Microsoft apresenta novas experiências de nuvem e ferramentas para desenvolvedores para todos os criadores na Microsoft Build

Empresa lança nova colaboração acionada por IA e inovações de nuvem híbrida no Microsoft 365 e Microsoft Azure

REDMOND, Washington, 6 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Na segunda-feira, na Microsoft Build 2019, conferência anual de desenvolvedores da Microsoft Corp., a empresa exibiu novas tecnologias para desenvolvedores de todas os tipos, para a criação de soluções inteligentes e produtivas. Clientes e parceiros da Microsoft, incluindo Starbucks, J.P. Morgan, Kroger, Spatial, Epic Games e outros, estão expondo novas soluções que oferecem experiências centradas no cliente mais inteligentes.

Os anúncios incluem nova colaboração e serviços de produtividade em aplicativos (apps) e na Web, bem como recursos de inteligência artificial (IA) no Microsoft 365, para lidar melhor com a natureza mutável do trabalho. Além disso, a Microsoft está disponibilizando novas tecnologias de fonte aberta (open source) e ferramentas de desenvolvedores no Azure e no Windows. As plataformas de nuvem extensíveis e confiáveis da Microsoft – abarcando infraestrutura, dados, IA e realidade mista, produtividade e colaboração, aplicações empresariais e jogos – reúnem uma comunidade global de desenvolvedores e recursos tecnológicos para a criação de novas experiências revolucionárias para organizações e indivíduos. Em seu discurso programático, o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, descreveu a visão da empresa e as oportunidades para desenvolvedores no Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 e Power Platform, Microsoft 365 e Microsoft Gaming.

"Conforme a computação é embutida em todos os aspectos de nossas vidas, as escolhas que os desenvolvedores fazem irão definir o mundo no qual vivemos", disse o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella. "A Microsoft assumiu o compromisso de fornecer aos desenvolvedores ferramentas e plataformas confiáveis, abarcando todas as camadas do conjunto de tecnologias modernas, para desenvolver experiências mágicas, que criam novas oportunidades para todos".

Microsoft 365: a nuvem da produtividade mundial

O Microsoft 365 disponibiliza experiências de produtividade integrada e segura para todos – de grandes a pequenas empresas e dos trabalhadores do conhecimento aos trabalhadores da linha de frente (Firstline Workers). Fundamental para o Microsoft 365, o Microsoft Graph é um dos mais completos gráficos (graphs) de atividade organizacional disponível. Ele mapeia com segurança os relacionamentos entre pessoas, informações e atividades, dentro do contexto de uma organização, para mostrar pontos de conexão e percepções para melhorar as maneiras com que as pessoas trabalham e trabalham juntas.

As notícias de hoje incluem:

Hoje, estamos criando novas oportunidades para desenvolvedores utilizarem o Microsoft Graph, com a disponibilização geral da conexão de dados do Microsoft Graph . A conexão de dados do Microsoft Graph é um serviço que ajuda as organizações a reunir dados de produtividade do Microsoft Graph com seus próprios dados empresariais de forma segura e em escala, usando o Azure Data Factory. Isso contrabalança as demandas dos clientes por uma nova classe de aplicações acionadas por percepções – aquelas impulsionadas por conjuntos de dados em escala – com necessidades dos administradores de TI de considerar os desafios inerentes de mudanças e de gerenciar quantidades significativas de dados organizacionais.

A conexão de dados do Microsoft Graph já está disponível, de maneira geral, como um recurso do Workplace Analytics e como uma SKU autônoma para fornecedores independentes de software (ISVs – independent software vendors ).

(ISVs – ). Para proporcionar às pessoas e equipes novas maneiras de criar juntas, hoje estamos anunciando o Fluid Framework. Essa é uma nova plataforma baseada na Web e um modelo de documento componentizado para experiências interativas compartilhadas. O Fluid irá quebrar as barreiras do documento tradicional, como o conhecemos, e anunciar o começo do canvas de fluxo livre. O Fluid deverá estar disponível aos desenvolvedores no final deste ano civil, através de um kit de desenvolvimento de software . Também, no final deste ano, esperamos disponibilizar as primeiras experiências do Microsoft 365 acionadas pelo Fluid. Seus recursos incluem:

