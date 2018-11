Microland se place comme un grand prestataire de services IdO dans le classement Zinnov Zones 2018

BANGALORE, Inde, November 29, 2018 /PRNewswire/ --

Microland, un accélérateur numérique pour les entreprises internationales, a annoncé aujourd'hui avoir été qualifiée « d'acteur reconnu » dans le classement Zinnov Zones 2018, dans la catégorie des services technologiques liés à l'IdO.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717242/Microland_Logo.jpg )

Zinnov Zones, précédemment connu comme « Global Service Provider Ratings » (classement des prestataires mondiaux de services) est un classement annuel publié par Zinnov qui évalue les prestataires de services à l'aune de leurs compétences et de leurs capacités. L'évaluation a examiné 35 prestataires mondiaux de services technologiques sur l'ensemble des principaux paramètres et gammes de services préétablis dans le monde des services liés à l'IdO.

« Nous sommes très heureux de figurer dans le classement Zinnov Zones pour nos services technologiques destinés à l'IdO. Notre place dans le rapport témoigne éloquemment des investissements faits par Microland pour renforcer son portefeuille de produits et services d'IdO industriel (IIoT), en mettant un fort accent sur les capacités de convergence des TI et des TO (technologies de l'information et technologies opérationnelles). Nous y sommes parvenus en lançant de nouveaux services et en nouant des liens avec des partenaires ciblés, dans le but de permettre aux clients de gérer leur processus de transformation numérique et d'exploiter tout le potentiel de l'activation de l'IdO », a déclaré Manjanath Nayak, vice-président principal, responsable mondial de la branche IIoT.

« Microland est fortement axée sur les services liés à l'IdO industriel, et développe pour ce faire des capacités dans les secteurs de l'exploitation minière, du transport et des services publics. L'entreprise s'est efforcée de construire son écosystème en s'appuyant sur des plateformes partenaires (notamment Predix) afin de faciliter l'IdO aux entreprises. Microland est considérée comme un partenaire compétent qui répond aux cas d'utilisation spécifiques des entreprises tels que la maintenance prédictive et la veille de la chaîne logistique », déclare Sidhant Rastogi, responsable des partenaires et des pratiques, MESP (Market Expansion for Service Providers - expansion du marché pour les prestataires de services) chez Zinnov.

Microland a lancé ses services professionnels d'IdO industriel en 2017, dans l'optique de fournir des services d'intégration de systèmes et de fournisseurs de logiciels indépendants sur la plate-forme Predix de GE. Depuis lors, le service a été enrichi grâce à plusieurs partenariats stratégiques. Microland s'est associée avec :

PTC, un grand fournisseur de plateformes technologiques, afin de lancer un nouvel ensemble de services et de solutions IIoT, concernant notamment l'interopérabilité des données IIoT alimentée par la plate-forme de connectivité KepServerEx, l'optimisation des équipements s'appuyant sur la plate-forme Thingworx, ainsi que les services d'intégration des systèmes offerts par Thingworx.

Uptake, un fournisseur de plateformes SaaS (logiciel en tant que service) d'analyse prédictive, basé à Chicago , va améliorer les services et solutions IIoT visant à faciliter les opérations, la configuration et le déploiement des produits.

Par ailleurs, Microland a étoffé sa gamme de services IIoT avec de nouvelles offres - Solutions d'Ido industriel accélérées en trois étapes, Réseau OT en tant que service (NaaS), services d'intégration des systèmes B2B, services d'interopérabilité des données (OPC UA) et services d'optimisation et de gestion des actifs.

Pour en savoir plus sur les offres IIoT de Microland et communiquer avec leurs experts, rendez-vous sur le salon IOT Tech Expo, North America, 2018, les 28 et 29 novembre, sur le stand numéro 320.

À propos de Microland :

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 000 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de devenir plus agiles et innovantes en intégrant des technologies émergentes et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.microland.com

À propos de Zinnov : pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://zinnov.com

SOURCE Microland