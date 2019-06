Microsoft anuncia los ganadores y finalistas de los Premios Partner of the Year 2019

IA y aprendizaje automático · Ganador: Crayon Group · Finalista: Modis · Finalista: eSmart Systems · Finalista: AgileThought Alliance Global ISV · Ganador: Finastra · Finalista: Sitecore · Finalista: Cloudera · Finalista: Icertis Alliance SI · Ganador: Infosys

Innovación en aplicaciones · Ganador: Wapice · Finalista: Zure · Finalista: Infosys · Finalista: Wragby Business Solutions and Technologies Automoción · Ganador: Annata · Finalista: 4ward · Finalista: Bright Box · Finalista: Icertis Influencer Azure · Ganador: Hanu · Finalista: SELA · Finalista: Sol-Tec · Finalista: Navisite

Experiencia de cliente · Ganador: Quadrasystems.net (India) · Finalista: Content and Code · Finalista: Insight · Finalista: Rackspace Analíticas de datos · Ganador: Modis · Finalista: Cognizant Technology Solutions · Finalista: Pragmatic Works Modernización de estado de datos · Ganador: Cognizant Technology Solutions · Finalista: TimeXtender · Finalista: Version 1 · Finalista: Cognizant Technology Solutions

Migración de centros de datos · Ganador: 10th Magnitude · Finalista: 3Cloud DevOps · Ganador: 10th Magnitude · Finalista: Dimensional Strategies · Finalista: InCycle Software Agente de cambio para la diversidad y la inclusión · Ganador: Reverie Language Technologies · Finalista: Dynamic Objects Finalista: DataChangers · Finalista: KPMG UK

Dynamics 365 for Business Central · Ganador: Cooper Parry IT · Finalista: Wiise · Finalista: NAB Solutions · Finalista: Bond Consulting Services Dynamics 365 for Customer Service · Ganador: PowerObjects, una empresa HCL Technologies · Finalista: Hitachi Solutions Philippines · Finalista: DXC Technology · Finalista: Cognizant Technologies Dynamics 365 for Field Service · Ganador: Hitachi Solutions · Finalista: Velrada · Finalista: eCraft · Finalista: HSO International

Dynamics 365 for Finance and Operations · Ganador: Sunrise Technologies · Finalista: HSO · Finalista: Alithya · Finalista: Armanino Dynamics 365 for Sales · Ganador: SAGlobal · Finalista: KPMG Advisory · Finalista: MASAO · Finalista: Experlogix Dynamics 365 for Talent · Ganador: FourVision HR Plus · Finalista: eBECS · Finalista: Elevate HR · Finalista: SAGlobal

Educación · Ganador: Edsby · Finalista: Insight · Finalista: Blackbaud Servicios financieros · Ganador: PowerObjects, una empresa HCL Technologies · Finalista: AKA Enterprise Solutions · Finalista: Finastra Gobierno · Ganador: Hitachi Solutions · Finalista: Planet Technologies · Finalista: RapidDeploy · Finalista: KPMG

Salud · Ganador: Health Catalyst · Finalista: Mozzaz · Finalista: Quest Software · Finalista: KenSci Proveedor indirecto · Ganador: Arrow ECS · Finalista: rhipe · Finalista: Ingram Micro Mexico · Finalista: Crayon Software Experts Spain Comunicaciones inteligentes · Ganador: Arkadin · Finalista: Tata Communications · Finalista: NBConsult · Finalista: CDW

Internet de las Cosas · Ganador: Accenture/Avanade · Finalista: Telelink Business Services · Finalista: SoftBank Technology · Finalista: PTC Aprendizaje · Ganador: Global Knowledge · Finalista: Shanghai Yungoal Info Tech · Finalista: QA Fabricación y recursos · Ganador: PTC · Finalista: ABB Asea Brown Boveri · Finalista: Hitachi Solutions · Finalista: ICONICS

Medios y Comunicaciones · Ganador: Aprimo · Finalista: Tech Mahindra · Finalista: AdPushup · Finalista: SAGlobal Microsoft CityNext · Ganador: Bentley Systems · Finalista: Meemim · Finalista: KPMG Adoxio · Finalista: ABB Asea Brown Boveri Realidad mixta · Ganador: PTC · Finalista: Kognitiv Spark · Finalista: Meemim · Finalista: Bentley Systems

Escritorios modernos · Ganador: Glück & Kanja Consulting · Finalista: Quadrasystems.net (India) Private · Finalista: Catapult Systems · Finalista: Dell Technologies Transformación de lugares de trabajo modernos · Ganador: Phoenix Software · Finalista: Accenture/Avanade · Finalista: Content and Code · Finalista: DXC Technology OSS en Azure · Ganador: HashiCorp · Finalista: SNP Technologies

Socio para el impacto social · Ganador: illuminance Solutions Finalista: MISSION CRM · Finalista: Sparkrock · Finalista: Alianza Power BI · Ganador: Nihilent · Finalista: Expose Data · Finalista: Catapult Systems · Finalista: Campus Management PowerApps · Ganador: Catapult Systems · Finalista: C Centric Solutions · Finalista: Mercury xRM Limited · Finalista: PowerObjects, una empresa HCL Technologies

Gestión de proyectos y carteras · Ganador: Wicresoft · Finalista: ProActive · Finalista: Innovative-e · Finalista: Sensei Project Solutions Minoristas · Ganador: Obase · Finalista: Brainpad · Finalista: HSO · Finalista: JDA Software SAP en Azure · Ganador: Capgemini · Finalista: T-Systems · Finalista: DXC Technology

