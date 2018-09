Microland s'est positionnée comme concurrent majeur et acteur de premier plan dans la PEAK Matrix™ d'Everest Group pour les solutions : automatisation des services d'infrastructure informatique en 2018

BANGALORE, Inde, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Microland, un accélérateur numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est positionnée en tant que « Major Contender » (principal concurrent) et « Star Performer » (acteur de premier plan) dans le classement PEAK Matrix™ d'Everest Group pour les solutions : automatisation des services d'infrastructure informatique en 2018.

Dans le cadre de cette évaluation, Everest Group a analysé 20 prestataires de services de premier plan à l'aune d'un mélange d'évaluations et de commentaires d'analystes, recueillis lors d'entrevues avec des clients. La PEAK Matrix est un cadre composite qui fournit une évaluation objective, fondée sur des données et comparative des fournisseurs d'automatisation des services informatiques en fonction de leur vision, de leurs capacités et de leur impact sur le marché.

(Vous pouvez lire le rapport en cliquant ici)

Le statut de « Star Performer », qui se base sur le plus grand mouvement positif relatif d'une année sur l'autre, est une confirmation de l'accent mis par l'entreprise sur l'automatisation intelligente comme moteur clé de la transformation numérique dans les écosystèmes des clients. Microland a mis au point une plate-forme d'automatisation intelligente, axée sur l'analyse approfondie, qui permet des opérations sans contact pour tous les éléments de l'infrastructure informatique - réseaux, cloud, centre de données et informatique de l'utilisateur final. Ce statut porte essentiellement sur l'assurance d'une intervention humaine minimale à toutes les étapes du cycle de vie de l'infrastructure informatique - évaluation, déploiement / migration, gestion et mesure du retour sur investissement.

« Nous sommes ravis d'être intégrés pour la deuxième fois consécutive dans la PEAK Matrix pour l'automatisation d'Everest Group. L'amélioration de notre positionnement dans le rapport 2018 témoigne clairement des investissements que Microland a effectués en vue de l'amélioration de la prévisibilité des opérations grâce à l'analyse et à l'automatisation, ce qui se traduit par un meilleur retour sur investissement des investissements informatiques et une plus grande satisfaction de la clientèle. Nous avons axé nos efforts sur la construction d'une suite d'automatisation complète, dont l'intelligence artificielle, l'analyse et l'apprentissage automatique constituent la colonne vertébrale et qui répond de manière holistique aux besoins numériques des entreprises clientes », a déclaré Sharad Heda, directeur du personnel chez Microland Limited.

« Sous l'impulsion de la numérisation, le panorama des services d'infrastructure informatique est en train de subir un changement majeur, l'accent principal passant de la rentabilité à l'activation numérique. Microland a réalisé des investissements fiables dans le développement de plateformes et de solutions d'automatisation internes axées sur les besoins numériques de ses clients. Non seulement ses investissements dans les outils et les technologies, mais aussi sa capacité à produire des niveaux élevés de satisfaction parmi les clients, sa flexibilité à répondre aux besoins des clients, son approche proactive dans la présentation de l'innovation et ses méthodologies de mise en œuvre agiles ont permis à Microland de se placer comme un concurrent majeur et un acteur de premier plan », a déclaré Chirajeet Sengupta, associé, département des services des technologies de l'information chez Everest Group.

À propos de Microland :

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 3 800 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux.

