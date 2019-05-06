Microsoft представила новые облачные продукты и разработческие инструменты в ходе Microsoft Build
May 06, 2019, 17:30 ET
Компания продемонстрировала новые совместные ИИ-разработки и инновации в сфере гибридного облака для Microsoft 365 и Microsoft Azure
РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 6 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В понедельник, в ходе ежегодной разработческой конференции Microsoft Build 2019, компания Microsoft Corp. продемонстрировала новые девелоперские технологии, предназначенные для создания интеллектуальных и продуктивных решений. Клиенты и партнеры Microsoft, включая Starbucks, J.P. Morgan, Kroger, Spatial, Epic Games и т.д., также представили новые - более интеллектуальные и клиентоориентированные, - разработки.
В рамках конференции были анонсированы новые сотрудничества, презентованы сервисы повышения производительности различных приложений и Интернета, а также ИИ-функции Microsoft 365, ориентированные на адаптацию к переменчивой рабочей среде. Кроме того, Microsoft представили новые общедоступные технологии и девелоперские инструменты в Azure и Windows. Проверенные, расширяемые облачные платформы Microsoft - охватывающие инфраструктуру, данные, ИИ и дополненную реальность, производительность и взаимодействие, коммерческие приложения и игровой контент, - объединяют международное сообщество разработчиков и их технологические возможности с целью создания революционных разработок как для организаций, так и для частных пользователей. В своей приветственной речи генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) описал концепцию компании и рассказал о тех возможностях, которые разработчикам предоставляют Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 и Power Platform, Microsoft 365 и Microsoft Gaming.
«Компьютерные вычисления проникают во все аспекты нашего повседневного существования, и на этом фоне решения, принимаемые девелоперами, формируют мир, в котором мы живем, - отметил г-н Наделла. - Компания Microsoft стремится предоставлять разработчикам проверенные инструменты и платформы, охватывающие весь спектр современных технологий и позволяющие творить настоящую магию, давая новые возможности всем и каждому».
Microsoft 365: мировое продуктивное облако
Microsoft 365 обеспечивает интегрированные и безопасные инструменты для продуктивной работы в любой среде - от крупнейших корпораций до малого бизнеса, от работников умственного труда до оперативного персонала. Лежащая в основе Microsoft 365 платформа Microsoft Graph является одной из самых комплексных диаграмм организационной деятельности. Платформа в защищенном режиме составляет графики взаимоотношений между людьми, информацией и активностью в контексте организации, показывая точки контакта и аналитические данные, позволяющие оптимизировать рабочие алгоритмы сотрудников.
Итак, сегодняшние новости:
- Мы предоставляем разработчикам новые возможности использовать потенциал Microsoft Graph, анонсируя всеобщую доступность функции передачи данных Microsoft Graph Data Connect. Microsoft Graph Data Connect - это сервис, помогающий организациям осуществлять безопасный и масштабный сбор данных о производительности из Microsoft Graph, объединяя их с собственной бизнес- информацией с помощью Azure Data Factory. Подобный подход обеспечивает баланс между потребностями пользователей в новом классе аналитических приложений - основанных на масштабируемых массивах данных, - с имеющейся у ИТ-администраторов необходимостью учитывать проблемы, связанные с перемещением и управлением большими объемами организационных данных.
- Сегодня Microsoft Graph Data Connect доступен как функция Workplace Analytics, а также в качестве отдельной SKU-единицы для независимых производителей программного обеспечения (ISV).
- Чтобы предоставить индивидуальным пользователям и командам новые пути совместного созидательного труда, сегодня мы представляем Fluid Framework. Эта новая веб-платформа и компонентизированная модель документов для совместной работы над интерактивным контентом. Текучая среда устранит известные нам барьеры традиционных документов и приблизит начало эры свободного, ничем не ограниченного «полотна». Данный сервис планируется представить разработчикам позже в этом году в составе комплекта разработки ПО. Кроме того, в текущем году мы рассчитываем представить первые опции Microsoft 365 на базе Fluid. В число его возможностей входят:
- обеспечение создания контента - от веб-приложений и инструментов повышения производительности до деконструируемых и реконструируемых в формате модульных компонентов, - что дает пользователям дополнительное удобство совместной деятельности.
- Создание высокопроизводительной, многопользовательской соавторской среды со скоростью, ранее невозможной для данной отрасли.
- Предоставление интеллектуальным агентам пространства для совместной с пользователями работы над созданием и извлечением контента, формированием фоторекомендаций, идентификацией экспертов, интерпретацией и переводом данных и т.д.
