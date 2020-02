Microland, spécialiste mondial du numérique, fonde un siège européen dans les Midlands de l'Ouest

Cela va permettre la consolidation des fonctions de prestation de services de Microland au Royaume-Uni et en Europe dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale ambitieuse, avec les Midlands de l'Ouest en son cœur.

L'objectif principal du site est de soutenir la clientèle internationale de Microland avec des services qui permettent de « concrétiser le numérique » (Making digital happen). La gamme de services fournis par le centre comprendra la transformation des centres de données et du cloud, les réseaux définis par logiciel, la cybersécurité, le lieu de travail numérique et l'IdO industriel.

Il s'agit du deuxième centre numérique de Microland dans les Midlands de l'Ouest, le premier ayant été inauguré en janvier 2018. Le nouveau site fonctionnera aux côtés de la base existante de Microland à Longbridge, qui se transformera en un centre d'expérience client offrant aux clients de Microland un modèle de prestation de services mondiale qui se distingue.

Pradeep Kar, fondateur, président et directeur général de Microland, a déclaré :

« Notre centre numérique dans les Midlands de l'Ouest vient compléter opportunément notre réseau de centres Microland situés dans le monde entier et représente une étape importante pour nos activités en Europe. Le centre fournira des solutions d'entreprise innovantes et modernes à notre clientèle mondiale, en mettant particulièrement l'accent sur les clients britanniques.

« Lorsque nous avons évalué plusieurs sites dans le cadre l'expansion de Microland, les Midlands de l'Ouest se sont imposés comme un choix évident à nos yeux. La région est devenue un épicentre de la technologie, avec un écosystème dynamique de grandes entreprises, un accès à des compétences techniques, des talents numériques et une infrastructure de premier plan mondial. C'est essentiel pour nous afin de répondre aux demandes toujours croissantes de nos clients internationaux ».

L'investissement de Microland créera des offres d'emploi dans les domaines de la technologie et des opérations commerciales, car l'entreprise cherche à tirer parti du vivier de compétences plus large de la région en matière de services professionnels.

Le site s'est ouvert au moment où la région cherche à établir un partenariat dédié entre l'Inde et les Midlands de l'Ouest. Il s'agit d'un programme géré par la West Midlands Growth Company* afin de tirer parti de la façon dont la région réussit à attirer les investissements et les visiteurs du marché indien.

Neil Rami, directeur général de la West Midlands Growth Company, a déclaré :

« La croissance rapide d'un certain nombre de spécialisations telles que l'IA, la cybersécurité, la technologie financière et les jeux a positionné les Midlands de l'Ouest comme le plus grand secteur technologique et numérique du Royaume-Uni en dehors de la capitale. Le vivier de talents innovants de la région est continuellement reconnu par les investisseurs comme le meilleur de sa catégorie, mais reste abordable par rapport à des endroits comme Londres, ce qui est un autre de ses atouts.

« L'investissement de Microland est un soutien majeur à l'économie numérique en plein essor de la région. Il illustre aussi exactement les raisons pour lesquelles nous augmentons nos activités sur le marché indien. L'Inde étant le deuxième plus grand créateur d'emplois via les investissements directs extérieurs dans la région, nouer des relations avec des entreprises qui sont des modèles de belles réussites comme Microland sera la clé du succès économique de notre région ».

Les Midlands de l'Ouest sont la première région du Royaume-Uni, en dehors de Londres et du sud-est, à attirer les investissements directs étrangers (IDE), les entreprises technologiques et numériques étant une source importante de nouveaux projets. Parmi les principales entreprises britanniques qui investissent dans la région, on peut citer The Economist Group, qui a récemment ouvert une nouvelle unité d'innovation technologique à Birmingham - le premier site de l'entreprise au Royaume-Uni en dehors de Londres. La société de services de transport Genesee & Wyoming est une autre entreprise d'envergure mondiale qui a mis sur pied une fonction de services partagés de grande valeur dans la région. La société, qui exploite Freightliner, a initialement investi 30 millions de livres sterling dans la région, créant ainsi 100 nouveaux emplois.

Le conseiller Ian Ward, président du conseil municipal de Birmingham, a ajouté :

« Microland est la dernière d'une série de grandes entreprises mondiales qui ont choisi de s'installer à Birmingham plutôt que dans d'autres villes internationales. La ville fait de très grands investissements dans la création d'un environnement propice aux entreprises technologiques – sa plate-forme d'essai de la 5G n'est qu'un exemple de la manière dont la région s'équipe pour favoriser l'innovation. Nous avons hâte de soutenir Microland dans son parcours de croissance pour offrir des solutions numériques de pointe à une clientèle mondiale ».

Le nouveau centre numérique est conforme à des normes de sécurité rigoureuses, telles que « Official Sensitive », CES+ et ISO 27000. Par ailleurs, le site comptera des employés possédant le niveau d'autorisation des employés le plus élevé, y compris celui du Bureau de l'Intérieur (service du gouvernement britannique chargé notamment de la sécurité), en fonction des besoins des clients.

À propos de Microland

La prestation de services numériques par Microland et sa philosophie « Making digital happen » permettent à la technologie d'être le plus efficace et le moins intrusive possible. Nous facilitons l'adoption par les entreprises de l'infrastructure numérique de nouvelle génération. Pour ce faire, nous mettons à profit notre expertise en matière de cloud et de centres de données, de réseaux, de lieu de travail numérique, de cybersécurité et d'IdO industriel. Nous veillons à ce que l'adoption de la virtuosité soit prévisible, fiable et stable.

Enregistrée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland se compose de quelque 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et centres de prestation en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

*West Midlands Growth Company

La West Midlands Growth Company aide la région à s'imposer sur le plan national et international. Elle a pour objectif principal d'attirer les investissements, les emplois, les visiteurs et les entreprises dans les Midlands de l'Ouest.

The West Midlands Growth Company joue un rôle important en soutenant la mise en œuvre du programme économique stratégique de la West Midlands Combined Authority (WMCA). Elle est axée sur la zone géographique de la WMCA du Grand Birmingham et de Solihull, de Coventry et du Warwickshire, et du Black Country.