Essa é uma nova plataforma baseada na Web e um modelo de documento componentizado para experiências interativas compartilhadas. O Fluid irá quebrar as barreiras do documento tradicional, como o conhecemos, e anunciar o começo do de fluxo livre. O Fluid deverá estar disponível aos desenvolvedores no final deste ano civil, através de um de desenvolvimento de . Também, no final deste ano, esperamos disponibilizar as primeiras experiências do Microsoft 365 acionadas pelo Fluid. Seus recursos incluem: Habilitar conteúdo, por exemplo, da Web ou de aplicativos de produtividade, para serem desconstruídos e reconstruídos em componentes modulares, de forma que as pessoas possam criar juntas com maior facilidade.



Fornecer experiências de coautoria de múltiplas pessoas, de alto desempenho, em velocidades ainda não atingidas no setor.



Criar espaço para agentes inteligentes trabalharem junto com humanos para, conjuntamente, criar e buscar conteúdo, fornecer sugestões de fotos, identificar especialistas, traduzir dados, etc.

Hoje, estamos anunciando novos recursos para a próxima versão do Microsoft Edge , que resolvem algumas das frustrações fundamentais com os atuais navegadores, incluindo:

, que resolvem algumas das frustrações fundamentais com os atuais navegadores, incluindo: IE mode (modo IE) – direcionado a mais de 60% das empresas que usam múltiplos navegadores hoje, o modo IE integra o Internet Explorer diretamente ao novo Microsoft Edge, através de uma aba. Isso permite às empresas executar aplicativos legados, baseados no Internet Explorer, em um navegador moderno.

– direcionado a mais de 60% das empresas que usam múltiplos navegadores hoje, o modo IE integra o Internet Explorer diretamente ao novo Microsoft Edge, através de uma aba. Isso permite às empresas executar aplicativos legados, baseados no Internet Explorer, em um navegador moderno.

Privacy tools (Ferramentas de privacidade) – controles de privacidade adicionais que permitem aos clientes escolher entre três níveis de privacidade no Microsoft Edge: irrestrito (Unrestricted), balanceado (Balanced) e estrito (Strict). Dependendo da opção escolhida, o Microsoft Edge ajusta a capacidade de terceiros de rastrear a empresa na Web, proporcionando aos clientes mais escolhas e transparência, para uma experiência mais personalizada.

– controles de privacidade adicionais que permitem aos clientes escolher entre três níveis de privacidade no Microsoft Edge: irrestrito (Unrestricted), balanceado (Balanced) e estrito (Strict). Dependendo da opção escolhida, o Microsoft Edge ajusta a capacidade de terceiros de rastrear a empresa na Web, proporcionando aos clientes mais escolhas e transparência, para uma experiência mais personalizada.

Collections (Coletas) – lida com a sobrecarga de informações que os clientes experimentam na Web hoje. O Collections permite a você coletar, organizar, compartilhar e exportar conteúdo de forma mais eficiente e com integração do Office.

– lida com a sobrecarga de informações que os clientes experimentam na Web hoje. O Collections permite a você coletar, organizar, compartilhar e exportar conteúdo de forma mais eficiente e com integração do Office.

Esses recursos e outros começarão a ser implementados com o tempo, conforme chegarmos mais perto do lançamento mais amplo da próxima versão do Microsoft Edge.

Hoje, anunciamos nossa visão para o futuro de agentes inteligentes. Essa nova abordagem se foca no desenvolvimento de interfaces poderosas de conversação a partir de dados e aprendizado de máquina, em vez de a partir de regras, intenção e códigos. Prevemos um mundo em que toda organização tem um agente, tal como hoje toda organização tem um website. E a experiência é completamente natural com diálogos em múltiplos turnos, abarcando múltiplos domínios e, o mais importante, trabalhando através de múltiplos agentes. Com o acréscimo da equipe de Semantic Machines, estamos acelerando nosso trabalho aqui. Essa tecnologia será integrada em nossas experiências conversacionais progressivamente, incluindo o Cortana, e disponibilizada aos desenvolvedores no Microsoft Bot Framework e no Azure Bot Service.

Mais informações sobre as notícias de hoje do Microsoft 365, incluindo mais detalhes sobre as novas ferramentas para desenvolvedores do Windows, Office e Microsoft Teams, podem ser encontradas neste blog.

