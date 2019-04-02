Microsoft и BMW Group представляют открытую производственную платформу

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Microsoft Corp.

Apr 02, 2019, 08:01 ET

Компании сотрудничают в рамках новой инициативы, ориентированной на содействие развитию открытого промышленного IoT и расширение сообщества специалистов по разработке инновационных решений для эпохи Промышленной революции 4.0 

- Базовая технологическая платформа и открытое сообщество для совместного использования решений смарт-производства, предназначенных для автомобилестроительного и производственного секторов с целью ускоренного развития промышленного Интернета вещей нового поколения

- C помощью отраслевых пользовательских сценариев и примерных кодов участники сообщества и другие партнеры платформы смогут разрабатывать собственные сервисы и решения

- Созданное на базе облачной платформы промышленного IoT Microsoft Azure решение должно предоставить членам отраслевого сообщества эталонную архитектуру с общедоступными компонентами, в основе которых лежат открытые промышленные стандарты и модель открытых данных

- Предполагается, что к концу 2019 года в экосистему будут входит четыре-шесть партнеров, оперирующих как минимум 15 прикладными сценариями, оптимизированными под различные модели производства

- К участию в сообществе приглашаются производители и поставщики как из автомобилестроительной отрасли, так и из других сегментов промышленного производства.

ГАННОВЕР (HANNOVER), Германия, 2 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на территории выставочного центра Hannover Messe компании Microsoft Corp. и BMW Group представили новую совместную инициативу, направленную на создание высокоскоростного и рентабельного решения для производственного сектора. В сегодняшних условиях производственная мощность и прибыльность часто ограничиваются необходимостью работать с сложными фирменными системами, создающими хранилища данных и замедляющими темпы производства. Открытая производственная платформа (Open Manufacturing Platform (OMP)) ориентирована на преодоление этих барьеров путем создания открытой технологической базы и межотраслевого сообщества. Инициатива будет поддерживать разработку решений для смарт-производства, предназначенных для последующего совместного использования всеми участниками ОМР в автомобилестроении и других сегментах промышленного производства. Основные задачи платформы - ускорить развитие промышленного Интернета вещей нового поколения, сократить период разработки и вывода инновационных решений на рынок, повысить эффективность производства, а также решить проблемы, с которыми сталкиваются все участники отрасли.

Созданная на базе облачной платформы промышленного IoT Microsoft Azure OMP должна предоставить членам отраслевого сообщества эталонную архитектуру с общедоступными компонентами, в основе которых лежат открытые промышленные стандарты и модель открытых данных. Кроме содействия отраслевому сотрудничеству, эта платформа ориентирована на поиск и стандартизацию моделей, обеспечивающих реализацию различных сценариев аналитики данных и машинного обучения, - с использованием информации, управление которой традиционно осуществляют фирменные системы. C помощью отраслевых пользовательских сценариев и примерных кодов участники сообщества и другие партнеры платформы смогут разрабатывать собственные сервисы и решения, сохраняя при этом полный контроль над своими данными.

"Microsoft и BMW Group намерены совместными усилиями совершить революцию в эффективности всех сегментов промышленного производства, - отметил исполнительный вице-президент Microsoft Cloud + AI Group Скотт Гатри (Scott Guthrie). - Наше стремление к созданию открытого сообщества предоставит новые возможности для сотрудничества в масштабах всей производственно-сбытовой цепочки".

На сегодняшний день, в состав IoT-платформы BMW Group на базе облачной системы Microsoft Azure входят свыше 3 000 машин, роботов и автономных транспортных систем. С помощью своей платформы компания планирует создавать первые пользовательские сценарии, играющие значимую роль для дальнейшего развития сообщества ОМР. Одним из примеров служит использование корпоративной IoT-платформы для нужд автономных транспортных систем второго поколения на заводе BMW Group в немецком Регенсбурге, входящем в число 30 производственных и сборочных баз BMW Group по всему миру. Этот прикладной сценарий позволил BMW Group заметно упростить процессы логистики посредством централизованной координации транспортной системы, что, в свою очередь, обеспечило повышенную эффективность логистики. В будущем, этот и другие сценарии - включая цифровые контуры обратной связи, цифровое управление цепочкой поставок и предупредительное техническое обслуживание, - станут доступными всем участникам сообщества ОМР и в последствии будут ими дорабатываться и оптимизироваться.

