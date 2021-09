Microsoft e At-Bay fazem parceria para oferecer cobertura de seguro cibernético orientada por dados

REDMOND, Washington, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira, a Microsoft Corp. fará o anúncio de um novo compromisso plurianual para ajudar o setor de seguros a criar produtos de seguro cibernético superiores e orientados por dados com o respaldo das soluções de segurança da Microsoft. Gerenciar riscos é um objetivo de negócio crítico para todas as empresas. No entanto, mesmo com a adoção das melhores tecnologias de segurança cibernética e das melhores práticas, as empresas podem enfrentar riscos residuais devido à gestão inconsistente de aplicativos e outras plataformas de produtividade exploradas por um cenário de ameaça em rápida evolução. Para preencher essa lacuna, os provedores de seguros começaram a oferecer políticas para ajudar a mitigar o impacto das violações de dados e ataques de ransomware.

Essa nova área de seguros está crescendo rapidamente; no entanto, a incerteza é comum à medida que as seguradoras lutam para adquirir e usar dados dinâmicos e em tempo real necessários para mitigar o risco cibernético, ao mesmo tempo em que aumentam as ameaças conforme o ransomware impulsiona a urgência.

Devido à ampla adoção de soluções da Microsoft em empresas de todos os tamanhos, a Microsoft está trabalhando com seguradoras para atender às necessidades de segurança cibernética de seus clientes e reduzir o próprio risco de perda das seguradoras, por meio de maior visibilidade de dados e controles padronizados. Os operadores de seguros, agentes, resseguradoras e corretores são obrigados a entender e avaliar as ameaças de segurança cibernética para cada um de seus segurados.

Com essa complexidade, as seguradoras estão buscando maior visibilidade no ambiente de segurança e higiene de cada empresa para melhor fundamentar as novas apólices. Para resolver a questão, a Microsoft está se associando aos principais parceiros do setor de seguros para oferecer produtos inovadores de seguro cibernético orientados por dados, permitindo que os clientes compartilhem com segurança informações de postura de segurança por meio de plataformas como Microsoft 365 e soluções de segurança da Microsoft. Todos os dados e detalhes sobre o ambiente de tecnologia de uma empresa abrangida serão de propriedade e controlados inteiramente por esse cliente, mas estes podem optar por compartilhá-los com segurança com os provedores para receber benefícios como cobertura aprimorada e prêmios mais competitivos. Este modelo recompensa os clientes com economia real ao adotar as melhores práticas de segurança cibernética e oferece aos seguradores as informações que eles precisam para proteger proativamente seus clientes contra violações.

Parceria com a At-Bay

A Microsoft irá anunciar, na data de hoje, uma parceria sob esta iniciativa com a At-Bay, inovadora empresa de seguros cibernéticos. Por meio de sua abordagem moderna em relação à gestão de riscos, a At-Bay avalia o risco cibernético de cada empresa que ela assegura e oferece insights acionáveis sobre como os clientes podem melhorar a sua postura de segurança. Estimular a implementação dos controles de segurança com termos e preços de políticas aprimorados fortaleceu a segurança geral das empresas do portfólio da At-Bay. De acordo com a At-Bay, seus segurados são sete vezes menos propensos a sofrer um incidente de ransomware do que a média do setor.

Em 1º de outubro, as empresas nos Estados Unidos que utilizam o Microsoft 365 são elegíveis para economizar em seus prêmios de apólices de seguro cibernético na At-Bay se implementarem controles e soluções de segurança específicos, incluindo autenticação multifator e Microsoft Defender para o Office 365. A Microsoft também está trabalhando ativamente em parceria com a At-Bay para identificar formas adicionais de melhorar a exposição ao risco digital de seus clientes e abordar de forma proativa as vulnerabilidades. Esta oferta estará disponível por meio da comunidade de corretores da At-Bay e disponível para clientes que utilizam qualquer versão do Microsoft 365.

As empresas interessadas podem entrar em contato com seu agente de seguros para começar. Além desses controles de segurança, o nível de economia depende do histórico de perdas e do perfil de risco individual de cada negócio.

"Uma apólice de seguro é uma ferramenta eficaz para articular o impacto das escolhas de segurança cibernética sobre o risco financeiro de uma empresa. Ao oferecer melhores preços às empresas que implementam controles mais fortes, ajudamos a entender o que é importante na segurança e a melhor forma de reduzir os riscos", disse Rotem Iram, cofundador e CEO da At-Bay. "Trabalhar com a Microsoft nos permite educar os clientes sobre os poderosos controles de segurança existentes no Microsoft 365 e recompensá-los por adotar esses controles."

"Para que o seguro cibernético desempenhe um papel significativo na gestão geral de riscos, os compradores e vendedores precisam do benefício dos dados e visibilidade clara do que está coberto e dos fatores que minimizam ou multiplicam a exposição a riscos", acrescentou Ann Johnson, vice-presidente corporativo de segurança, conformidade e identidade (SCI) de desenvolvimento de negócios da Microsoft. "A parceria da Microsoft com a At-Bay traz importante clareza e suporte à tomada de decisões para o mercado, já que as organizações em todos os lugares buscam uma forma abrangente de capacitar as forças de trabalho híbridas com visibilidade e controle mais fortes e centralizados sobre aplicações em nuvem, aumentando a segurança e a produtividade."

Para mais informações sobre a parceria entre a Microsoft e a At-Bay, participe da conferência InsureTech Connect (ITC) , de 4 a 6 de outubro em Las Vegas, para uma apresentação, "Better Together: Microsoft e At-Bay Team Up to Help SMBs Proactively Manage Cyber-Risk", às 14h Horário do Pacífico na quarta-feira, 6 de outubro.

