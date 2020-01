Microsoft oznamuje, že do roku 2030 bude uhlíkovo negatívny

REDMOND, Washington, 16. januára 2020 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. vo štvrtok oznámila svoj ambiciózny cieľ a nový plán znižovania a konečného odstránenia vlastnej uhlíkovej stopy. Do roku 2030 bude Microsoft uhlíkovo negatívny a do roku 2050 plánuje odstrániť zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý spoločnosť vyprodukovala či už priamo alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie od roku 1975, kedy vznikla.

Počas podujatia v Redmond campus spoločne ohlásili generálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Satya Nadella, jej prezident Brad Smith, finančná riaditeľka Amy Hoodová a riaditeľ pre životné prostredie Lucas Joppa nové ciele spoločnosti a podrobný plán, ako sa spoločnosť stane uhlíkovo negatívna.

„Celý svet sa bude musieť dopracovať k nulovému výsledku, ale tí z nás, ktorí si môžu dovoliť postupovať ešte rýchlejšie a dôjsť ďalej, by to mali podstúpiť. Preto dnes ohlasujeme ambiciózny cieľ a nový plán zníženia a konečného odstránenia uhlíkovej stopy spoločnosti Microsoft," hovorí jej prezident Brad Smith. „Do roku 2030 bude Microsoft uhlíkovo negatívny a do roku 2050 odstráni zo životného prostredia všetok uhlík, ktorý spoločnosť vyprodukovala priamo alebo prostredníctvom spotreby elektrickej energie od svojho založenia v roku 1975."

Oficiálny blog spoločnosti Microsoft obsahuje ďalšie informácie o smelom cieli známej spoločnosti spolu s plánom na odstránenie svojej uhlíkovej stopy: https://blogs.microsoft.com/?p=52558785.

Spoločnosť prezentovala plán zásadného zníženia uhlíkových emisií o viac než polovicu do roku 2030 v súvislosti s priamymi emisiami aj s celou dodávateľskou sieťou a reťazcom. To znamená zníženie vlastných emisií a emisií týkajúcich sa energie, ktorú využívame, na nulu do polovice tohto desaťročia. Spoločnosť tiež oznámila novú iniciatívu na využitie technológie Microsoft na pomoc dodávateľom a zákazníkom na celom svete znížiť ich vlastné uhlíkové stopy a založenie klimatického inovačného fondu vo výške 1 miliardy USD na urýchlenie celosvetového pokroku v znižovaní produkcie uhlíka a vývoja technológií jeho zachytávania a odstraňovania. Od začiatku budúceho roku bude téma znižovania emisií uhlíka aj jedným z aspektov procesu obstarávania v rámci dodávateľskej siete. Nová výročná Správa o trvalej udržateľnosti bude obsahovať podrobnosti ohľadne uhlíkového vplyvu spoločnosti Microsoft a jej cesty k znižovaniu emisií. Microsoft tiež využije svoje meno a reputáciu na podporu verejných politík, ktoré budú urýchlene znižovať emisiu uhlíka a zabezpečovať jeho odstránenie.

Viac informácií nájdete na webovej stránky spoločnosti Microsoft: https://news.microsoft.com/climate.

Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitálnu transformáciu v ére inteligentného cloudu a edgu. Jeho poslaním je podnietiť každého človeka a každú organizáciu na tejto planéte dosahovať stále viac.

