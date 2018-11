Microland vai fornecer uma solução gerenciada de nuvem privada na FlexPod

SAN JOSÉ, Califórnia, 16 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Microland, uma aceleradora digital para empresas globais, hoje anunciou a assinatura de um contrato mundial para fornecer soluções gerenciadas de nuvem privada na plataforma FlexPod. Desenvolvida pela Cisco e NetApp, a FlexPod é uma plataforma de infraestrutura convergida que hospeda software de infraestrutura e aplicativos corporativos em ambientes virtualizados e de bare-metal, para aperfeiçoar a agilidade e a flexibilidade das empresas.

Construída na FlexPod, a nova solução gerenciada de nuvem privada da FlexPod permite que clientes executem um modelo As-a-Service, semelhante à nuvem, nos setores de TI de suas dependências. A infraestrutura FlexPod ficará no local, mas será remotamente gerenciada, protegendo dados críticos dos clientes e avançando as capacidades de nuvem tanto para os parceiros como para seus clientes. As soluções inovadoras da Microland, entre elas, Applications to Containers (a2cs), Container as a Service, etc. estão disponíveis por meio catálogos no ambiente da FlexPod, acelerando assim o tempo para sua implantação após a aquisição da FlexPod. Utilizando tecnologias da geração atual como Terraform, a Microland também fornece opções para aprovisionamento de bare metal, que, para diversos clientes, é um dos principais requisitos para computação de alto desempenho.

"As novas soluções gerenciadas de nuvem privada, aperfeiçoadas e configuradas com os serviços gerenciados da Microland, nos permite a acelerar ainda mais a transformação digital, gerar lucratividade, melhorar a eficiência e avançar processos e a eficiência dos sistemas para clientes na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte", disse Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor-executivo da Microland Limited. "Estamos animados com nossas relações com a Cisco e NetApp, para mais rapidamente permitir a adoção e o consumo de soluções inovadoras, baseadas na plataforma FlexPod".

"Estamos orgulhosos de nossa continua inovação, à medida que expandimos as poderosas funcionalidades da FlexPod com suporte para aplicativos específicos da indústria e novos modelos de consumo", disse Siva Sivakumar, diretor sênior de Soluções de Centro de Dados da Cisco Systems. "Estamos entusiasmados que a Microland vai oferecer as soluções gerenciadas de nuvem privada na FlexPod. Esta nova oferta vai ajudar as organizações a acelerarem a implantação de seus aplicativos críticos para os negócios e fornecer uma infraestrutura de nuvem privada segura, robusta e flexível, que tem a simplicidade e a velocidade da nuvem pública".

"Há muitos obstáculos técnicos e organizacionais que podem atrapalhar a adoção da nuvem privada", disse Ranjeet Sudan, vice-presidente de Infraestrutura Convergida da NetApp. "Ao trabalharmos com a Microland, estamos facilitando para as organizações a geração de desempenho superior para seus aplicativos essenciais aos negócios com uma solução gerenciada de nuvem privada construída numa solução de infraestrutura convergida confiável e de alto desempenho".

Sobre a Microland:

A Microland acelera a jornada de transformação digital de empresas mundiais, habilitando-as ao fornecimento de resultados comerciais de alto valor a seus clientes. Sediada em Bangalore, Índia, a Microland dispõe de mais de 4.000 profissionais em seus escritórios na Austrália, Europa, Índia, Oriente Médio e América do Norte. Com a integração de tecnologias emergentes e a aplicação de automação, analítica e inteligência preditiva em seus processos corporativos, a empresa permite que empresas globais se tornem mais ágeis e inovadoras.

