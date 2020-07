Microsoft anuncia a ganadores y finalistas del Premio Partner of the Year 2020

REDMOND, Washington, 13 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. anunció el lunes a los finalistas y ganadores de los premios Partner of the Year Microsoft 2020. Estos premios anuales reconocen a los socios de Microsoft que han demostrado excelencia en la innovación y la implementación de soluciones para los clientes basadas en tecnología Microsoft. Los ganadores y finalistas de los premios de todo el mundo serán reconocidos en el primer Microsoft Inspire digital de la historia, que se celebrará los días 21 y 22 de julio de 2020.

Este año, Microsoft reconoció a socios de 49 categorías para celebrar cada una de las áreas de soluciones, industrias y sectores de todo el mundo en los que se emplean tecnologías de Microsoft. Microsoft introdujo diez categorías nuevas este año, incluso, por primera vez, el Premio a la Respuesta Comunitaria, que reconoce a socios que han marcado una gran diferencia al ofrecer soluciones o servicios innovadores y únicos para ayudar a resolver problemas para los clientes y la comunidad en estos tiempos sin precedentes.

Los finalistas y ganadores de todos los premios Partner of the Year de Microsoft fueron seleccionados entre más de 3.300 nominaciones procedentes de más de 100 países del mundo, basándose en su compromiso con sus clientes, el impacto de su solución en el mercado y el uso ejemplar de las tecnologías de Microsoft.

"Es un honor poder distinguir a los finalistas y ganadores de los premios Partner of the Year Microsoft 2020", comentó Gavriella Schuster, vicepresidenta corporativa, One Commercial Partner, Microsoft. "Estos son socios sobresalientes que ofrecen soluciones oportunas que resuelven los complejos desafíos que enfrentan las empresas de todo el mundo: desde comunicarse y colaborar de manera virtual hasta ayudar a los clientes a hacer realidad todo su potencial con servicios en la nube de Azure y mucho más. Estoy orgullosa de poder distinguir y felicitar a cada ganador y finalista".

Hay detalles adicionales sobre los premios Partner of the Year Microsoft 2020 disponibles en un blog de Microsoft Partner Network escrito por Gavriella Schuster: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

La lista completa de categorías, ganadores y finalistas, incluidos los ganadores de 2020 de los premios Country Partner of the Year de Microsoft, está disponible en https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Para mayor información, visite https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) posibilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y organización del planeta para que puedan hacer más.

Acerca de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire brinda a la comunidad de socios de Microsoft acceso a estrategias clave de marketing y negocios, liderazgo e información referente a soluciones específicas para clientes diseñadas para ayudar a los socios a tener éxito en el mercado. Microsoft Inspire proporciona a los socios oportunidades de aprendizaje informativo que abarcan ventas, marketing, servicios y tecnología. Puede encontrar más información en https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

