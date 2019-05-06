Microsoft представила новые облачные продукты и разработческие инструменты в ходе Microsoft Build

Компания продемонстрировала новые совместные ИИ-разработки и инновации в сфере гибридного облака для Microsoft 365 и Microsoft Azure

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 6 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, в ходе ежегодной разработческой конференции Microsoft Build 2019, компания Microsoft Corp. продемонстрировала новые девелоперские технологии, предназначенные для создания интеллектуальных и продуктивных решений. Клиенты и партнеры Microsoft, включая Starbucks, J.P. Morgan, Kroger, Spatial, Epic Games и т.д., также представили новые - более интеллектуальные и клиентоориентированные, - разработки.

В рамках конференции были анонсированы новые сотрудничества, презентованы сервисы повышения производительности различных приложений и Интернета, а также ИИ-функции Microsoft 365, ориентированные на адаптацию к переменчивой рабочей среде. Кроме того, Microsoft представили новые общедоступные технологии и девелоперские инструменты в Azure и Windows. Проверенные, расширяемые облачные платформы Microsoft - охватывающие инфраструктуру, данные, ИИ и дополненную реальность, производительность и взаимодействие, коммерческие приложения и игровой контент, - объединяют международное сообщество разработчиков и их технологические возможности с целью создания революционных разработок как для организаций, так и для частных пользователей. В своей приветственной речи генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) описал концепцию компании и рассказал о тех возможностях, которые разработчикам предоставляют Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 и Power Platform, Microsoft 365 и Microsoft Gaming.

«Компьютерные вычисления проникают во все аспекты нашего повседневного существования, и на этом фоне решения, принимаемые девелоперами, формируют мир, в котором мы живем, - отметил г-н Наделла. - Компания Microsoft стремится предоставлять разработчикам проверенные инструменты и платформы, охватывающие весь спектр современных технологий и позволяющие творить настоящую магию, давая новые возможности всем и каждому».

Microsoft 365: мировое продуктивное облако

Microsoft 365 обеспечивает интегрированные и безопасные инструменты для продуктивной работы в любой среде - от крупнейших корпораций до малого бизнеса, от работников умственного труда до оперативного персонала. Лежащая в основе Microsoft 365 платформа Microsoft Graph является одной из самых комплексных диаграмм организационной деятельности. Платформа в защищенном режиме составляет графики взаимоотношений между людьми, информацией и активностью в контексте организации, показывая точки контакта и аналитические данные, позволяющие оптимизировать рабочие алгоритмы сотрудников.

Итак, сегодняшние новости:

Мы предоставляем разработчикам новые возможности использовать потенциал Microsoft Graph, анонсируя всеобщую доступность функции передачи данных Microsoft Graph Data Connect. Microsoft Graph Data Connect - это сервис, помогающий организациям осуществлять безопасный и масштабный сбор данных о производительности из Microsoft Graph, объединяя их с собственной бизнес- информацией с помощью Azure Data Factory. Подобный подход обеспечивает баланс между потребностями пользователей в новом классе аналитических приложений - основанных на масштабируемых массивах данных, - с имеющейся у ИТ-администраторов необходимостью учитывать проблемы, связанные с перемещением и управлением большими объемами организационных данных.

Microsoft Graph Data Connect - это сервис, помогающий организациям осуществлять безопасный и масштабный сбор данных о производительности из Microsoft Graph, объединяя их с собственной бизнес- информацией с помощью Azure Data Factory. Подобный подход обеспечивает баланс между потребностями пользователей в новом классе аналитических приложений - основанных на масштабируемых массивах данных, - с имеющейся у ИТ-администраторов необходимостью учитывать проблемы, связанные с перемещением и управлением большими объемами организационных данных. Сегодня Microsoft Graph Data Connect доступен как функция Workplace Analytics, а также в качестве отдельной SKU-единицы для независимых производителей программного обеспечения (ISV).

