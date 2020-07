Microsoft anuncia vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano de 2020

REDMOND, Washington, 13 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Microsoft Corp. anunciou na segunda-feira os vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2020. A premiação anual reconhece os parceiros da Microsoft que demonstraram excelência em inovação e implementação de soluções para os clientes, com base em tecnologia da Microsoft. Os vencedores e finalistas do prêmio de todo o mundo serão homenageados no primeiro Microsoft Inspire digital, em 21 e 22 de julho de 2020.

Neste ano, a Microsoft reconheceu parceiros em 49 categorias, celebrando globalmente cada área, indústria e setor nos quais as tecnologias da Microsoft são usadas. A Microsoft introduziu dez novas categorias neste ano, incluindo, pela primeira vez, o Prêmio Resposta à Comunidade (Community Response Award), que reconhece parceiros que exerceram um grande impacto ao disponibilizar serviços ou soluções inovadores e únicos para ajudar a resolver problemas de nossos clientes e de comunidades durante esses tempos sem precedentes.

Os finalistas e vencedores de todos os Prêmios Parceiro do Ano da Microsoft foram selecionados entre mais de 3.300 indicados, selecionados de mais de 100 países, com base em seus compromissos com os clientes, no impacto de suas soluções no mercado e no uso exemplar de tecnologias da Microsoft.

"É uma honra reconhecer os vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2020", disse a vice-presidente corporativa da One Commercial Partner da Microsoft, Gavriella Schuster. "Esses parceiros excedem as expectativas, disponibilizando em tempo hábil soluções que resolvem problemas complexos que empresas de todo o mundo enfrentam – desde se comunicar e colaborar virtualmente a ajudar os clientes a realizar todo seu potencial com os serviços de nuvem Azure e mais que isso. Estou orgulhosa por poder congratular cada vencedor e finalista".

Mais informações sobre o Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft de 2020 estão disponíveis no blog Rede de Parceiros da Microsoft (Microsoft Partner Network) de Gavriella Schuster em https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

A lista completa de categorias, vencedores e finalistas, incluindo os vencedores do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft por País de 2020, está disponível em https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Para obter mais informações, visite https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita a transformação digital para a era de uma nuvem inteligente e uma borda inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta para realizar mais.

Sobre o Microsoft Inspire

O Microsoft Inspire fornece à comunidade de parceiros da Microsoft acesso a estratégias essenciais de marketing e negócios, liderança e informações relativas a soluções específicas para o consumidor, para ajudar os parceiros a serem bem-sucedidos no mercado. O Microsoft Inspire fornece aos parceiros oportunidades informativas de aprendizado, cobrindo vendas, marketing, serviços e tecnologia. Mais informações podem ser obtidas em https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

