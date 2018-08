Microland renforce la conformité avec le RGPD

LONDRES, August 9, 2018 /PRNewswire/ --

Obtention de la certification BS 10012 - la norme du système de gestion des informations personnelles

Microland, un accélérateur numérique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec succès l'audit de certification du BSI pour la norme BS 10012 - norme du système de gestion des informations personnelles et l'audit de surveillance pour les normes ISO 27001:2013 et ISO 20000-1:2011. Le British Standards Institute (BSI), l'organisme national de normalisation du Royaume-Uni, a certifié les processus de livraison de Microland par rapport à ces normes mondiales. La certification BS 10012 permet aux centres de livraison de Microland de respecter efficacement le RGPD et les autres lois applicables en matière de protection de la vie privée.

Cette année, le périmètre de certification a été étendu aux nouveaux centres numériques de Birmingham et Pune. Le centre numérique de Microland à Birmingham a également reçu les certifications Cyber Essentials (CES) et Cyber Essentials Plus (CES+). Ceci a été attribué après que des experts techniques ont vérifié indépendamment l'attitude de Microland en termes de cybersécurité .

« L'équipe chargée des risques et de la conformité chez Microland dispose d'un cadre arrivé à maturité pour vérifier et valider périodiquement les exigences applicables afin de s'assurer que nous restons conformes et maintenons un système de gestion intégrée efficace. Chaque nouvelle certification renforce notre engagement à fournir en permanence des services exemplaires à nos clients », a déclaré Sudhir C, responsable mondial des risques et de la conformité chez Microland Limited.

« Le BSI est associé à Microland depuis plus de dix ans. Microland a mis en place un système de gestion de la sécurité de l'information, basé sur la norme ISO 27001:2013, un système de gestion des services informatiques, basé sur la norme ISO 20000-1:2011 et désormais un système de gestion des informations personnelles, basé sur la norme BS 10012:2017, qui a été certifié par le BSI. L'équipe de Microland n'a eu de cesse de démontrer son engagement envers les normes et les exigences mondiales et les a intégrées dans sa culture. Le BSI a également certifié le centre Microland de Birmingham pour les normes Cyber Essentiels et Cyber Essentiels Plus. Le BSI est heureux d'être un partenaire de Microland sur la voie que celle-ci a prise vers l'excellence et lui souhaite de voir ses efforts récompensés et de devenir ainsi un accélérateur numérique », a déclaré Nagendra Venkobarao, vice-président associé de BSI Inde.

À propos de Microland :

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 3 800 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux.

