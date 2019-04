Microsoft a BMW Group spúšťajú otvorenú výrobnú platformu

Obe spoločnosti vstupujú do novej spoločnej iniciatívy zameranej na podnietenie rozvoja otvoreného priemyselného internetu vecí a na pomoc pri budovaní komunity, ktorá bude pokračovať vo vývoji riešení Priemyslu 4.0 v budúcnosti

- Technologický rámec a otvorená komunita na zdieľanie inteligentných výrobných riešení v automobilovom a výrobnom sektore s cieľom výrazne urýchliť budúci vývoj priemyselného internetu vecí.

- Pomocou aplikácie prípadov priemyselného využitia a vzorového kódu budú môcť členovia komunity a partneri rozvíjať svoje vlastné služby a riešenia.

- Otvorená výrobná platforma (Open Manufacturing Platform) je postavená na priemyselnej cloudovej platforme Microsoft Azure a je určená na poskytovanie referenčnej architektúry s otvorenými zdrojovými komponentmi na báze otvorených priemyselných štandardov a otvoreného dátového modelu.

- Ambícia do konca roku 2019 je získať počiatočný súbor štyroch až šiestich partnerov a minimálne pätnásť prípadov použitia by malo byť uvedených do vybraných výrobných prostredí.

- Výzva výrobcom a dodávateľom, vrátane spoločností mimo automobilového priemyslu, aby sa pripojili ku komunite.

HANNOVER, Nemecko, 1. apríla 2019 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Microsoft Corp. a BMW Group dnes v Hannoveri Messe oznámili novú komunitnú iniciatívu, ktorá umožní rýchlejšiu a nákladovo efektívnejšiu inováciu vo výrobnom sektore. Výrobu a ziskovosť dnes často brzdia komplexné proprietárne systémy, ktoré vytvárajú dátové silá a pomalú produktivitu. Otvorená výrobná platforma (OMP) je navrhnutá tak, aby tieto prekážky odstránila prostredníctvom otvorenej technológie a medziodvetvovej komunity. Očakáva sa, že táto iniciatíva podporí rozvoj inteligentných výrobných riešení, ktoré budú zdieľať účastníci OMP naprieč automobilovým aj inými sektormi výroby. Cieľom je výrazne urýchliť vývoj priemyselného internetu v budúcnosti, skrátiť čas do zhodnotenia a zvýšiť efektívnosť výroby a zároveň riešiť spoločné priemyselné výzvy.

OMP je postavený na priemyselnej cloudovej platforme Microsoft Azure a má za cieľ poskytnúť členom komunity referenčnú architektúru s otvorenými zdrojovými komponentmi založenými na otvorených priemyselných štandardoch a otvorenom dátovom modeli. Okrem uľahčenia spolupráce umožní platforma aj odomknutie a štandardizáciu dátových modelov, ktoré umožňujú analýzy a scenáre strojového učenia, t.j. údaje, ktoré boli tradične spravované v proprietárnych systémoch. Prostredníctvom aplikácie prípadov priemyselného využitia a vzorového kódu budú mať členovia komunity a iní partneri možnosť rozvíjať svoje vlastné služby a riešenia pri zachovaní kontroly nad vlastnými údajmi.

„Spoločnosť Microsoft spája sily s BMW Group, aby transformovala efektívnosť digitálnej produkcie v celom odvetví," povedal Scott Guthrie, výkonný viceprezident skupiny Cloud + AI spoločnosti Microsoft. „Naše snahy o budovanie otvorenej komunity vytvoria nové príležitosti pre spoluprácu v celom výrobno-predajnom reťazci."

BMW Group plánuje prispieť komunite OMP ako príklad počiatočnej aplikácie. V súčasnosti má viac ako 3 000 strojov, robotov a autonómnych dopravných systémov spojených s platformou internetu vecí BMW Group, ktorá je postavená na možnostiach cloudu, internetu vecí a umelej inteligencie Microsoft Azure. Jedným z príkladov je používanie platformy internetu vecí pre druhú generáciu vlastných autonómnych dopravných systémov v závode BMW Group v nemeckom Regensburgu, jednom z 30 výrobných a montážnych závodov BMW Group na svete. Táto aplikácia umožnila skupine BMW výrazne zjednodušiť logistické procesy prostredníctvom centrálnej koordinácie dopravného systému zvyšujúcej efektivitu logistiky. V budúcnosti budú v rámci OMP komunity k dispozícii a ďalej rozvíjané tieto a ďalšie prípady použitia, ako napríklad slučky digitálnej spätnej väzby, digitálne riadenie dodávateľského reťazca a prediktívna údržba.

