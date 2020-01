Microsoft ogłasza cel osiągnięcia negatywnej emisji dwutlenku węgla do roku 2030

REDMOND, Waszyngton, 16 stycznia 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Microsoft Corp. ogłosiła w czwartek podjęcie ambitnego wyzwania i przyjęcie nowego planu zmniejszenia i ostatecznie wyeliminowania śladu węglowego. Do 2030 r. Microsoft osiągnie negatywną emisję dwutlenku węgla, a do roku 2050 firma usunie ze środowiska naturalnego dwutlenek węgla wyemitowany przez nią bezpośrednio lub przez zużycie energii od założenia firmy w 1975 r.

Na wydarzeniu zorganizowanym w siedzibie głównej firmy w Redmond główny dyrektor wykonawczy Microsoft Satya Nadella, prezes Brad Smith, główna dyrektor finansów Amy Hood i główny dyrektor ds. środowiska Lucas Joppa ogłosili nowe cele firmy i szczegółowy plan osiągnięcia negatywnej emisji dwutlenku węgla.

– Świat będzie musiał osiągnąć neutralność, ale ci z nas, którzy mogą pozwolić sobie na podejmowanie dalszych kroków szybciej powinni to robić. Dlatego też dziś ogłaszamy ambitny cel i nowy plan zmniejszenia i ostatecznie wyeliminowania śladu węglowego Microsoft – skomentował prezes Microsoft Brad Smith. – Do roku 2030 Microsoft osiągnie negatywną emisję dwutlenku węgla, a do roku 2050 firma usunie ze środowiska naturalnego dwutlenek węgla wyemitowany przez nią bezpośrednio lub przez zużycie energii od założenia firmy w 1975 r. – dodał prezes.

Oficjalny blog Microsoft zawiera więcej informacji na temat ambitnego celu firmy i szczegóły planu wyeliminowania śladu węglowego: https://blogs.microsoft.com/?p=52558785 .

Firma ogłosiła agresywny program redukcji emisji dwutlenku węgla o ponad połowę do roku 2030 tak w zakresie bezpośrednich emisji, jak i całego łańcucha dostaw i wartości. Działania obejmą zmniejszenie emisji bezpośredniej i emisji związanej z wykorzystywaną energią niemal do zera do połowy dekady. Firma ogłosiła także podjęcie nowej inicjatywy wykorzystywania technologii Microsoft do wspierania dostawców i klientów na całym świecie w zakresie zmniejszania ich śladów węglowych oraz utworzenia nowego funduszu innowacji klimatycznych na kwotę 1 miliarda dolarów w celu przyspieszenia globalnego rozwoju technologii redukcji, wychwytywania i usuwania emisji. Na początku przyszłego roku firma wyraźnie zawrze redukcję emisji dwutlenku węgla w procesach zakupowych w łańcuchu dostaw. Nowy coroczny raport na temat zrównoważonego podejścia do środowiska obejmie szczegóły dotyczące emisji dwutlenku węgla Microsoft i działań firmy co do ich zmniejszenia. Firma wykorzysta także swoją pozycję i rolę do wspierania działań rządowych mających na celu przyspieszenie redukcji emisji dwutlenku węgla i wdrażanie możliwości ich eliminowania.

Dodatkowe informacje można znaleźć na mikro stronie Microsoft: https://news.microsoft.com/climate .

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury, dając przedsiębiorstwom inteligentną przewagę. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

