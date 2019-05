Microsoft prezentuje na Microsoft Build nowe rozwiązania w chmurze i narzędzia deweloperskie dla wszystkich programistów

Firma upublicznia nowe narzędzia współpracy na bazie sztucznej inteligencji oraz innowacje chmury hybrydowej w Microsoft 365 i Microsoft Azure

REDMOND, Waszyngton, 6 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- W poniedziałek na Microsoft Build 2019, corocznej konferencji dla deweloperów Microsoft Corp., firma zaprezentowała nowe technologie dla deweloperów różnorodnych inteligentnych, produktywnych rozwiązań. Klienci i partnerzy Microsoft, w tym Starbucks, J.P. Morgan, Kroger, Spatial, Epic Games i nie tylko, prezentują nowe rozwiązania umożliwiające inteligentniejsze rozwiązania jeszcze bardziej skupiające się na klientach.

Ogłoszenia obejmują nowe usługi współpracy i produktywności w szeregu aplikacji i w sieci, a także możliwości sztucznej inteligencji w Microsoft 365 w odpowiedzi na zmieniający się charakter pracy. Ponadto Microsoft wdraża nowe technologie i narzędzia deweloperskie typu open source w Azure i Windows. Zaufane, rozszerzalne platformy w chmurze Microsoft, obejmujące infrastrukturę, dane, sztuczną inteligencję i rzeczywistość mieszaną, narzędzia produktywności i współpracy, aplikacje biznesowe i gry, łączą globalną społeczność deweloperów i możliwości technologiczne w celu tworzenia nowych, przełomowych doświadczeń dla organizacji i osób indywidualnych. W otwierającej konferencje mowie przewodniej główny dyrektor wykonawczy Microsoft Satya Nadella nakreślił wizję firmy i możliwości dla deweloperów w Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365 i Power Platform, Microsoft 365 i Microsoft Gaming.

– Wraz z wnikaniem komputerów w każdy aspekt życia decyzje podejmowane przez deweloperów będą definiować świat, w jakim żyjemy – podkreślił Satya Nadella, główny dyrektor wykonawczy Microsoft. – Microsoft z zaangażowaniem pracuje nad zapewnianiem deweloperom dostępu do zaufanych narzędzi i platform w każdej warstwie nowoczesnego stosu technologicznego w celu tworzenia magicznych doświadczeń będących źródłem nowych możliwości dla wszystkich – dodał dyrektor.

Microsoft 365: chmura produktywności dla całego świata

Microsoft 365 zapewnia zintegrowane, bezpieczne doświadczenia produktywności dla wszystkich, od największych koncernów po małe przedsiębiorstwa, od pracowników wykwalifikowanych po pierwszą linię. Leżący u podstaw Microsoft 365 Microsoft Graph to jeden z najbardziej wyczerpujących grafów przedstawiających aktywność organizacji. W bezpieczny sposób mapuje relacje między pracownikami, informacjami i aktywnością w kontekście organizacji w celu unaocznienia połączeń i analityki, co z kolei prowadzi do ulepszeń w pracy i współpracy.

Poniżej przedstawione są niektóre z opublikowanych dziś informacji.

Tworzymy dziś nowe możliwości dla deweloperów w zakresie programowania na bazie Microsoft Graph dzięki ogólnej dostępności Microsoft Graph data connect. Microsoft Graph data connect to usługa, która pomaga organizacjom w bezpieczny sposób łączyć dane na temat produktywności z Microsoft Graph z własnymi danymi biznesowymi na dużą skalę przez Azure Data Factory. Takie podejście równoważy zapotrzebowanie klientów na nową klasę aplikacji na bazie analityki – wykorzystującej duże zestawy danych – z potrzebami administratorów infrastruktury informatycznej w zakresie wyzwań nieodłącznie powiązanych z przenoszeniem i zarządzaniem dużymi ilościami danych organizacji.