- Сегодня мы предоставляем новые функции и свойства обновленной версии Microsoft Edge , ориентированные на решение основных проблем современных браузеров, включая:
- IE-режим — принимая во внимание тот факт, что свыше 60% коммерческих предприятий сегодня используют несколько браузеров, IE-режим интегрирует Internet Explorer непосредственно в новую версию Microsoft Edge в формате отдельной вкладки. В результате предприятия смогут работать с традиционными приложениями на базе Internet Explorer в современном браузере.
- Инструменты конфиденциальности — дополнительные инструменты управления конфиденциальностью позволяют пользователям выбирать любой из трех уровней приватности в Microsoft Edge: неограниченный, сбалансированный, строго ограниченный. В зависимости от выбранного уровня, Microsoft Edge корректирует возможности сторонних лиц отслеживать активность пользователя в сети, предоставляя клиентам дополнительный выбор и прозрачность для более персонализированного опыта взаимодействия.
- Коллекции — принимая во внимание информационную перегрузку, с которой сталкиваются сегодняшние пользователи сети, данная функция, интегрируясь в платформу Office, позволяет эффективнее собирать, организовывать, делиться и экспортировать контент.
- Эти и другие новые функции компания будет представлять постепенно по мере приближения масштабного запуска новой версии Microsoft Edge.
- Сегодня мы обнародовали наше видение будущего интеллектуальных агентов. Новый подход ориентирован на создание многофункциональных диалоговых интерфейсов на базе данных и машинного обучения вместо правил, намерений и кодов. Мы представляем себе мир, где каждая организация имеет собственного агента, как сегодня каждое предприятие располагает собственным веб-сайтом. Создаваемый при этом опыт пользовательского взаимодействия выглядит абсолютно естественным - с многоэтапным диалогом, охватывающим самые разнообразные области и, что более важно, задействующим различных агентов. С появлением команды специалистов по семантическим машинам мы наращиваем темпы нашей деятельности в данном направлении. Эту технологию в дальнейшем планируется интегрировать в наши диалоговые процессы, включая Cortana, и сделать доступной разработчикам в рамках Microsoft Bot Framework и Azure Bot Service.
Больше сегодняшних новостей о Microsoft 365, включая подробные сведения о новых девелоперских инструментах Windows, Office и Microsoft Teams, см. в нашем блоге.
Новые технологии и девелоперские инструменты с открытым кодом для создания интеллектуальных приложений в облаке и в граничной среде
Azure Kubernetes Service (AKS) - один из самых быстро развивающихся сервисов Azure. Сегодня им пользуются такие международные гиганты, как ASOS. Сервис позволяет им осуществлять масштабное управление контейнерной инфраструктурой облачных приложений, обеспечивая повышенную надежность и гибкость. В ходе конференции Build компания Microsoft презентует ряд новых функций и возможностей, обеспечивающих безопасное выполнение рабочих процессов Kubernetes:
- Автомасштабирование на базе событий Kubernetes (KEDA) - общедоступный компонент, поддерживающий бессервисные событийно-ориентированные контейнеры на платформе Kubernetes, созданные в сотрудничестве с Red Hat. Находясь на этапе общественной оценки, инструмент KEDA представляет собой новую опцию хостинга Azure Functions с возможностью развертывания в формате контейнера в кластерах Kubernetes, в результате чего программная модель и контроллер масштабирования Azure Functions становится доступным для любого сценария внедрения Kubernetes - как в облаке, так и локально с помощью OpenShift.
- Azure Policy для AKS предусматривает внедрение масштабируемых мер безопасности и помогает защищать кластеры AKS централизованным, согласованным способом. Azure Policy блокирует любые нарушения и вмешательства в процессе выполнения программы и осуществляет нормоконтроль всех существующих кластеров, обеспечивая актуальную визуализацию всей среды.
Quantum - увлекательный новый «рубеж» для девелоперов. Компания Microsoft разработала Q# специально для квантового программирования. Инструмент создает доступный язык программирования высокого уровня со встроенной системой для кубитов, операторов и других абстракций. В ходе Build Microsoft открывает исходные ходы компиляторов и систем моделирования Q#, расширяя сообщество разработчиков Q# и предоставляя партнерам и стартапам новые возможности оптимизировать собственные коммерческие продукты.
Девелоперы проводят большую часть своего рабочего дня, постоянно переключаясь между приложениями, сервисами и инструментами. Чтобы упростить этот процесс, Microsoft внедрила самую популярную в мире систему идентификации - Azure Active Directory (Azure AD) - в платформу GitHub. В результате клиенты GitHub Enterprise получают преимущества системы управления идентификационной информацией Azure AD, а также доступ к ее средствам безопасности и синхронизации учетных записей на различных платформах. Отныне разработчики могут использовать свои существующие аккаунты GitHub, включая Azure Portal и Azure DevOps, для доступа к Azure. Это обновление позволяет девелоперам с легкостью переходить от репозитория к внедрению с помощью единой учетной записи GitHub.
