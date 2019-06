Microsoft anuncia vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano de 2019

REDMOND, Washington, 6 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Microsoft Corp. anunciou na quinta-feira os vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2019. A premiação anual reconhece os parceiros da Microsoft que demonstram excelência em inovação e implementação de soluções para os clientes com base em tecnologia da Microsoft. Vencedores e finalistas do prêmio de todo o mundo serão homenageados na conferência Microsoft Inspire, de 14 a 18 de julho de 2019, em Las Vegas, Nevada.

Neste ano, a Microsoft vai premiar parceiros em 41 categorias, celebrando cada uma das áreas, atividades e setores de soluções, nos quais tecnologias da Microsoft foram usadas. Os finalistas e vencedores da premiação foram selecionados entre mais de 2.900 indicações, coletadas em 115 países, com base no comprometimento das empresas com seus clientes, no impacto de suas soluções no mercado e no uso exemplar de tecnologias da Microsoft.

"Estamos muito satisfeitos por poder homenagear os finalistas e vencedores do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2019", disse a vice-presidente corporativa da Divisão One Commercial Partner da Microsoft, Gavriella Schuster. "Essas empresas são líderes do setor, que ajudam empresas de todo o mundo a se conectar e realizar mais. Estou realmente impressionada com cada um dos vencedores e finalistas e honrada por destacar o incrível trabalho que estão fazendo"

Mais informações sobre o Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2019 estão disponíveis no blog Microsoft Partner Network de Gavriella Schuster, em https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-our-2019-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists.

As categorias, vencedores e finalistas estão relacionados abaixo. Uma lista completa, incluindo o Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft por País de 2019, está disponível em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

IA e aprendizagem de máquina · Vencedor: Crayon Group · Finalista: Modis · Finalista: eSmart Systems · Finalista: AgileThought Aliança global de ISV · Vencedor: Finastra · Finalista: Sitecore · Finalista: Cloudera · Finalista: Icertis Aliança de SI · Vencedor: Infosys Inovação em aplicativos · Vencedor: Wapice · Finalista: Zure · Finalista: Infosys · Finalista: Wragby Business Solutions and Technologies Automotivo · Vencedor: Annata · Finalista: 4ward · Finalista: Bright Box · Finalista: Icertis Influenciador da Azure · Vencedor: Hanu · Finalista: SELA · Finalista: Sol-Tec · Finalista: Navisite Experiência do consumidor · Vencedor: Quadrasystems.net (Índia) · Finalista: Content and Code · Finalista: Insight · Finalista: Rackspace Analítica de dados · Vencedor: Modis · Finalista: Cognizant Technology Solutions · Finalista: Pragmatic Works Modernização do acervo de dados · Vencedor: Cognizant Technology Solutions · Finalista: TimeXtender · Finalista: Version 1 · Finalista: Cognizant Technology Solutions Migração para centro de dados · Vencedor: 10th Magnitude · Finalista: 3Cloud DevOps · Vencedor: 10th Magnitude · Finalista: Dimensional Strategies · Finalista: InCycle Software Promotor de diversidade e inclusão · Vencedor: Reverie Language Technologies · Finalista: Dynamic Objects : · Finalista: DataChangers · Finalista: KPMG UK Dynamics 365 for Business Central (para central de negócios) · Vencedor: Cooper Parry IT · Finalista: Wiise · Finalista: NAB Solutions · Finalista: Bond Consulting Services Dynamics 365 for Customer Service (para serviço ao cliente) · Vencedor: PowerObjects, empresa da HCL Technologies · Finalista: Hitachi Solutions Philippines · Finalista: DXC Technology · Finalista: Cognizant Technologies Dynamics 365 for Field Service (para serviço de campo) · Vencedor: Hitachi Solutions · Finalista: Velrada · Finalista: eCraft · Finalista: HSO International Dynamics 365 for Finance and Operations (para finanças e operações) · Vencedor: Sunrise Technologies · Finalista: HSO · Finalista: Alithya · Finalista: Armanino Dynamics 365 for Sales (para vendas) · Vencedor: SAGlobal · Finalista: KPMG Advisory · Finalista: MASAO · Finalista: Experlogix Dynamics 365 for Talent (para talentos) · Vencedor: FourVision HR Plus · Finalista: eBECS · Finalista: Elevate HR · Finalista: SAGlobal Educação · Vencedor: Edsby · Finalista: Insight · Finalista: Blackbaud Serviços financeiros · Vencedor: PowerObjects, empresa da HCL Technologies · Finalista: AKA Enterprise Solutions · Finalista: Finastra Governo · Vencedor: Hitachi Solutions · Finalista: Planet Technologies · Finalista: RapidDeploy · Finalista: KPMG Saúde · Vencedor: Health Catalyst · Finalista: Mozzaz · Finalista: Quest Software · Finalista: KenSci Provedor indireto · Vencedor: Arrow ECS · Finalista: rhipe · Finalista: Ingram Micro Mexico · Finalista: Crayon Software Experts Spain Comunicações inteligentes · Vencedor: Arkadin · Finalista: Tata Communications · Finalista: NBConsult · Finalista: CDW Internet das Coisas · Vencedor: Accenture/Avanade · Finalista: Telelink Business Services · Finalista: SoftBank Technology · Finalista: PTC Aprendizagem · Vencedor: Global Knowledge · Finalista: Shanghai Yungoal Info Tech · Finalista: QA Manufatura e recursos · Vencedor: PTC · Finalista: ABB Asea Brown Boveri · Finalista: Hitachi Solutions · Finalista: ICONICS Mídia e comunicação · Vencedor: Aprimo · Finalista: Tech Mahindra · Finalista: AdPushup · Finalista: SAGlobal Microsoft CityNext · Vencedor: Bentley Systems · Finalista: Meemim · Finalista: KPMG Adoxio · Finalista: ABB Asea Brown Boveri Realidade mista · Vencedor: PTC · Finalista: Kognitiv Spark · Finalista: Meemim · Finalista: Bentley Systems Modern Desktop · Vencedor: Glück & Kanja Consulting · Finalista: Quadrasystems.net (Índia) Private · Finalista: Catapult Systems · Finalista: Dell Technologies Transformação para local de trabalho moderno · Vencedor: Phoenix Software · Finalista: Accenture/Avanade · Finalista: Content and Code · Finalista: DXC Technology OSS no Azure · Vencedor: HashiCorp · Finalista: SNP Technologies Parceiro de impacto social · Vencedor: illuminance Solutions · Finalista: MISSION CRM · Finalista: Sparkrock · Finalista: Alianza Power BI · Vencedor: Nihilent · Finalista: Expose Data · Finalista: Catapult Systems · Finalista: Campus Management PowerApps · Vencedor: Catapult Systems · Finalista: C Centric Solutions · Finalista: Mercury xRM Limited · Finalista: PowerObjects, empresa da HCL Technologies Gestão de projeto e portfólio · Vencedor: Wicresoft · Finalista: ProActive · Finalista: Innovative-e · Finalista: Sensei Project Solutions Varejo · Vencedor: Obase · Finalista: Brainpad · Finalista: HSO · Finalista: JDA Software SAP no Azure · Vencedor: Capgemini · Finalista: T-Systems · Finalista: DXC Technology Segurança e compliance · Vencedor: InSpark · Finalista: Maureen Data Systems · Finalista: Onevinn · Finalista: Edgile Trabalho em equipe · Vencedor: Cloud Productivity Solutions · Finalista: Inova Solutions · Finalista: Sulava · Finalista: Slalom