Microsoft Graph data connect to usługa, która pomaga organizacjom w bezpieczny sposób łączyć dane na temat produktywności z Microsoft Graph z własnymi danymi biznesowymi na dużą skalę przez Azure Data Factory. Takie podejście równoważy zapotrzebowanie klientów na nową klasę aplikacji na bazie analityki – wykorzystującej duże zestawy danych – z potrzebami administratorów infrastruktury informatycznej w zakresie wyzwań nieodłącznie powiązanych z przenoszeniem i zarządzaniem dużymi ilościami danych organizacji. Microsoft Graph data connect jest od teraz opcją ogólnodostępną w Workplace Analytics i jako niezależne SKU dla niezależnych sprzedawców oprogramowania.

W celu zapewnienia osobom indywidualnym i zespołom nowych sposobów na wspólne tworzenie ogłaszamy dziś wprowadzenie Fluid Framework. Jest to nowa platforma internetowa i modułowy model dokumentów na potrzeby wspólnej, interaktywnej pracy. Fluid przełamuje bariery tradycyjnych dokumentów i zwiastuje początek nieograniczonych obszarów roboczych. Fluid ma być opcją dostępną dla deweloperów później w tym roku kalendarzowym przez zestaw narzędzi dla programistów. Później w tym roku planujemy także wdrożenie pierwszych doświadczeń w Microsoft 365 na bazie Fluid. Możliwości tej opcji obejmują:

Jest to nowa platforma internetowa i modułowy model dokumentów na potrzeby wspólnej, interaktywnej pracy. Fluid przełamuje bariery tradycyjnych dokumentów i zwiastuje początek nieograniczonych obszarów roboczych. Fluid ma być opcją dostępną dla deweloperów później w tym roku kalendarzowym przez zestaw narzędzi dla programistów. Później w tym roku planujemy także wdrożenie pierwszych doświadczeń w Microsoft 365 na bazie Fluid. Możliwości tej opcji obejmują: umożliwianie dekonstrukcji i rekonstrukcji treści, np. z internetu lub aplikacji zwiększających produktywność w modułowe elementy usprawniające współpracę,



zapewnianie wysoko wydajnych, wieloosobowych możliwości wspólnego tworzenia dokumentów w niespotykanym w branży tempie,



umożliwianie inteligentnym agentom pracę ramię w ramię z ludźmi w zakresie wspólnego tworzenia, pobierania treści, oferowania sugestii co do zdjęć, identyfikacji ekspertów, tłumaczenia danych i nie tylko.

Ogłaszamy dziś wprowadzenie nowych funkcji do kolejnej wersji Microsoft Edge , dzięki którym wyeliminowane zostaną jedne z największych źródeł frustracji we współczesnych przeglądarkach, w tym:

, dzięki którym wyeliminowane zostaną jedne z największych źródeł frustracji we współczesnych przeglądarkach, w tym: tryb IE — ponieważ ponad 60% przedsiębiorstw korzysta dziś z wielu przeglądarek tryb IE pozwala na integrację przeglądarki Internet Explorer bezpośrednio w nową wersję Microsoft Edge przez zakładkę. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą korzystać ze starszych aplikacji na bazie Internet Explorer w nowoczesnej przeglądarce,

— ponieważ ponad 60% przedsiębiorstw korzysta dziś z wielu przeglądarek tryb IE pozwala na integrację przeglądarki Internet Explorer bezpośrednio w nową wersję Microsoft Edge przez zakładkę. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą korzystać ze starszych aplikacji na bazie Internet Explorer w nowoczesnej przeglądarce,

narzędzia prywatności — dodatkowe ustawienia prywatności, które pozwalają klientom na wybór z trzech poziomów prywatności w Microsoft Edge: bez ograniczeń, zrównoważony, z ograniczeniami. W zależności od wybranej opcji Microsoft Edge dostosowuje śledzenie użytkownika w sieci przez strony trzecie, przez co klienci mają większy wybór i transparencję zapewniające bardziej spersonalizowane doświadczenia,