Чтобы предоставить индивидуальным пользователям и командам новые пути совместного созидательного труда, сегодня мы представляем Fluid Framework. Эта новая веб-платформа и компонентизированная модель документов для совместной работы над интерактивным контентом. Текучая среда устранит известные нам барьеры традиционных документов и приблизит начало эры свободного, ничем не ограниченного «полотна». Данный сервис планируется представить разработчикам позже в этом году в составе комплекта разработки ПО. Кроме того, в текущем году мы рассчитываем представить первые опции Microsoft 365 на базе Fluid. В число его возможностей входят:

Эта новая веб-платформа и компонентизированная модель документов для совместной работы над интерактивным контентом. Текучая среда устранит известные нам барьеры традиционных документов и приблизит начало эры свободного, ничем не ограниченного «полотна». Данный сервис планируется представить разработчикам позже в этом году в составе комплекта разработки ПО. Кроме того, в текущем году мы рассчитываем представить первые опции Microsoft 365 на базе Fluid. В число его возможностей входят: обеспечение создания контента - от веб-приложений и инструментов повышения производительности до деконструируемых и реконструируемых в формате модульных компонентов, - что дает пользователям дополнительное удобство совместной деятельности.



Создание высокопроизводительной, многопользовательской соавторской среды со скоростью, ранее невозможной для данной отрасли.



Предоставление интеллектуальным агентам пространства для совместной с пользователями работы над созданием и извлечением контента, формированием фоторекомендаций, идентификацией экспертов, интерпретацией и переводом данных и т.д.

Сегодня мы предоставляем новые функции и свойства обновленной версии Microsoft Edge , ориентированные на решение основных проблем современных браузеров, включая:

, ориентированные на решение основных проблем современных браузеров, включая: IE-режим — принимая во внимание тот факт, что свыше 60% коммерческих предприятий сегодня используют несколько браузеров, IE-режим интегрирует Internet Explorer непосредственно в новую версию Microsoft Edge в формате отдельной вкладки. В результате предприятия смогут работать с традиционными приложениями на базе Internet Explorer в современном браузере.

— принимая во внимание тот факт, что свыше 60% коммерческих предприятий сегодня используют несколько браузеров, IE-режим интегрирует Internet Explorer непосредственно в новую версию Microsoft Edge в формате отдельной вкладки. В результате предприятия смогут работать с традиционными приложениями на базе Internet Explorer в современном браузере.

Инструменты конфиденциальности — дополнительные инструменты управления конфиденциальностью позволяют пользователям выбирать любой из трех уровней приватности в Microsoft Edge: неограниченный, сбалансированный, строго ограниченный. В зависимости от выбранного уровня, Microsoft Edge корректирует возможности сторонних лиц отслеживать активность пользователя в сети, предоставляя клиентам дополнительный выбор и прозрачность для более персонализированного опыта взаимодействия.

— дополнительные инструменты управления конфиденциальностью позволяют пользователям выбирать любой из трех уровней приватности в Microsoft Edge: неограниченный, сбалансированный, строго ограниченный. В зависимости от выбранного уровня, Microsoft Edge корректирует возможности сторонних лиц отслеживать активность пользователя в сети, предоставляя клиентам дополнительный выбор и прозрачность для более персонализированного опыта взаимодействия.

Коллекции — принимая во внимание информационную перегрузку, с которой сталкиваются сегодняшние пользователи сети, данная функция, интегрируясь в платформу Office, позволяет эффективнее собирать, организовывать, делиться и экспортировать контент.

— принимая во внимание информационную перегрузку, с которой сталкиваются сегодняшние пользователи сети, данная функция, интегрируясь в платформу Office, позволяет эффективнее собирать, организовывать, делиться и экспортировать контент.

Эти и другие новые функции компания будет представлять постепенно по мере приближения масштабного запуска новой версии Microsoft Edge.

Сегодня мы обнародовали наше видение будущего интеллектуальных агентов. Новый подход ориентирован на создание многофункциональных диалоговых интерфейсов на базе данных и машинного обучения вместо правил, намерений и кодов. Мы представляем себе мир, где каждая организация имеет собственного агента, как сегодня каждое предприятие располагает собственным веб-сайтом. Создаваемый при этом опыт пользовательского взаимодействия выглядит абсолютно естественным - с многоэтапным диалогом, охватывающим самые разнообразные области и, что более важно, задействующим различных агентов. С появлением команды специалистов по семантическим машинам мы наращиваем темпы нашей деятельности в данном направлении. Эту технологию в дальнейшем планируется интегрировать в наши диалоговые процессы, включая Cortana, и сделать доступной разработчикам в рамках Microsoft Bot Framework и Azure Bot Service.