Novas tecnologias de fonte aberta e ferramentas de desenvolvedores para criar aplicativos inteligentes da nuvem para a borda (edge)

O Azure Kubernetes Service (AKS) é um dos serviços de mais rápido crescimento no Azure, usado por empresas globais como a ASOS para gerenciar infraestrutura de contêineres de aplicativos na nuvem em escala, garantindo maior confiabilidade e flexibilidade. Na Build, a Microsoft está fornecendo diversos recursos e capacidades novos, para alimentar e proteger as cargas de trabalho de Kubernetes:

Kubernetes Event - driven Autoscaling (KEDA – autoescala acionada por eventos de Kubernetes) é um componente de fonte aberta que dá suporte à implementação de contêineres acionados por eventos sem servidor no Kubernetes, criado em colaboração com a Red Hat. Agora em apresentação prévia ao público, o KEDA apresenta uma nova opção de hospedagem para o Azure Functions, que pode ser implementado como um contêiner em clusters de Kubernetes, trazendo o modelo de programação Azure Functions e controlador de escala para qualquer implementação de Kubernetes, tanto na nuvem quanto na empresa com o OpenShift.

- é um componente de fonte aberta que dá suporte à implementação de contêineres acionados por eventos sem servidor no Kubernetes, criado em colaboração com a Red Hat. Agora em apresentação prévia ao público, o KEDA apresenta uma nova opção de hospedagem para o Azure Functions, que pode ser implementado como um contêiner em de Kubernetes, trazendo o modelo de programação Azure Functions e controlador de escala para qualquer implementação de Kubernetes, tanto na nuvem quanto na empresa com o OpenShift. Azure Policy for AKS (política do Azure para AKS) se aplica a execuções em escala e ajuda a proteger os clusters de AKS de uma maneira centralizada e consistente. O Azure Policy bloqueia quaisquer violações que aconteçam no tempo de execução e realiza avaliações de compliance em todos os clusters existentes, para se ter visibilidade atualizada em todo o ambiente.

O Quantum é uma fronteira nova e estimulante para desenvolvedores. A Microsoft criou o Q# especificamente para a programação quântica, oferecendo uma linguagem de programação acessível e de alto nível, com um sistema do tipo nativo para bits quânticos (qubits), operadores e outras abstrações. Na Build, a Microsoft tem compiladores e simuladores Q# de fonte aberta para fazer crescer a comunidade de desenvolvedores de Q# e criar novas oportunidades para parceiras e startups melhorarem suas ofertas em suas próprias empresas.

Os desenvolvedores passam a maior parte do dia alternando entre aplicações, serviços e ferramentas. Para ajudar a racionalizar, a Microsoft disponibilizou o sistema de identidade empresarial mais usado do mundo – o Azure Active Directory (Azure AD) – ao GitHub. Isso possibilita aos clientes da GitHub Enterprise obter os benefícios da administração de identidade e segurança do Azure AD, junto com a sincronização de contas de sistemas. Os desenvolvedores também podem, agora, usar sua conta no GitHub existente, incluindo o Azure Portal e o Azure DevOps, para entrar no Azure. Essa atualização possibilita aos desenvolvedores do GitHub ir do local de armazenamento à implementação apenas com sua conta no GitHub.

Dando suporte e gerenciando o crescimento exponencial em aplicação de dados e construindo uma fundação para recursos de IA são elementos essenciais para desenvolver qualquer aplicação de nuvem moderna. A nova opção de Hyperscale (Citus) no Azure Database para PostgreSQL se soma ao Azure SQL Database Hyperscale, para habilitar os desenvolvedores a construir aplicações altamente escaláveis, de baixa latência, usando suas habilitações atuais. O Azure Database Hyperscale redimensiona significativamente os recursos de computação, armazenamento e memória conforme necessário, permitindo aos desenvolvedores se focar no desenvolvimento de experiências de aplicativos, sem se preocupar com limitações de desempenho e de escala. O Azure é a única nuvem que permite aos desenvolvedores escalar através de múltiplos mecanismos – bases de dados SQL patenteados e bases de dados de fonte aberta, tais como o PostgreSQL.