"Сложная задача производства персонализированных продуктов премиального качества требует инновационных ИТ и программных решений, - отметил член управляющего совета по вопросам производства BMW AG. - Особенно важное значение имеет обеспечение взаимосвязи между производственными базами и системами, а также безопасной интеграции партнеров и поставщиков. Мы активно используем облачные технологии начиная с 2016 года и непрерывно разрабатываем новые подходы. Рассматривая открытую производственную платформу как следующий шаг на этом пути, мы хотим сделать наши решения доступными другим компаниям и вместе использовать их потенциал для обеспечения себе прочных рыночных позиций в долгосрочной перспективе".

OMP представляет собой новый этап давнего технологического сотрудничества между BMW Group и Microsoft, а также новый виток реализации их совместного стремления к инновациям и созданию универсальных возможностей для всеобщего успеха. Благодаря этой платформе, участники сообщества смогут эффективнее использовать потенциал своих данных, что позволит им быстрее и безопаснее создавать и интегрировать промышленные решения, а также извлекать выгоду из возможности обмениваться и учиться на опыте других организаций.

OMP будет ориентирована на решение проблем, с которыми сталкиваются все игроки сектора промышленного производства, включая обеспечение межмашинной коммуникации и интеграция локальных систем. Подобный подход поспособствует повторному использованию программных решений среди ОЕМ-производителей, поставщиков и других партнеров, что позволит заметно сократить расходы на внедрение ПО. К примеру, стандарт робототехники на базе ROS, предназначенный для автономных транспортных систем в производственной и логистической деятельности будет передан на платформу ОМР и станет доступен всем ее участникам. ОМР будет совместима с существующей эталонной архитектурой Индустрии 4.0 посредством промышленного стандарта интероперабельности OPC UA. 

"Это отличная новость для всей отрасли промышленного производства, - прокомментировал президент и генеральный директор OPC Foundation Стефан Хоппе (Stefan Hoppe). -  Использование открытых международных отраслевых стандартов, подобных OPC UA, в сообществе ОМР обеспечит производителям, разработчикам машинного оборудования и поставщикам эффективно и безопасно интегрировать существующее оборудование и системы в инновационную среду. В течение многих лет компании продвигали собственные фирменные, закрытые экосистемы. Но платформа ОМР, ориентированная на открытую совместную разработку, станет фактором, определяющим будущее производственного сектора". 

Базовая платформа со временем будет эволюционировать вместе с изменениями потребностей промышленного производства, постепенно интегрируя инновации в сферах аналитики данных, искусственного интеллекта и цифровых контуров обратной связи. 

На сегодняшний день идет формирование расширенного ОМР-сообщества с привлечением дополнительных партнеров. К концу 2019 года должен начать свою работу Консультативный совет ОМР, в состав которого войдут четыре-шесть партнеров, оперирующих как минимум 15 прикладными сценариями для различных условий промышленного производства. Два первоначальных партнера - Microsoft и BMW Group, - приглашают других производителей и поставщиков, представляющих как автомобилестроительную отрасль, так и другие сегменты промышленного производства, присоединяться к сообществу.

О компании BMW Group
Компания BMW Group, владеющая четырьмя торговыми марками - BMW, MINI, Rolls-Royce и BMW Motorrad, - является ведущим мировым производителем автомобилей и мотоциклов премиум-качества, а также провайдером высококлассных финансовых и мобильных сервисов. В состав сети BMW Group входят 30 производственных и сборочных баз в 14 странах мира; компания располагает международной сетью продаж, охватывающей свыше 140 стран земного шара.

В 2018 году предприятия BMW Group продали свыше 2 490 000 пассажирских автомобилей и более 165 000 мотоциклов. Прибыль группы до налогообложения в прошедшем финансовом году составила 9,815 млрд евро, а доход достиг отметки 97,480 млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2018 года штат персонала BMW Group насчитывал 134 682 сотрудников.

В основе успеха BMW Group неизменно лежит перспективное мышление и ответственный подход к деятельности. Компания внедряет концепцию экологической и социальной ответственности во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки, а также систему комплексной гарантии качества продукции, в рамках своей производственной стратегии демонстрируя стремление экономить ресурсы и охранять окружающую среду.

www.bmwgroup.com 
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

О компании Microsoft 
Компания Microsoft (код Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

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SOURCE Microsoft Corp.

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Microsoft и BMW Group представляют открытую производственную платформу

News provided by

Microsoft Corp.

Apr 02, 2019, 08:01 ET