— dodatkowe ustawienia prywatności, które pozwalają klientom na wybór z trzech poziomów prywatności w Microsoft Edge: bez ograniczeń, zrównoważony, z ograniczeniami. W zależności od wybranej opcji Microsoft Edge dostosowuje śledzenie użytkownika w sieci przez strony trzecie, przez co klienci mają większy wybór i transparencję zapewniające bardziej spersonalizowane doświadczenia,

kolekcje — w odpowiedzi na nadmiar informacji, który klienci odczuwają dziś w sieci, kolekcje pozwalają na gromadzenie, organizację, udostępnianie i eksportowanie treści w wydajniejszy sposób i z integracją z pakietem Office,

— w odpowiedzi na nadmiar informacji, który klienci odczuwają dziś w sieci, kolekcje pozwalają na gromadzenie, organizację, udostępnianie i eksportowanie treści w wydajniejszy sposób i z integracją z pakietem Office,

te funkcje i nie tylko będą wprowadzane z czasem wraz z nadchodzącą publikacją kolejnej wersji Microsoft Edge.

Opublikowaliśmy dziś naszą wizję dotyczącą przyszłości inteligentnych agentów. Nasze nowe podejście skupia się na tworzeniu potężnych interfejsów dialogowych z danych i uczenia maszynowego w miejsce zasad, intencji i kodu. Wyobrażamy sobie świat, w którym każda organizacja ma agenta – tak, jak dziś każda organizacja ma stronę internetową. A przy tym praca z agentem jest zupełnie naturalna i odbywa się przez wielostronny dialog obejmujący wiele tematów i większą liczbę agentów. Po dołączeniu zespołu Semantic Machines przyspieszamy nasze działania na tym polu. Technologia ta zostanie w przyszłości zintegrowana z doświadczeniami konwersacyjnymi, w tym z Cortaną, oraz udostępniona deweloperom w Microsoft Bot Framework i Azure Bot Service.

Dodatkowe informacje na temat opublikowanych dziś nowości w Microsoft 365, w tym szczegóły na temat nowych narzędzi deweloperskich Windows, Office i Microsoft Teams, można znaleźć w tym wpisie na blogu.

Nowe technologie i narzędzia deweloperskie typu open source do tworzenia inteligentnych aplikacji od chmury po obrzeża w Azure Kubernetes Service (AKS) są jedną z najszybciej rozwijających się grup usług w Azure wykorzystywanych przez międzynarodowe firmy, jak na przykład ASOS, do zarządzania infrastrukturą kontenerów aplikacji w chmurze na dużą skalę. Takie rozwiązanie jest źródłem większej niezawodności i elastyczności. Na konferencji Build Microsoft prezentuje kilka nowych funkcji i możliwości zasilających i zabezpieczających przepływ pracy w Kubernetes:

Kubernetes Event - driven Autoscaling (KEDA) to komponent open source, który obsługuje wdrażanie kontenerów reagujących na wydarzenia typu serverless w Kubernetes opracowany przy współpracy z Red Hat. Rozwiązanie KEDA obecnie dostępne powszechnie do przeglądu jest nową opcją hostingową dla Azure Functions, którą można wdrożyć jako kontener w klastrach Kubernetes. Dzięki temu modele programowania i kontrolery skali Azure Functions mogą być wykorzystywane w każdej implementacji Kubernetes tak w chmurze, jak i na miejscu przez OpenShift,

- to komponent open source, który obsługuje wdrażanie kontenerów reagujących na wydarzenia typu serverless w Kubernetes opracowany przy współpracy z Red Hat. Rozwiązanie KEDA obecnie dostępne powszechnie do przeglądu jest nową opcją hostingową dla Azure Functions, którą można wdrożyć jako kontener w klastrach Kubernetes. Dzięki temu modele programowania i kontrolery skali Azure Functions mogą być wykorzystywane w każdej implementacji Kubernetes tak w chmurze, jak i na miejscu przez OpenShift, Azure Policy dla AKS stosuje egzekucję w skali i pomaga w zapewnianiu ochrony klastrów AKS w scentralizowany, spójny sposób. Azure Policy blokuje naruszenia w trakcie przetwarzania i dokonuje ocen zgodności we wszystkich istniejących klastrach, co zapewnia aktualną widoczność całego środowiska.