Поддержка и управление опережающим ростом прикладных данных, а также создание фундамента для ИИ-возможностей является неотъемлемым элементом разработчик любого современного облачного приложения. Новая опция Hyperscale (Citus) в Azure Database для PostgreSQL обеспечивает разработчикам, работающим с Azure SQL Database Hyperscale, возможность создавать чрезвычайно гибкие, быстродействующие приложения, используя для этого существующий набор навыков. Azure Database Hyperscale осуществляет горизонтальное масштабирование вычислительных возможностей, а также ресурсов хранилища и памяти, позволяя разработчикам концентрироваться на создании прикладных продуктов, не беспокоясь об ограничениях производительности и масштабов. Azure - единственное облако, предоставляющее девелоперам возможность горизонтального масштабирования различных платформ - от индивидуальных баз данных sql до открытых БД вроде PostgreSQL.
Разработка решений для безопасности избирательного процесса
Мы уверены, что технологии способны играть критически важную роль в обеспечении безопасности выборов, а технологические компании обязаны обеспечивать их поддержку. Сегодня компания Microsoft представляет два новых решения, направленных на защиту избирательных систем по всему миру:
- ElectionGuard - бесплатный, общедоступный пакет инструментов для разработки ПО, созданный в сотрудничестве с Galois. Пакет обеспечивает безопасность и общественную контролируемость избирательного процесса, а также содержит в себе рекомендации и средства для создания оптимальных избирательных систем. Microsoft предлагает разработчикам по всему земному шару использовать возможности и интегрировать технологии ElectionGuard в существующие и будущие избирательные системы. ElectionGuard SDK уже этим летом станет доступен на платформе GitHub, а компания Microsoft заключила партнерские соглашения с несколькими ведущими провайдерами избирательных технологий для экспериментального развертывания этого сервиса при подготовке к будущим выборам.
- Microsoft также представляет Microsoft 365 for Campaigns. Новый сервис, который планируется представить уже в июне текущего года, предоставит высококлассные средства безопасности, присущие нашей платформе Microsoft 365 Business, для нужд политических партий и кампаний, проводимых, в первую очередь, федеральными агентствами США. Сервис характеризуется упрощенным алгоритмом и доступной ценой, а также предконфигурирован для оптимизации под уникальную среду проведения подобных кампаний, включая их высокие темпы и повышенный риск для безопасности. В основе Microsoft 365 for Campaigns лежит представленный нами в 2018 году сервис выявления угроз и общенационального оповещения об атаках AccountGuard. Платформа упрощает процесс защиты политических организаций с помощью специальных эксперт-программ, которые организаторы кампаний могут использовать для эффективного и досконального обеспечения безопасности. Все заинтересованные организаторы кампаний могут подать заявку на регистрацию в новом сервисе по ссылке: https://m365forcampaigns.microsoft.com.
Расширение партнерских инвестиций
Партнеры играют важнейшую роль в разработке решений, ориентированных на удовлетворение специфических потребностей клиентов, и Microsoft прилагает все усилия для их поддержки. За год с момента презентации первой программы совместных продаж Microsoft, предоставившей нашему партнерскому сообществу преимущества глобального масштаба нашего штата специалистов по продажам, почти 3 000 независимых производителей ПО на базе Azure получили выручку в размере свыше 5 млрд долл. США. Исходная программа была ориентирована на содействие корпоративным клиентам в процессе перехода на цифровые технологии при помощи решений от ISV-партнеров на основе Azure. Сегодня Microsoft анонсировала два дополнения к этой программе:
- расширение масштабов совместных продаж Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform для углубления сотрудничества в вопросах реализации бизнес-приложений.
- предоставление канальным партнерам Microsoft доступа к обширному спектру средств поощрения за перепродажу соответствующих ISV-решений посредством программы для провайдеров облачных решений Microsoft. Данный шаг эффективно предоставляет всем ISV-производителям вне зависимости от их масштабов доступ к «каналу как услуге», что дает им возможность ускорять процесс привлечения клиентов при помощи одного из крупнейших каналов дистрибуции.
С появлением транзакционного функционала SaaS для AppSource и Azure Marketplace компания Microsoft планирует предоставить клиентам из 141 страны мира ускоренный доступ к партнерским инновациям посредством облачных торговых площадок Microsoft или через международные каналы перепродаж.
Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.
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SOURCE Microsoft Corp.
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