Parceiro do Ano na Argentina VU Security Parceiro do Ano na Armênia Dom-Daniel Parceiro do Ano na Austrália Modis Parceiro do Ano na Áustria ITSDONE Holding Parceiro do Ano no Azerbaijão SMART business Parceiro do Ano em Barein Almoayyed Computers Parceiro do Ano em Bangladesh Corporate Projukti Parceiro do Ano na Bélgica Proximus Parceiro do Ano nas Bermudas Maureen Data Systems Parceiro do Ano na Bolívia SoftwareONE Bolivia Parceiro do Ano na Bósnia e Herzegovina Logosoft Parceiro do Ano no Brasil Brasoftware Parceiro do Ano em Brunei Tech One Solutions Parceiro do Ano no Canadá Long View Parceiro do Ano nas Ilhas Cayman Kirk Office Equipment Parceiro do Ano no Chile GeoVictoria Parceiro do Ano na China SYSTEX China Parceiro do Ano na Colômbia Westcon Group Colombia Parceiro do Ano na Costa Rica Itco Parceiro do Ano na Costa do Marfim INOVA Consulting Services Parceiro do Ano na Croácia Hrvatski Telekom Parceiro do Ano em Curaçao Inova Solutions Parceiro do Ano em Chipre Dot.cy Developments Parceiro do Ano na República Tcheca Unicorn Systems Parceiro do Ano na República Dominicana C-ven Technologies Parceiro do Ano no Equador BUSINESS IT Parceiro do Ano no Egito HITS Technologies Parceiro do Ano em El Salvador GBM de El Salvador Parceiro do Ano na Estônia TVG Eesti Parceiro do Ano na Finlândia Nordcloud Parceiro do Ano na França Talentsoft Parceiro do Ano na Geórgia UGT Parceiro do Ano na Alemanha Em conjunto: PHAT CONSULTING, Glück & Kanja Consulting, GAB Enterprise IT Solutions Parceiro do Ano na Grécia OFFICE LINE Parceiro do Ano na Guatemala Gensa Group Parceiro do Ano em Honduras Sega Parceiro do Ano na SAR de Hong Kong KBQuest Hong Kong Parceiro do Ano na Hungria T-Systems Magyarorszag Parceiro do Ano na Islândia Advania Parceiro do Ano na Índia G7 CR Technologies India Parceiro do Ano na Indonésia PT Awan Integrasi Sandidata (ViBiCloud) Parceiro do Ano na Irlanda Spanish Point Technologies Parceiro do Ano em Israel U-BTech Solutions Parceiro do Ano na Itália Var Group Parceiro do Ano na Jamaica Inova Solutions Parceiro do Ano no Japão Fujitsu Parceiro do Ano na Jordânia Optimiza Parceiro do Ano no Cazaquistão M-SYSTEM Parceiro do Ano no Quênia Cloud Productivity Solutions Parceiro do Ano na Coreia Zenith & Company Parceiro do Ano no Quirguistão ALBARS Parceiro do Ano na Letônia Tilde Sia Parceiro do Ano no Líbano Exquitech Parceiro do Ano na Lituânia Fortevento Parceiro do Ano em Luxemburgo Devoteam Parceiro do Ano na Malásia Rhipe Malaysia Parceiro do Ano em Malta ICT Solutions Parceiro do Ano no México Ingram Micro Mexico Parceiro do Ano na Mongólia Mogul Service and Support Parceiro do Ano em Marrocos CASANET Parceiro do Ano na Namíbia Salt Essential IT Parceiro do Ano no Nepal Tech One Global Nepal Parceiro do Ano na Holanda ICT Automatisering Parceiro do Ano na Nova Zelândia Umbrellar Parceiro do Ano na Nicarágua Sega Parceiro do Ano em Omã BAHWAN IT Parceiro do Ano no Paquistão Maison Consulting & Solutions Parceiro do Ano no Panamá GBM Dominicana Parceiro do Ano no Paraguai OLAM Parceiro do Ano no Peru G&S Gestión y Sistemas SAC Parceiro do Ano nas Filipinas Crayon Software Experts Philippines Parceiro do Ano na Polônia Synerise Parceiro do Ano em Portugal InnoWave Technologies Parceiro do Ano em Porto Rico Nagnoi Parceiro do Ano no Catar Information & Communication Technology Parceiro do Ano na Romênia Asseco SEE Parceiro do Ano na Rússia Awara IT Parceiro do Ano na Arábia Saudita eSense Software Parceiro do Ano na Sérvia Comtrade System Integration Parceiro do Ano em Cingapura Ingram Micro Asia Parceiro do Ano na Eslováquia exe Parceiro do Ano na Eslovênia Adacta Parceiro do Ano na África do Sul Mint Management Technologies Parceiro do Ano na Espanha CAPSiDE Parceiro do Ano em Sri Lanka Tech One Global Parceiro do Ano na Suécia Acando Parceiro do Ano na Suíça isolutions Parceiro do Ano em Taiwan Systex Software & Service Parceiro do Ano na Tailândia MFEC Public Parceiro do Ano em Trinidad e Tobago Davyn Parceiro do Ano na Tunísia Neoledge Parceiro do Ano na Turquia motiwe Parceiro do Ano em Uganda Britehouse/Dimension Data Parceiro do Ano na Ucrânia Infopulse Parceiro do Ano nos Emirados Árabes Unidos Netways Parceiro do Ano no Reino Unido New Signature Parceiro do Ano nos Estados Unidos Quisitive Parceiro do Ano no Uruguai Arnaldo C. Castro Parceiro do Ano na Venezuela CONSEIN Parceiro do Ano no Vietnã Tech Data Advanced Solutions (Vietnam)





Sobre a Microsoft Inspire

A Microsoft Inspire fornece à comunidade de parceiros da Microsoft acesso a estratégias essenciais de marketing e negócios, liderança e informações referentes a soluções específicas para os clientes, projetadas para ajudar os parceiros a ter êxito no mercado. Junto com oportunidades de aprendizagem informativa que cobre vendas, marketing, serviços e tecnologia, a Microsoft Inspire é o lugar ideal para os parceiros receberem conhecimentos valiosos vindos de seus colegas e da Microsoft. Mais informações podem ser encontradas em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) viabiliza a transformação digital para a era da nuvem inteligente e da borda inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a realizar mais.

