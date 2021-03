Microland va couvrir les frais de vaccination contre la COVID-19 pour tous les employés et leurs familles proches

BENGALURU, Inde, ATLANTA et LONDRES, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- Microland, société mondiale de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui son intention de prendre en charge le coût de la vaccination de tous ses employés et de leurs familles proches contre la COVID-19. Les employés admissibles se verront rembourser les frais de vaccination en vertu de la Politique d'assurance médicale Microland. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts constants de l'entreprise pour assurer la sécurité et le bien-être de ses employés et de leurs familles.

La société a pris au cours des douze derniers mois toutes les précautions possibles pour minimiser l'impact de la pandémie sur la santé et la sécurité de ses employés. Le cadre de santé et de sécurité comprenait la mise en œuvre rapide des infrastructures et des pratiques de télétravail (WFH), le soutien aux familles des personnes touchées par la COVID-19, la garantie de l'accès aux installations médicales d'urgence et le maintien d'une approche prudente de son programme de retour au bureau (BTO).

En tant qu'entreprise socialement responsable, Microland continue de suivre de près les directives édictées par les administrations locales et a mis en place un groupe de travail COVID-19 qui veille au respect de ces recommandations, tout en garantissant le respect des normes les plus élevées dans la prestation de services à tous ses clients. Immédiatement après l'instauration du confinement l'année dernière, Microland est passé à un modèle 100 % télétravail en un temps record de 10 jours et a veillé à ce que la prestation de services et la gestion des relations avec chacun de ses clients à travers le monde ne subissent aucun impact.

Srinivasan TR, directeur du personnel de Microland, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 nous a montré comment mettre en œuvre des processus qui garantissent un engagement exceptionnel pour préserver la santé des employés tout en maintenant des opérations de haute qualité et cohérentes avec les clients. Si les entreprises et leurs politiques sont mises à rude épreuve par la pandémie, je pense également que les changements induits par cette dernière se traduiront par de meilleures pratiques sur le lieu de travail et de meilleurs programmes d'engagement des employés. Notre décision de prendre en charge le coût de la vaccination vise à préserver la santé des employés et de leurs familles proches, ainsi qu'à nous orienter vers des relations plus significatives avec les employés. C'est pour nous une façon de leur dire « Nous nous soucions ». »

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons l'adoption de l'infrastructure numérique de prochaine génération par les entreprises. Nous y parvenons grâce à notre expertise dans les domaines du cloud computing et des centres de données, des réseaux, du lieu de travail numérique, de la cybersécurité et de l'IdO industriel, en veillant à ce que l'adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Microland a récemment été reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les services de réseau gérés.*