Seguridad y cumplimiento · Ganador: InSpark · Finalista: Maureen Data Systems · Finalista: Onevinn · Finalista: Edgile Teamwork · Ganador: Cloud Productivity Solutions · Finalista: Inova Solutions · Finalista: Sulava · Finalista: Slalom



Partner of the Year de Argentina VU Security Partner of the Year de Armenia Dom-Daniel Partner of the Year de Australia Modis

Partner of the Year de Austria ITSDONE Holding Partner of the Year de Azerbaiyán SMART business Partner of the Year de Baréin Almoayyed Computers

Partner of the Year de Bangladés Corporate Projukti Partner of the Year de Bélgica Proximus Partner of the Year de Bermudas Maureen Data Systems

Partner of the Year de Bolivia SoftwareONE Bolivia Partner of the Year de Bosnia y Herzegovina Logosoft Partner of the Year de Brasil Brasoftware

Partner of the Year de Brunéi Tech One Solutions Partner of the Year de Canadá Long View Partner of the Year de Islas Caimán Kirk Office Equipment

Partner of the Year de Chile GeoVictoria Partner of the Year de China SYSTEX China Partner of the Year de Colombia Westcon Group Colombia

Partner of the Year de Costa Rica Itco Partner of the Year de Costa de Marfil INOVA Consulting Services Partner of the Year de Croacia Hrvatski Telekom

Partner of the Year de Curazao Inova Solutions Partner of the Year de Chipre Dot.cy Developments Partner of the Year de República Checa Unicorn Systems

Partner of the Year de República Dominicana C-ven Technologies Partner of the Year de Ecuador BUSINESS IT Partner of the Year de Egipto HITS Technologies

Partner of the Year de El Salvador GBM de El Salvador Partner of the Year de Estonia TVG Eesti Partner of the Year de Finlandia Nordcloud

Partner of the Year de Francia Talentsoft Partner of the Year de Georgia UGT Partner of the Year de Alemania Joint Entry: PHAT CONSULTING, Glück & Kanja Consulting, GAB Enterprise IT Solutions

Partner of the Year de Grecia OFFICE LINE Partner of the Year de Guatemala Gensa Group Partner of the Year de Honduras Sega

Partner of the Year de Hong Kong KBQuest Hong Kong Partner of the Year de Hungría T-Systems Magyarorszag Partner of the Year de Islandia Advania

Partner of the Year de India G7 CR Technologies India Partner of the Year de Indonesia PT Awan Integrasi Sandidata (ViBiCloud) Partner of the Year de Irlanda Spanish Point Technologies

Partner of the Year de Israel U-BTech Solutions Partner of the Year de Italia Var Group Partner of the Year de Jamaica Inova Solutions

Partner of the Year de Japón Fujitsu Partner of the Year de Jordania Optimiza Partner of the Year de Kazajistán M-SYSTEM

Partner of the Year de Kenia Cloud Productivity Solutions Partner of the Year de Corea Zenith & Company Partner of the Year de Kirguistán ALBARS

Partner of the Year de Letonia Tilde Sia Partner of the Year de Líbano Exquitech Partner of the Year de Lituania Fortevento

Partner of the Year de Luxemburgo Devoteam Partner of the Year de Malasia Rhipe Malaysia Partner of the Year de Malta ICT Solutions

Partner of the Year de México Ingram Micro Mexico Partner of the Year de Mongolia Mogul Service and Support Partner of the Year de Marruecos CASANET

Partner of the Year de Namibia Salt Essential IT Partner of the Year de Nepal Tech One Global Nepal Partner of the Year de Países Bajos ICT Automatisering

Partner of the Year de Nueva Zelanda Umbrellar Partner of the Year de Nicaragua Sega Partner of the Year de Omán BAHWAN IT

Partner of the Year de Pakistán Maison Consulting & Solutions Partner of the Year de Panamá GBM Dominicana Partner of the Year de Paraguay OLAM

Partner of the Year de Perú G&S Gestión y Sistemas SAC Partner of the Year de Filipinas Crayon Software Experts Philippines Partner of the Year de Polonia Synerise

Partner of the Year de Portugal InnoWave Technologies Partner of the Year de Puerto Rico Nagnoi Partner of the Year de Catar Information & Communication Technology

Partner of the Year de Rumanía Asseco SEE Partner of the Year de Rusia Awara IT Partner of the Year de Arabia Saudí eSense Software

Partner of the Year de Serbia Comtrade System Integration Partner of the Year de Singapur Ingram Micro Asia Partner of the Year de Eslovaquia exe

Partner of the Year de Eslovenia Adacta Partner of the Year de Sudáfrica Mint Management Technologies Partner of the Year de España CAPSiDE

Partner of the Year de Sri Lanka Tech One Global Partner of the Year de Suecia Acando Partner of the Year de Suiza isolutions

Partner of the Year de Taiwán Systex Software & Service Partner of the Year de Tailandia MFEC Public Partner of the Year de Trinidad y Tobago Davyn

Partner of the Year de Túnez Neoledge Partner of the Year de Turquía motiwe Partner of the Year de Uganda Britehouse/Dimension Data

Partner of the Year de Ucrania Infopulse Partner of the Year de Emiratos Árabes Unidos Netways Partner of the Year de Reino Unido New Signature

Partner of the Year de Estados Unidos Quisitive Partner of the Year de Uruguay Arnaldo C. Castro Partner of the Year de Venezuela CONSEIN