Больше сегодняшних новостей о Microsoft 365, включая подробные сведения о новых девелоперских инструментах Windows, Office и Microsoft Teams, см. в нашем блоге .

Новые технологии и девелоперские инструменты с открытым кодом для создания интеллектуальных приложений в облаке и в граничной среде

Azure Kubernetes Service (AKS) - один из самых быстро развивающихся сервисов Azure. Сегодня им пользуются такие международные гиганты, как ASOS. Сервис позволяет им осуществлять масштабное управление контейнерной инфраструктурой облачных приложений, обеспечивая повышенную надежность и гибкость. В ходе конференции Build компания Microsoft презентует ряд новых функций и возможностей, обеспечивающих безопасное выполнение рабочих процессов Kubernetes:

Автомасштабирование на базе событий Kubernetes (KEDA) - общедоступный компонент, поддерживающий бессервисные событийно-ориентированные контейнеры на платформе Kubernetes, созданные в сотрудничестве с Red Hat. Находясь на этапе общественной оценки, инструмент KEDA представляет собой новую опцию хостинга Azure Functions с возможностью развертывания в формате контейнера в кластерах Kubernetes, в результате чего программная модель и контроллер масштабирования Azure Functions становится доступным для любого сценария внедрения Kubernetes - как в облаке, так и локально с помощью OpenShift.

- общедоступный компонент, поддерживающий бессервисные событийно-ориентированные контейнеры на платформе Kubernetes, созданные в сотрудничестве с Red Hat. Находясь на этапе общественной оценки, инструмент KEDA представляет собой новую опцию хостинга Azure Functions с возможностью развертывания в формате контейнера в кластерах Kubernetes, в результате чего программная модель и контроллер масштабирования Azure Functions становится доступным для любого сценария внедрения Kubernetes - как в облаке, так и локально с помощью OpenShift. Azure Policy для AKS предусматривает внедрение масштабируемых мер безопасности и помогает защищать кластеры AKS централизованным, согласованным способом. Azure Policy блокирует любые нарушения и вмешательства в процессе выполнения программы и осуществляет нормоконтроль всех существующих кластеров, обеспечивая актуальную визуализацию всей среды.

Quantum - увлекательный новый «рубеж» для девелоперов. Компания Microsoft разработала Q# специально для квантового программирования. Инструмент создает доступный язык программирования высокого уровня со встроенной системой для кубитов, операторов и других абстракций. В ходе Build Microsoft открывает исходные ходы компиляторов и систем моделирования Q#, расширяя сообщество разработчиков Q# и предоставляя партнерам и стартапам новые возможности оптимизировать собственные коммерческие продукты.

Девелоперы проводят большую часть своего рабочего дня, постоянно переключаясь между приложениями, сервисами и инструментами. Чтобы упростить этот процесс, Microsoft внедрила самую популярную в мире систему идентификации - Azure Active Directory (Azure AD) - в платформу GitHub. В результате клиенты GitHub Enterprise получают преимущества системы управления идентификационной информацией Azure AD, а также доступ к ее средствам безопасности и синхронизации учетных записей на различных платформах. Отныне разработчики могут использовать свои существующие аккаунты GitHub, включая Azure Portal и Azure DevOps, для доступа к Azure. Это обновление позволяет девелоперам с легкостью переходить от репозитория к внедрению с помощью единой учетной записи GitHub.

Поддержка и управление опережающим ростом прикладных данных, а также создание фундамента для ИИ-возможностей является неотъемлемым элементом разработчик любого современного облачного приложения. Новая опция Hyperscale (Citus) в Azure Database для PostgreSQL обеспечивает разработчикам, работающим с Azure SQL Database Hyperscale, возможность создавать чрезвычайно гибкие, быстродействующие приложения, используя для этого существующий набор навыков. Azure Database Hyperscale осуществляет горизонтальное масштабирование вычислительных возможностей, а также ресурсов хранилища и памяти, позволяя разработчикам концентрироваться на создании прикладных продуктов, не беспокоясь об ограничениях производительности и масштабов. Azure - единственное облако, предоставляющее девелоперам возможность горизонтального масштабирования различных платформ - от индивидуальных баз данных sql до открытых БД вроде PostgreSQL.