Desenvolvimento de soluções para segurança do processo eleitoral

Acreditamos que a tecnologia pode exercer um papel fundamental na segurança das eleições e que as empresas de tecnologia têm a responsabilidade de apoiá-las. Hoje, a Microsoft está anunciando duas novas soluções destinadas a garantir a segurança dos sistemas de votação em todo o mundo:

O ElectionGuard é um kit de desenvolvimento de software de fonte aberta gratuito, desenvolvido em parceria com a Galois, que fornece segurança e verificabilidade pública às eleições, bem como orientação e ferramentas para desenvolver sistemas de votação mais acessíveis. A Microsoft está pedindo aos desenvolvedores de todo o mundo para aproveitar e integrar o ElectionGuard em sistemas de votação existentes e novos. O ElectionGuard SDK estará disponível neste verão no GitHub e a Microsoft fez parceria com diversas das principais provedoras de tecnologia de eleição para tornar esse serviço um projeto-piloto, em preparação para futuras eleições.

é um de desenvolvimento de de fonte aberta gratuito, desenvolvido em parceria com a Galois, que fornece segurança e verificabilidade pública às eleições, bem como orientação e ferramentas para desenvolver sistemas de votação mais acessíveis. A Microsoft está pedindo aos desenvolvedores de todo o mundo para aproveitar e integrar o ElectionGuard em sistemas de votação existentes e novos. O estará disponível neste verão no GitHub e a Microsoft fez parceria com diversas das principais provedoras de tecnologia de eleição para tornar esse serviço um projeto-piloto, em preparação para futuras eleições. A Microsoft também está anunciando o Microsoft 365 for Campaigns (Microsoft 365 para Campanhas). Esse novo serviço, que também será disponibilizado em junho, irá fornecer recursos de segurança de ponta da oferta de nosso Microsoft 365 Business aos partidos políticos e campanhas, inicialmente às campanhas para cargos federais no Estados Unidos. Ele fará isso de uma maneira simplificada e a baixo custo, pré-configurado para otimizar os ambientes operacionais únicos que as campanhas enfrentam, incluindo seu ritmo rápido e perfil de alto risco de segurança. O Microsoft 365 for Campaigns se baseia no AccountGuard, o serviço de detecção de ameaças e de notificação de ataque à nação-estado, que anunciamos em 2018 e que simplifica a segurança para organizações políticas, por fornecer assistentes especializados que as campanhas podem usar para fortalecer de forma mais fácil e eficiente suas posturas de segurança, de baixo para cima. Campanhas interessadas podem acessá-lo pelo site https://m365forcampaigns.microsoft.com.

Solidificando nossos investimentos em parceiros

Os parceiros são fundamentais para desenvolver soluções que atendam às necessidades específicas do setor e a Microsoft se comprometeu a lhes dar apoio. Desde que lançou o primeiro programa de venda conjunta da Microsoft, que disponibiliza a escala global da força de vendas da Microsoft a nossa comunidade de parceiros, quase 3.000 ISVs, operando no Azure, geraram mais de $ 5 bilhões em receitas nos últimos 12 meses. O programa original foi projetado para ajudar os clientes empresariais em sua transformação digital, por introduzir soluções relevantes dos parceiros de ISV baseados no Azure. Hoje, a Microsoft está anunciando duas expansões desse programa:

Expandir a venda conjunta para o Microsoft 365, Dynamics 365 e Power Platform, para criar uma colaboração mais profunda na venda de aplicações da linha de negócios.

Expandir os incentivos de vendas para as parceiras de canal da Microsoft, quando elas revendem soluções de ISV qualificadas, através do programa de provedora de solução de nuvem (CSP – cloud solution provider) da Microsoft. Para todas as ISVs, pequenas e grandes, isso oferece, efetivamente, um "canal como serviço" para acelerar a aquisição de consumidores, através de um dos maiores canais de distribuição do mundo.

Com o lançamento de recursos de SaaS baseados em assento negociável para AppSource e Azure Marketplace, a Microsoft irá fornecer aos clientes em mais de 141 países acesso mais rápido à inovação dos parceiros, através de mercados de nuvem da Microsoft ou de seu canal mundial de revendas.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita a transformação digital para a era da nuvem inteligente e da borda inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a realizar mais.

