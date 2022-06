Microsoft przedstawia platformę Viva Sales, która zdefiniuje na nowo środowisko pracy sprzedawcy i podniesie produktywność

Viva Sales współpracuje z systemem CRM każdego sprzedawcy, automatyzując wprowadzanie danych i zapewniając ich analizę w Microsoft 365 i Microsoft Teams w oparciu o sztuczną inteligencję.

REDMOND, Waszyngton, 16 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W czwartek spółka Microsoft Corp. zaprezentowała Microsoft Viva Sales, nową aplikację środowiska pracy sprzedawcy. Viva Sales wzbogaca każdy system CRM danymi o zaangażowaniu klientów z Microsoft 365 i Microsoft Teams i wykorzystuje sztuczną inteligencję dla zapewnienia spersonalizowanych rekomendacji i wyników analiz dla sprzedawców, aby mogli być jeszcze bliżej swoich klientów. Pozwala to sprzedawcom w płynniejszy sposób personalizować swoje dane o zaangażowaniu klienta, co umożliwia szybsze zamykanie transakcji.

W obecnych czasach pracy hybrydowej, pracownicy mają wyższe wymagania od swoich pracodawców – od narzędzi, z których korzystają, aż po kwestię godzin pracy i lokalizacji, z której ją wykonują. Wszystkie te kwestie dotyczą szczególnie sprzedawców. Dzięki Viva Sales sprzedawcy mogą pozyskiwać istotne dane z całego pakietu Microsoft 365 i Teams bez potrzeby ich ręcznego wprowadzania i otrzymywać oparte na sztucznej inteligencji rekomendacje i przypomnienia – nie przerywając przy tym toku pracy. Viva Sales usprawnia środowisko pracy sprzedawcy poprzez wyświetlanie istotnych danych w odpowiednim kontekście w ramach narzędzia już używanego przez sprzedawców, co pozwala oszczędzać czas i zapewnia organizacji bardziej kompleksowy wgląd w klienta.

„Przyszłością sprzedaży nie jest nowy system, tylko zapewnianie informacji, których potrzebują sprzedawcy we właściwym momencie i kontekście, w obrębie narzędzi, które znają, by w ten sposób usprawnić ich środowisko pracy – powiedział Judson Althoff, wicedyrektor wykonawczy i dyrektor handlowy Microsoftu. - Naszym celem jest sprawianie, aby sprzedawcy mogli spędzać więcej czasu ze swoimi klientami – robimy to tworząc na nowo środowisko sprzedaży dzięki Viva Sales".

„Sprzedawcy polegają na cyfrowych narzędziach do współpracy i zwiększania produktywności, aby łączyć się z klientami i zamykać transakcje, ale wiele z istotnych danych, które odkrywają dzięki tym narzędziom nie trafia do CRM – powiedział Paul Greenberg, założyciel i dyrektor zarządzający The 56 Group. - Microsoft podejmuje to wyzwanie oferując rozwiązanie, które jest uzupełnieniem dla systemu CRM. Viva Sales automatyzuje pracę, wychwytuje kluczowe informacje o kliencie i pomaga sprzedawcom wykonać swoje zadania do końca.

Środowisko pracy sprzedawcy wymyślone na nowo

Viva Sales jest rozwinięciem platformy Microsoft Viva, która ruszyła w zeszłym roku. Viva to zintegrowane środowisko pracownika, które łączy w sobie komunikację, wiedzę, szkolenia, zasoby i szczegółowe informacje, aby dać każdemu pracownikowi i zespołowi możliwość jak najlepszego wykonywania swojej pracy z dowolnego miejsca na świecie. Viva Sales to pierwsza aplikacja Viva oparta na rolach i zaprojektowana specjalnie dla sprzedawców.

Viva Sales zapewnia narzędzia dla sprzedawców, aby mogli wykonywać swoją pracę uzyskując szczegółowe informacje niezbędne dla kierowników sprzedaży. Podczas pracy sprzedawcy mogą oznaczać klientów w Outlooku, Teams lub w aplikacjach Office, takich jak Excel, a Viva Sales automatycznie przechwyci te dane jako rekordy klientów ze wszystkimi istotnymi danymi. Możliwość automatycznego wychwytywania danych o zaangażowaniu klientów na tym poziomie nie była dostępna wcześniej. Pozyskane w ten sposób dane można łatwo udostępniać członkom zespołu podczas wspólnej pracy w aplikacjach Office lub Teams bez ich przepisywania i sprawdzania w systemie CRM.

Dzięki zasobom danych i sztucznej inteligencji, Viva Sales rekomenduje kolejne kroki przeprowadzenia klienta przez lejek sprzedażowy, umożliwiając ustalanie priorytetów i następnych etapów i umożliwia sprzedawcom uzyskanie dostępu do całej historii i materiałów interakcji z klientem. Szczegółowe informacje o klientach prezentowane w czasie rzeczywistym zapewniają lepsze zrozumienie etapu pozyskiwania na jakim znajduje się dany klient i pozwalają na dalsze budowanie relacji.

Viva Sales zapewnia także rekomendacje oparte o sztuczną inteligencję, które pozwalają sprzedawcom zwiększyć zaangażowanie klientów – optymalizując doprowadzenie transakcji do końca poprzez prezentowanie następnych kroków podstawowych, przypomnień z możliwością działania i rekomendacji, które pozwalają przyspieszyć i zamknąć większą liczbę transakcji. Viva Sales wykorzystuje Context IQ, który miał swoją premierę zeszłej jesieni, aby zapewnić łączność istotnych treści pomiędzy aplikacjami i usługami Microsoftu – jak Dynamics 365 i Microsoft 365 – dzięki czemu sprzedawcy oszczędzają czas i nie odrywają się od pracy.

Dzięki Viva Sales, tworzymy nową kategorię aplikacji środowiska pracy sprzedawcy. Microsoft jest w doskonałej sytuacji, by zaoferować tego rodzaju rozwiązanie w ramach innych aplikacji zwiększających produktywność i umożliwiających współpracę, z których pracownicy już korzystają.

