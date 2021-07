Microsoft onthult Windows 365 en leidt zo een nieuwe categorie van computergebruik in

Windows 365 zal een volledige, gepersonaliseerde pc-ervaring leveren vanaf de cloud naar om het even welk apparaat, waardoor werknemers en organisaties kracht, eenvoud en beveiliging krijgen voor hybride werk.

REDMOND, Wash., 14 juli 2021 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. heeft woensdag Windows 365 aangekondigd, een cloudservice die een nieuwe manier introduceert waarop bedrijven van alle groottes Windows 10 of Windows 11 (wanneer het beschikbaar wordt) kunnen beleven. Windows 365 neemt het besturingssysteem naar de Microsoft-cloud en streamt vandaar de volledige Windows-ervaring - apps, data en instellingen - naar persoonlijke of bedrijfsapparaten. Windows 365 is ontworpen om veilig te zijn en gebouwd volgens de principes van Zero Trust. Het beveiligt en slaat informatie op in de cloud, niet op het apparaat, en biedt zo een veilige, productieve ervaring voor werknemers, van stagiairs en opdrachtnemers tot softwareontwikkelaars en industriële ontwerpers. Windows 365 creëert ook een nieuwe hybride persoonlijke computercategorie met de naam Cloud PC, die zowel gebruik maakt van de kracht van de cloud en de capaciteiten van het apparaat om een volledige, gepersonaliseerde Windows-ervaring af te leveren. De aankondiging vertegenwoordigt een baanbrekende ontwikkeling, nu organisaties op de hele wereld worstelen met de beste manieren om hybride werkmodellen te faciliteren, waarin werknemers zowel ter plekke als verdeeld over de hele wereld zijn.

"Met Windows 365 creëren we een nieuwe categorie: de Cloud PC," zei Satya Nadella, voorzitter en CEO van Microsoft. "Net zoals toepassingen naar de cloud gebracht werden met SaaS, nemen we nu ook het besturingssysteem naar de cloud en bieden organisaties zo meer flexibiliteit en een veilige manier om hun personeel te bekrachtigen om productiever en meer verbonden te zijn, ongeacht de locatie."

Een nieuw computerparadigma voor hybride werk

Nu de pandemie in delen van de wereld begint af te nemen, komt er een nieuwe manier van werken op, getransformeerd door virtuele processen en samenwerking vanaf afstand. In deze meer gedistribueerde omgeving hebben werknemers toegang nodig tot bedrijfsmiddelen op verschillende locaties en apparaten. En met de toenemende dreiging op het gebied van cyberveiligheid is de beveiliging van die hulpmiddelen van essentieel belang.

"Hybride werk heeft de rol van technologie in organisaties fundamenteel veranderd," zei Jared Spataro, Corporate Vice President van Microsoft 365. "Nu de arbeidskrachten meer dan ooit verspreid zijn, hebben organisaties een nieuwe manier nodig om een geweldige productiviteitservaring te leveren met meer veelzijdigheid, eenvoud en beveiliging. Cloud PC is een spannende nieuwe categorie van hybride persoonlijk computergebruik die elk apparaat transformeert in een gepersonaliseerde, productieve en veilige digitale werkplek. De aankondiging van Microsoft 365 van vandaag is maar het begin van wat er mogelijk zal zijn, nu we de lijnen tussen apparaat en de cloud doen vervagen."

Windows 365 helpt werkgevers uitdagingen oplossen waarmee ze al lang voor de pandemie te maken hadden. Werknemers verwachten meer flexibiliteit en meer opties om te werken vanaf verschillende locaties, terwijl de beveiliging van de bedrijfsgegevens steeds gegarandeerd wordt. Seizoenskrachten kunnen zich aan- en afmelden bij teams zonder de logistieke uitdagingen van het verstrekken van nieuwe hardware of het beveiligen van persoonlijke apparaten, waardoor de organisatie efficiënt en veilig kan opschalen voor drukke periodes. En bedrijven kunnen gemakkelijk garanderen dat gespecialiseerde werknemers in creatieve, analytische, bouwtechnische of wetenschappelijke functies de grotere computerkracht en veilige toegang tot kritieke toepassingen hebben die ze vereisen.

Veelzijdig, eenvoudig, veilig: de transformationele impact van Windows 365

Door te bouwen op de kracht van het Windows-besturingssysteem en de sterkte van de cloud geeft Windows 365 elke organisatie meer gemoedsrust op drie essentiële manieren:

Krachtig. Met instant-on boot naar hun persoonlijke Cloud PC kunnen gebruikers streamen naar al hun apparaten, tools, data en instellingen vanaf de cloud op elk apparaat. Windows 365 biedt de volledige pc-ervaring in de cloud. De cloud biedt ook veelzijdigheid in het verwerkingsvermogen en opslag, waardoor IT kan op- en afschalen naargelang de behoeften. Met keuze uit Windows 10 of Windows 11 (zodra het algemeen beschikbaar is later in 2021) kunnen organisaties de Cloud PC kiezen die bij hen past op basis van een prijsstelling per gebruiker en per maand.