Komputery kwantowe to bardzo interesująca, nowa opcja dla programistów. Firma Microsoft opracowała Q# specjalnie z myślą o programowaniu kwantowym i przekazuje w ręce deweloperów przystępny język programowania na wysokim poziomie z systemem typu natywnego do kubitów, operatorów i innych abstrakcji. Na konferencji Build Microsoft udostępnia w trybie open source kompilatory i symulatory Q# w celu rozwinięcia społeczności programistów Q# i otwarcia nowych możliwości dla partnerów i startupów w zakresie ulepszania ofert dla własnych firm.

Programiści spędzają większą część dnia przełączając okna aplikacji, narzędzi i usług. W celu ujednolicenia trybu pracy firma Microsoft włączyła najpopularniejszy na świecie system identyfikacji korporacyjnej Azure Active Directory (Azure AD) do GitHub. Dzięki temu klienci GitHub Enterprise mogą korzystać z zarządzania tożsamością i opcji bezpieczeństwa Azure AD wraz z synchronizacją kont we wszystkich systemach. Deweloperzy mogą korzystać z istniejących kont GitHub, w tym Azure Portal i Azure DevOps do logowania do Azure. Aktualizacja ta pozwala deweloperom GitHub na przechodzenie od repozytorium do wdrożenia w jednym tylko koncie GitHub.

Obsługa wykładniczego wzrostu danych aplikacji i zarządzanie tego typu danymi oraz tworzenie fundamentu pod możliwości sztucznej inteligencji jest kluczowym elementem opracowywania każdej nowoczesnej aplikacji w chmurze. Nowa opcja Hyperscale (Citus) w Azure Database dla PostgreSQL towarzyszy Azure SQL Database Hyperscale w umożliwianiu programistom tworzenia wysoce skalowalnych aplikacji z niewielkimi opóźnieniami za pomocą tych samych umiejętności. Rozwiązanie Azure Database Hyperscale znacznie zwiększa zasoby obliczeniowe, gromadzenia danych i pamięci zgodnie z potrzebami, dzięki czemu programiści mogą skupić się na pisaniu aplikacji bez martwienia się o wydajność i ograniczenia skali. Azure to jedyna chmura, która pozwala deweloperom na skalowanie w wielu silnikach, tak własnych bazach danych SQL, jak i bazach open source typu PostgreSQL.

Opracowywanie rozwiązań zabezpieczających proces wyborów

Wierzymy, że technologia może odegrać kluczową rolę w zabezpieczaniu wyborów i jesteśmy przekonani co do tego, że firmy technologiczne ponoszą odpowiedzialność za wspieranie procesów demokratycznych. Dziś Microsoft ogłasza wdrożenie dwóch nowych rozwiązań w odpowiedzi na problemy z bezpieczeństwem systemów do głosowania na świecie.