Разработка решений для безопасности избирательного процесса

Мы уверены, что технологии способны играть критически важную роль в обеспечении безопасности выборов, а технологические компании обязаны обеспечивать их поддержку. Сегодня компания Microsoft представляет два новых решения, направленных на защиту избирательных систем по всему миру:

ElectionGuard - бесплатный, общедоступный пакет инструментов для разработки ПО, созданный в сотрудничестве с Galois. Пакет обеспечивает безопасность и общественную контролируемость избирательного процесса, а также содержит в себе рекомендации и средства для создания оптимальных избирательных систем. Microsoft предлагает разработчикам по всему земному шару использовать возможности и интегрировать технологии ElectionGuard в существующие и будущие избирательные системы. ElectionGuard SDK уже этим летом станет доступен на платформе GitHub, а компания Microsoft заключила партнерские соглашения с несколькими ведущими провайдерами избирательных технологий для экспериментального развертывания этого сервиса при подготовке к будущим выборам.

- бесплатный, общедоступный пакет инструментов для разработки ПО, созданный в сотрудничестве с Galois. Пакет обеспечивает безопасность и общественную контролируемость избирательного процесса, а также содержит в себе рекомендации и средства для создания оптимальных избирательных систем. Microsoft предлагает разработчикам по всему земному шару использовать возможности и интегрировать технологии ElectionGuard в существующие и будущие избирательные системы. уже этим летом станет доступен на платформе GitHub, а компания Microsoft заключила партнерские соглашения с несколькими ведущими провайдерами избирательных технологий для экспериментального развертывания этого сервиса при подготовке к будущим выборам. Microsoft также представляет Microsoft 365 for Campaigns. Новый сервис, который планируется представить уже в июне текущего года, предоставит высококлассные средства безопасности, присущие нашей платформе Microsoft 365 Business, для нужд политических партий и кампаний, проводимых, в первую очередь, федеральными агентствами США. Сервис характеризуется упрощенным алгоритмом и доступной ценой, а также предконфигурирован для оптимизации под уникальную среду проведения подобных кампаний, включая их высокие темпы и повышенный риск для безопасности. В основе Microsoft 365 for Campaigns лежит представленный нами в 2018 году сервис выявления угроз и общенационального оповещения об атаках AccountGuard. Платформа упрощает процесс защиты политических организаций с помощью специальных эксперт-программ, которые организаторы кампаний могут использовать для эффективного и досконального обеспечения безопасности. Все заинтересованные организаторы кампаний могут подать заявку на регистрацию в новом сервисе по ссылке: https://m365forcampaigns.microsoft.com .

Расширение партнерских инвестиций

Партнеры играют важнейшую роль в разработке решений, ориентированных на удовлетворение специфических потребностей клиентов, и Microsoft прилагает все усилия для их поддержки. За год с момента презентации первой программы совместных продаж Microsoft, предоставившей нашему партнерскому сообществу преимущества глобального масштаба нашего штата специалистов по продажам, почти 3 000 независимых производителей ПО на базе Azure получили выручку в размере свыше 5 млрд долл. США. Исходная программа была ориентирована на содействие корпоративным клиентам в процессе перехода на цифровые технологии при помощи решений от ISV-партнеров на основе Azure. Сегодня Microsoft анонсировала два дополнения к этой программе:

расширение масштабов совместных продаж Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform для углубления сотрудничества в вопросах реализации бизнес-приложений.

предоставление канальным партнерам Microsoft доступа к обширному спектру средств поощрения за перепродажу соответствующих ISV-решений посредством программы для провайдеров облачных решений Microsoft. Данный шаг эффективно предоставляет всем ISV-производителям вне зависимости от их масштабов доступ к «каналу как услуге», что дает им возможность ускорять процесс привлечения клиентов при помощи одного из крупнейших каналов дистрибуции.

С появлением транзакционного функционала SaaS для AppSource и Azure Marketplace компания Microsoft планирует предоставить клиентам из 141 страны мира ускоренный доступ к партнерским инновациям посредством облачных торговых площадок Microsoft или через международные каналы перепродаж.

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

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SOURCE Microsoft Corp.