Met instant-on boot naar hun persoonlijke Cloud PC kunnen gebruikers streamen naar al hun apparaten, tools, data en instellingen vanaf de cloud op elk apparaat. Windows 365 biedt de volledige pc-ervaring in de cloud. De cloud biedt ook veelzijdigheid in het verwerkingsvermogen en opslag, waardoor IT kan op- en afschalen naargelang de behoeften. Met keuze uit Windows 10 of Windows 11 (zodra het algemeen beschikbaar is later in 2021) kunnen organisaties de Cloud PC kiezen die bij hen past op basis van een prijsstelling per gebruiker en per maand. Eenvoudig. Met een Cloud PC kunnen gebruikers zich aanmelden en doorgaan waar ze gestopt waren op alle apparaten, waardoor een eenvoudige en vertrouwde Windows-ervaring wordt geleverd door de cloud. Voor IT vereenvoudigt Windows 365 ook de uitrol, updates en beheer - en in tegenstelling tot andere oplossingen vereist Windows 365 geen ervaring op het vlak van virtualisatie. Aangezien Windows 365 geoptimaliseerd is voor het eindpunt, kan IT gemakkelijk Cloud PC's aankopen, uitrollen en beheren voor de organisatie, net zoals ze fysieke pc's beheren via Microsoft Endpoint Manager. Midden- en kleinbedrijven kunnen Windows 365 direct of via een cloudserviceprovider kopen en hun organisatie met enkele klikken voorzien van Cloud PC's. Microsoft blijft ook innoveren in Azure Virtual Desktop voor organisaties met een diepgaande virtualisatie-ervaring die meer aanpassings- en flexibiliteitsopties wensen.

Met een Cloud PC kunnen gebruikers zich aanmelden en doorgaan waar ze gestopt waren op alle apparaten, waardoor een eenvoudige en vertrouwde Windows-ervaring wordt geleverd door de cloud. Voor IT vereenvoudigt Windows 365 ook de uitrol, updates en beheer - en in tegenstelling tot andere oplossingen vereist Windows 365 geen ervaring op het vlak van virtualisatie. Aangezien Windows 365 geoptimaliseerd is voor het eindpunt, kan IT gemakkelijk Cloud PC's aankopen, uitrollen en beheren voor de organisatie, net zoals ze fysieke pc's beheren via Microsoft Endpoint Manager. Midden- en kleinbedrijven kunnen Windows 365 direct of via een cloudserviceprovider kopen en hun organisatie met enkele klikken voorzien van Cloud PC's. Microsoft blijft ook innoveren in Azure Virtual Desktop voor organisaties met een diepgaande virtualisatie-ervaring die meer aanpassings- en flexibiliteitsopties wensen. Veilig. Windows 365 is veilig dankzij zijn ontwerp en maakt gebruik van de kracht van de cloud en principes van Zero Trust. De informatie wordt beveiligd en opgeslagen in de cloud, niet op het apparaat. Altijd up-to-date en voortbouwend op de sterkte van de talrijke Microsoft-beveiligingsvermogens en -baselines vereenvoudigt Windows 365 de beveiliging en beveelt de beste beveiligingsinstellingen aan voor de actuele omgeving.

Nieuwe opportuniteiten voor het Microsoft-partnerecosysteem

De partners van Microsoft spelen al tientallen jaren een centrale rol bij hoe Microsoft technologieën en bedrijfstransformatie levert aan klanten op de hele wereld. De diepte van Microsofts cloudaanbod en technologieportfolio geeft partners de kracht om innovatieve, branchespecifieke oplossingen te bouwen. Windows 365 zal zijn partners in staat stellen om meer mogelijk te maken.

Van systeemintegrators en beheerde serviceproviders tot onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) en fabrikanten van originele onderdelen (OEM's), de nieuwe Cloud PC-categorie creëert opportuniteiten voor Microsoft-partners om nieuwe Windows-ervaringen af te leveren in de cloud.

Organisaties zullen een beroep doen op systeemintegrators en beheerde serviceproviders om hen het meeste uit hun volledige Windows-omgeving te helpen halen. ISV's kunnen Windows-apps blijven bouwen en deze nu afleveren in de cloud om bedrijven te helpen werken op nieuwe manieren naarmate ze digitaal transformeren. En OEM's krijgen een kans om Windows 365 te integreren in hun breed serviceportfolio naast de robuuste functies en veilige hardware van hun apparaten.

"Om op hun best te zijn in een nieuwe werkomgeving hebben werknemers werkplektechnologie nodig die vertrouwd, gebruiksvriendelijk, veilig en altijd beschikbaar is," aldus Veit Siegenheim, Global Modern Workplace Lead bij Avanade. Met Windows 365 verzilvert Microsoft de kracht van de cloud om de productiviteit overal te bekrachtigen, op elk apparaat en om de werkplekervaring naar een hoger niveau te tillen."

Beschikbaarheid

Windows 365 zal algemeen beschikbaar zijn voor bedrijven van alle groottes vanaf 2 augustus 2021. Ga voor meer informatie naar https://Microsoft.com/Windows-365.

Over Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) maakt digitale transformatie mogelijk voor het tijdperk van een intelligente cloud en een intelligente edge. Microsofts missie is om elke persoon en elke organisatie op de planeet te bekrachtigen om meer te verwezenlijken.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/Microsoft_Logo.jpg

Related Links

https://www.microsoft.com/



SOURCE Microsoft Corp.