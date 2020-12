Microsoft e Warner Bros. Pictures reúnem uma equipe dos astros LeBron James, Pernalonga e Xbox para comemorar educação por jogos e codificação inspirada pela próxima aventura que une atores e animação:"Space Jam: Um Novo Legado"

Como anunciado em seu perfil no Instagram , LeBron e Pernalonga estão em busca das melhores ideias de jogos sugeridas pelos fãs. De 14 a 30 de dezembro, os fãs com mais de 14 anos podem acessar o site oficial do concurso para conferir as regras oficiais e enviar suas ideias de jogo. Para concorrer, os fãs selecionam o gênero de jogo de sua escolha usando uma imagem principal e, então, descrevem a ideia de jogo em menos de 500 palavras.

Dois vencedores terão suas ideias produzidas no jogo oficial estilo arcade "Space Jam: Um Novo Legado", disponível como brinde para os membros do Xbox Game Pass Ultimate em 2021. Os vencedores também receberão os seguintes prêmios: seus nomes nos créditos do jogo, um kit exclusivo para o vencedor com lembranças assinadas e autenticadas por LeBron James, produtos "Space Jam: Um Novo Legado" e pacotes Nike VIP, um console Xbox Série S personalizado, uma sessão privada do filme para família e amigos; e um seminário virtual da Microsoft sobre codificação para a comunidade local.

Para ajudar codificadores de todas as idades a estimular sua criatividade, as lojas da Microsoft oferecerão gratuitamente, exclusivos seminários virtuais com o tema "Space Jam: Um Novo Legado" sobre criação de videogames. Os estudantes construirão um protótipo executável de um jogo usando codificação com base em blocos na plataforma arcade MakeCode , enquanto aprendem sobre as competências profissionais e carreiras STEAM envolvidas no design de games. Recursos adicionais e outros seminários gratuitos que ensinam novas competências e mantêm as crianças entretidas nesta época de férias podem ser encontrados na página de seminários virtuais para estudantes da microsoft.com.

Também estão disponíveis no Microsoft Learn duas aulas com o tema do filme, dirigidos a codificadores mais experientes, adolescentes mais velhos, estudantes do ensino médio ou universitário e adultos, que focam em como usar estatísticas de jogador para tomar decisões em tempo real no meio de um jogo. A primeira aula inclui predições de classificação de eficiência com aprendizado de máquina e Visual Studio Code, usando dados de jogadores de basquete humanos e o Tune Squad . A segunda aula inclui o desenvolvimento de um aplicativo que utilize modelos adicionais de aprendizagem de máquina em tempo real para ajudar um treinador a decidir quem precisa de um intervalo para beber água e quem deve ser colocado no jogo para ter a maior probabilidade de ganhar.

O concurso de videogame, seminários de codificação e aulas estão alinhados com a importante iniciativa de capacitação da Microsoft, que pretende ajudar 25 milhões de pessoas — incluindo aquelas de populações sub-representadas — a adquirir novas habilidades digitais e aplicá-las às suas paixões.

