Microsoft намеревается до 2030 года свести к нулю собственный углеродный отпечаток

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 16 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Microsoft Corp. в этот четверг обнародовала весьма амбициозные планы по уменьшению и окончательному устранению собственного углеродного следа. К 2030 году гигант отрасли компьютерных технологий прекратит все выбросы диоксида углерода, а к 2050-му полностью устранит экологические последствия своей деятельности, обеспечив выведение из окружающей среды всего углекислого газа, попадавшего в атмосферу как в процессе функционирования предприятий компании, так и в результате выработки электроэнергии, потреблявшихся ими за весь период существования Microsoft, начиная с 1975 года.

В ходе официального мероприятия на территории административного комплекса компании в Редмонде генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), президент корпорации Брэд Смит (Brad Smith), финансовый директор Эми Худ (Amy Hood) и руководитель департамента охраны окружающей среды Лукас Джоппа (Lucas Joppa) представили новые цели компании и подробный план по устранению углеродного отпечатка предприятия.

"Человечеству жизненно необходимо свести к нулю все вредные выбросы, и те из нас, кто может себе позволить более решительные и оперативные шаги в этом направлении, несомненно должны их сделать. Именно поэтому сегодня мы ставим перед собой амбициозную задачу не только сократить, но в конечном итоге полностью устранить собственный углеродный отпечаток, - заявил президент Microsoft Брэд Смит. - К 2030 наша компания прекратит все выбросы диоксида углерода, а к 2050-му полностью ликвидирует экологические последствия нашей деятельности, обеспечив удаление из окружающей среды всего углекислого газа, попадавшего в атмосферу как в процессе функционирования наших предприятий, так и в результате выработки электроэнергии, потреблявшихся ими за весь период существования Microsoft, начиная с 1975 года".

Ознакомиться с дополнительной информацией о целях и планах по полному устранению углеродистых выбросов можно в официальном блоге Microsoft по ссылке: https://blogs.microsoft.com/?p=52558785 .

Компания обнародовала программу активных действий, которые позволят ей к 2030 году более чем вдвое сократить общий объем диоксида углерода, включая как прямую эмиссию, так и выбросы, происходящие во всех звеньях цепочки поставок. Microsoft планирует уже к середине нового десятилетия практически свести к нулю прямые выбросы своих предприятий, а также выбросы, генерируемые при выработке потребляемых ими энергоресурсов. Кроме упомянутой программы действий в ходе мероприятия была представлена новая инициатива, предполагающая использование технологий Microsoft для содействия поставщикам и клиентам компании по всему земному шару в сокращении собственных углеродных отпечатков, а также новый фонд климатических инноваций в размере 1 млрд долл. США, предназначенный для ускоренной разработки технологий сокращения, улавливания и удаления углекислого газа. Начиная со следующего года, меры по сокращению углеродистых выбросов станут обязательным и однозначным условием для всех закупочных процессов в масштабах комплексной цепочки поставок Microsoft. Подробная информация об углеродном отпечатке Microsoft и конкретных мерах по его уменьшению будет изложена в новом ежегодном Отчете об экологической устойчивости компании. И, наконец, гигант компьютерного мира будет использовать весь свой авторитет для поддержки общественно-государственной практики, направленной на ускоренное сокращение выбросов СО2.

Больше информации см. на микро-сайте Microsoft: https://news.microsoft.com/climate .

Компания Microsoft (код Nasdaq "MSFT" @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

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