ElectionGuard to bezpłatny zestaw do tworzenia oprogramowania typu open source opracowany z Galois. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo i publiczną weryfikowalność wyborów, a także zapewnia wsparcie i narzędzia pozwalające na tworzenie przystępniejszych systemów do głosowania. Microsoft zaprasza deweloperów z całego świata do rozwijania i integracji ElectionGuard w istniejące i nowe systemy wyborcze. Zestaw ElectionGuard SDK zostanie udostępniony w te wakacje na GitHub, a firma Microsoft nawiązała współpracę z kilkoma wiodącymi dostawcami oprogramowania wyborczego w zakresie prób pilotażowych usługi w przygotowaniach do przyszłych wyborów.

to bezpłatny zestaw do tworzenia oprogramowania typu open source opracowany z Galois. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo i publiczną weryfikowalność wyborów, a także zapewnia wsparcie i narzędzia pozwalające na tworzenie przystępniejszych systemów do głosowania. Microsoft zaprasza deweloperów z całego świata do rozwijania i integracji ElectionGuard w istniejące i nowe systemy wyborcze. Zestaw zostanie udostępniony w te wakacje na GitHub, a firma Microsoft nawiązała współpracę z kilkoma wiodącymi dostawcami oprogramowania wyborczego w zakresie prób pilotażowych usługi w przygotowaniach do przyszłych wyborów. Microsoft ogłasza także Microsoft 365 for Campaigns. Nowa usługa, która również będzie dostępna od czerwca, zapewni zaawansowane możliwości bezpieczeństwa w ofercie Microsoft 365 Business na potrzeby partii i kampanii, początkowo w urzędach federalnych w USA . Rozwiązanie usprawni pracę w płynny sposób przy zachowaniu niskich kosztów i skonfigurowane będzie w celu optymalizacji na potrzeby wyjątkowych środowisk, w których działają kampanie polityczne, charakteryzujących się między innymi szybkim tempem i wysokim profilem ryzyka. Rozwiązanie Microsoft 365 for Campaigns bazuje na usłudze wykrywania zagrożeń i zawiadamiania o atakach krajowych AccountGuard opublikowanej w 2018 r. i upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem organizacji politycznych przez zapewnianie wyspecjalizowanych kreatorów, które kampanie mogą z łatwością wykorzystywać do skutecznego wzmocnienia bezpieczeństwa od podstaw. Zainteresowane grupy mogą zapisać się na stronie https://m365forcampaigns.microsoft.com.

Zwiększenie inwestycji w partnerów

Partnerzy są kluczowym elementem opracowywania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby klientów w konkretnych branżach. Firma Microsoft z oddaniem wspiera partnerów. Od wprowadzenia pierwszego systemu wspólnej sprzedaży Microsoft, który wnosi globalną skalę działu sprzedaży Microsoft do społeczności partnerów, niemal 3000 niezależnych sprzedawców oprogramowania na Azure wygenerowało ponad 5 miliardów dolarów przychodu w ciągu minionych 12 miesięcy. Pierwotnie program opracowano z myślą o wspieraniu klientów korporacyjnych w transformacji cyfrowej przez wdrażanie odpowiednich rozwiązań od partnerów w Azure. Dziś Microsoft ogłasza dwa rozszerzenia programu:

objęcie wspólną sprzedażą narzędzi Microsoft 365, Dynamics 365 i Power Platform w celu zacieśnienia współpracy w sprzedaży aplikacji z tej samej gałęzi,

objęcie zachętami sprzedażowymi partnerów kanałowych Microsoft do odsprzedaży kwalifikujących się rozwiązań niezależnych sprzedawców oprogramowania przez program dostawców rozwiązań w chmurze Microsoft. Wszyscy niezależni sprzedawcy, niezależnie od rozmiaru, będą mieli dzięki temu dostęp do opcji „channel as a service" przyspieszającej nabywanie klientów w jednym z największych na świecie kanałów dystrybucyjnych.

Przez wprowadzenie podlegających transakcjom możliwości SaaS na bazie liczby w AppSource i Azure Marketplace Microsoft zapewni klientom w ponad 141 krajach szybszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań partnerów z rynku chmury Microsoft lub poprzez międzynarodowy kanał odsprzedawców.

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury, dając przedsiębiorstwom inteligentną przewagę. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

Related Links

www.microsoft.com



SOURCE Microsoft Corp.