„Zvládnutie komplexnej úlohy výroby individualizovaných prémiových produktov vyžaduje inovatívne IT a softvérové riešenia," povedal Oliver Zipse, člen predstavenstva spoločnosti BMW AG za oblasť výroby. „Prepojenie výrobných závodov a systémov, ako aj bezpečná integrácia partnerov a dodávateľov sú mimoriadne dôležité. Od roku 2016 sa spoliehame na cloudovú technológiu a neustále vyvíjame nové prístupy. S otvorenou výrobnou platformou ako nasledujúcim krokom chceme sprístupniť naše riešenia ostatným spoločnostiam a spoločne využiť potenciál na zabezpečenie dlhodobo silnej pozície na trhu."

OMP je ďalším míľnikom v rámci dlhodobého technologického partnerstva spoločností BMW Group a Microsoft a vzájomného záväzku voči inováciám a tvorbe celoodvetvových príležitostí pre kolektívny úspech. Prostredníctvom OMP budú mať členovia komunity väčšie možnosti naplno využiť potenciál svojich dát, rýchlejšie a bezpečnejšie budovať a integrovať priemyselné riešenia a na druhej strane aj profitovať z prispievania a učenia sa od iných organizácií.

Systém OMP bude navrhnutý tak, aby riešil bežné priemyselné výzvy, ako je napríklad prepojiteľnosť strojov a integrácia systémov v priestoroch podniku. To uľahčí opätovné použitie softvérových riešení medzi výrobcami originálnych dielov, dodávateľmi a inými partnermi, čím sa výrazne znížia náklady na implementáciu. Napríklad štandard robotiky založený na ROS systémoch pre autonómne dopravné technológie vo výrobe a logistike bude v rámci OMP k dispozícii každému. OMP bude kompatibilný s existujúcou referenčnou architektúrou Priemyslu 4.0 a bude využívať štandard priemyselnej interoperability OPC UA.

„Oznamujeme veľmi dobrú správu pre celý výrobný priemysel," povedal Stefan Hoppe, prezident a generálny riaditeľ Nadácie OPC. „Používanie otvorených medzinárodných priemyselných štandardov, ako je OPC UA v komunite OMP, umožňuje výrobcom, vývojárom strojov a dodávateľom efektívne a bezpečne integrovať svoje existujúce zariadenia a systémy. Spoločnosti dlhodobo podporujú vlastné uzavreté ekosystémy. Záväzok OMP voči otvorenému vývoju bude formovať výrobu zajtrajška."

Základná platforma sa bude postupne vyvíjať spolu s požiadavkami na výrobu, aby sa do nej začlenili novinky v oblasti analytiky, umelej inteligencie a slučiek digitálnej spätnej väzby. V súčasnosti sa náborom ďalších partnerov vytvára širšia komunita OMP. Predpokladá sa, že do konca roku 2019 začne poradný výbor OMP pracovať s počiatočným súborom štyroch až šiestich partnerov a minimálne 15 prípadov použitia bude zavedených do vybraných výrobných prostredí. Microsoft a BMW Group, ako počiatoční partneri, vyzývajú ďalších výrobcov a dodávateľov, vrátane podnikov mimo automobilového priemyslu, aby sa pripojili k tejto komunite.

O spoločnosti BMW Group

BMW Group je popredným svetovým výrobcom automobilov a motocyklov známym svojimi štyrmi značkami BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad. V ponuke má tiež špičkové finančné služby a možnosti mobility. Výrobná sieť BMW Group pozostáva z 30 výrobných a montážnych závodov v 14 krajinách. Podnik má celosvetovú predajnú sieť vo viac ako 140 krajinách.

V roku 2018 predala spoločnosť BMW Group viac ako 2 490 000 osobných vozidiel a viac ako 165 000 motocyklov. Jej zisk pred zdanením vo finančnom roku 2018 predstavoval 9 815 mld. EUR pri tržbách vo výške 97 480 mld. EUR. Počet zamestnancov BMW Group k 31. decembru 2018 dosiahol 134 682.

Úspech mena BMW Group sa vždy odvíjal od dlhodobých stratégií a zodpovedného konania, v rámci ktorého spoločnosť zaviedla ekologickú a sociálnu udržateľnosť v celom výrobno-predajnom reťazci, komplexnú zodpovednosť za výrobky a jasný záväzok zachovať zdroje ako neoddeliteľnú súčasť svojej stratégie.

O spoločnosti Microsoft

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitálnu transformáciu v ére inteligentného cloudu a edgu. Jeho poslaním je podnietiť každého človeka a každú organizáciu na tejto planéte dosahovať stále viac.

