Microland está haciendo que lo digital suceda para empresas con un enfoque en servicios que son más relevantes para nuestros clientes y prospectos que nunca. Constituida en 1989 y con sede en Bengaluru, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales en oficinas y centros de entrega en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Más información: https://www.microland.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

