Microsoft apresenta Viva Sales para redefinir a experiência do vendedor e melhorar a produtividade

O Viva Sales trabalha com o CRM de qualquer vendedor para automatizar a entrada de dados e oferecer inteligência impulsionada por IA a vendedores no Microsoft 365 e no Microsoft Teams

REDMOND, Washington, 16 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Na quinta-feira, a Microsoft Corp. anunciou o Microsoft Viva Sales, uma nova solução de experiência de vendedor. O Viva Sales enriquece qualquer sistema de CRM com dados sobre o engajamento do cliente a partir do Microsoft 365 e do Microsoft Teams, e utiliza a IA para oferecer recomendações e insights personalizados para que os vendedores estejam mais conectados com seus clientes. Isso ajuda os vendedores a personalizar suas interações com os clientes com mais facilidade, a fim de obter um fechamento mais rápido de negócios.

Os funcionários estão exigindo mais de seus empregadores no mundo híbrido atual — desde as ferramentas que utilizam, até os horários e locais em que trabalham. Isso é verdade especialmente para os vendedores. O Viva Sales permite que os vendedores capturem insights direto do Microsoft 365 e do Microsoft Teams, eliminem o registro de dados manual e recebam recomendações e lembretes orientados por IA — ao mesmo tempo em que se mantêm no fluxo de trabalho. O Viva Sales simplifica a experiência do vendedor ao apresentar insights no contexto certo dentro das ferramentas que os vendedores já usam, economizando tempo para os vendedores e oferecendo à organização uma visão mais completa do cliente.

"O futuro das vendas não é um sistema novo. Mas, sim, trazer as informações que os vendedores precisam na hora certa, com o contexto certo, para as ferramentas que eles conhecem, para que a experiência de trabalho deles possa ser simplificada", disse Judson Althoff, vice-presidente executivo e diretor comercial da Microsoft. "Capacitar os vendedores para que tenham mais tempo disponível para seus clientes tem sido nosso objetivo — e fizemos isso reinventando a experiência de venda com o Viva Sales."

"Os vendedores contam com ferramentas de produtividade e apoio digital para se conectar com os clientes e fechar negócios, mas muitas dos insights que eles descobrem com essas ferramentas não acabam chegando ao CRM", disse Paul Greenberg, fundador e diretor administrativo do The 56 Group. "A Microsoft está assumindo este desafio oferecendo uma solução que complementa o CRM. O Viva Sales automatiza o trabalho corrido, coletando as informações críticas sobre o cliente e ajudando os vendedores a realizar o trabalho."

Reinventando a experiência do vendedor

O Viva Sales se baseia no Microsoft Viva, que foi lançado no ano passado. O Viva oferece uma plataforma integrada de experiência do funcionário que reúne comunicação, conhecimento, aprendizado, metas e insights para capacitar todos os colaboradores e equipes a fim de que tenham seu melhor desempenho em qualquer lugar. O Viva Sales oferece a primeira aplicação Viva baseada em função desenvolvida especificamente para vendedores:

O Viva Sales oferece ferramentas para os vendedores fazerem seu trabalho, ao mesmo tempo em que oferece os insights que a liderança de vendas precisa. À medida que os vendedores trabalham, eles podem marcar os clientes no Outlook, no Teams ou em aplicativos do Microsoft Office, como o Excel, e o Viva Sales capturará essa informação automaticamente como um registro do cliente, e a combinará com todos os dados relevantes sobre o mesmo cliente. A capacidade de capturar automaticamente esse nível de dados de engajamento com o cliente não era possível anteriormente. Esses dados podem ser facilmente compartilhados com os membros da equipe, ao mesmo tempo em que colaboram no Office e no Teams sem a necessidade de redigitar ou pesquisar em um CRM.

À medida que os vendedores trabalham, eles podem marcar os clientes no Outlook, no Teams ou em aplicativos do Microsoft Office, como o Excel, e o capturará essa informação automaticamente como um registro do cliente, e a combinará com todos os dados relevantes sobre o mesmo cliente. A capacidade de capturar automaticamente esse nível de dados de engajamento com o cliente não era possível anteriormente. Esses dados podem ser facilmente compartilhados com os membros da equipe, ao mesmo tempo em que colaboram no Office e no Teams sem a necessidade de redigitar ou pesquisar em um CRM. Com suporte de dados e IA, o Viva Sales recomenda os próximos passos para progredir com um cliente por meio do funil de vendas, prioriza o trabalho e os próximos passos e permite que os vendedores acessem o histórico completo e os materiais de interação com o cliente. Os insights sobre o cliente em tempo real oferecem uma compreensão mais profunda do ponto em que cada cliente está em sua jornada de compra e de como direcionar essa interação.

Os insights sobre o cliente em tempo real oferecem uma compreensão mais profunda do ponto em que cada cliente está em sua jornada de compra e de como direcionar essa interação. O Viva Sales também oferece recomendações orientadas por IA para permitir que os vendedores aumentem seu engajamento com o cliente, otimizando o acompanhamento com os próximos melhores passos, lembretes acionáveis e recomendações para acelerar e fechar mais vendas. O Viva Sales está usando o Context IQ, anunciado no ano passado, para garantir que o conteúdo relevante esteja conectado aos aplicativos e serviços da Microsoft, como o Dynamics 365 e o Microsoft 365, a fim de que os vendedores economizem tempo e permaneçam no fluxo de trabalho.

Com o Viva Sales, estamos criando uma nova categoria de aplicação para a experiência de venda. A Microsoft está posicionada de forma única para oferecer esse tipo de aplicação nos aplicativos de produtividade e colaboração que os funcionários já usam.

Para saber mais, acesse o Blog oficial da Microsoft e o blog do Microsoft Dynamics 365.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg

FONTE Microsoft Corp.

SOURCE Microsoft Corp.