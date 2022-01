Microsoft przejmie Activision Blizzard, w celu zapewnienia wszystkim radości i poczucia wspólnoty płynącego z gry na każdym urządzeniu

REDMOND, stan Waszyngton i SANTA MONICA, Kalifornia, 19 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Przy trzech miliardach aktywnych graczy, których szeregi powiększyły się o nowe pokolenie zanurzone w radości płynącej z interaktywnej rozrywki, gaming jest dzisiaj największą i najszybciej rozwijającą się formą rozrywki. Dzisiaj, spółka Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT ) ogłosiła plany przejęcia Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI ), lidera branży produkcji gier i publikacji treści rozrywki interaktywnej. Przejęcie to przyspieszy rozwój działalności gamingowej Microsoftu obejmującej gry na urządzenia mobilne, komputery osobiste i w chmurze, dostarczając materiałów do budowy wirtualnego świata metaverse.

Microsoft przejmie spółkę Activision Blizzard za cenę 95,00$ za akcję, w drodze transakcji gotówkowej wycenianej na 68,7 mld $, włączając w to aktywa pieniężne netto Activision Blizzard. Po zamknięciu transakcji Microsoft zajmie pozycję trzeciej pod względem osiąganych przychodów firmy gamingowej na świecie, po Tencent i Sony. Planowane przejęcie obejmuje kultowe tytuły stworzone przez studia Activision, Blizzard, czy King, takie jak "Warcraft," "Diablo," "Overwatch", "Call of Duty" czy "Candy Crush", nie wspominając o działaniach w dziedzinie eSportu na skalę globalną za pośrednictwem Major League Gaming. Firma ma studia na całym świecie i zatrudnia blisko 10 000 pracowników.

Bobby Kotick zachowa stanowisko dyrektora generalnego Activision Blizzard, przy czym ze swoim zespołem nadal będzie koncentrować się na podejmowaniu coraz większych starań ukierunkowanych na umocnienie kultury organizacyjnej i przyspieszenie rozwoju działalności. Po zamknięciu transakcji, nadzór nad działaniami Activision Blizzard przejmie Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoft Gaming.

„Gaming to obecnie najbardziej dynamiczna i ekscytująca kategoria rozrywki na wszystkich platformach i odegra kluczową rolę w rozwoju platform metaverse – powiedział Satya Nadella, przewodniczący i dyrektor generalny Microsoft. - Inwestujemy w światowej klasy treści, społeczność i w technologię chmury, aby zapoczątkować nową epokę gamingu, która na pierwszym miejscu stawia graczy i twórców i sprawia, że granie będzie bezpieczne, niedyskryminujące i dostępne dla każdego".

„Gracze na całym świecie uwielbiają gry Activision Blizzard i wierzymy, że ich kreatywne zespoły największe osiągnięcia mają jeszcze przed sobą - powiedział Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoft Gaming. - Razem zbudujemy przyszłość, w której ludzie będą mogli wybierać gry, jakie chcą, z dowolnego miejsca".

„W okresie ostatnich trzydziestu lat nasze ogromnie utalentowane zespoły stworzyły jedne z najbardziej popularnych gier – powiedział Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard. - Połączenie światowej klasy talentów Activision Blizzard i ich niesamowitych gier z technologią, dystrybucją, dostępem do utalentowanych ludzi, ambitną wizją i zaangażowaniem w branżę gamingową i eliminację dyskryminacji, umożliwi nam pozostanie na naszej ścieżce sukcesu w branży charakteryzującej się coraz większą konkurencyjnością".

Gry mobilne stanowią największą część branży gamingowej, a niemal 95% wszystkich graczy na całym świecie korzysta z gier na urządzenia mobilne. Poprzez świetne zespoły i doskonałą technologię, Microsoft i Activision Blizzard zapewnią graczom możliwość cieszenia się z najbardziej wciągających gier jak „Halo" i Warcraft", dosłownie wszędzie tam, gdzie chcą. A jeśli chodzi o takie gry jak „Candy Crush", działania Activision Blizzard w sektorze gier mobilnych mocno zaznaczyły swoją obecność i są dla Microsoft szansą w tym dynamicznie rozwijającym się segmencie.

Przejęcie również umacnia ofertę Microsoft Game Pass, poprzez plany uruchomienia gier Activision Blizzard w ramach subskrypcji Game Pass, która osiągnęła kolejny krok milowy przekraczając poziom 25 milionów subskrybentów. Biorąc pod uwagę niemal 400 milionów aktywnych graczy miesięcznie i tytuły Activision Blizzard o wartości trzech miliardów dolarów, przejęcie to sprawi, że Game Pass zapewni jedną z najatrakcyjniejszych i najbardziej zróżnicowanych ofert treści gamingowych w branży. Po finalizacji, Microsoft zyska 30 wewnętrznych studiów zajmujących się tworzeniem gier komputerowych, z dodatkowymi możliwościami w zakresie publikacji i e-sportu.

Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, ukończeniem oceny organu regulacyjnego i uzyskaniem zgody akcjonariuszy Activision Blizzard. Zamkniecie transakcji planowane jest na rok obrotowy 2023 i przyczyni się do wzrostu zysku na jedną akcję, określonego według zasad rachunkowości innych niż GAAP Transakcja została zatwierdzona przez Rady Dyrektorów Microsoft i Activision Blizzard.

Doradztwo

Goldman Sachs & Co. LLC realizuje usługi doradztwa finansowego na rzecz Microsoft, a Simpson Thacher & Bartlett LLP zapewnia obsługę prawną. Spółka Activision Blizzard powierzyła usługi doradztwa finansowego firmie Allen & Company LLC, a obsługę prawną kancelarii Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Informacje o webcaście

Przewodniczący i dyrektor generalny Microsoft, Satya Nadella; Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard, Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoft Gaming i Amy Wood, dyrektor ds. finansowych Microsoft poprowadzą webcast dotyczący tej transakcji, skierowany do inwestorów i mediów, dnia 18 stycznia 2022 r., o godz. 6:00 czasu pacyficznego/ 9:00 czasu wschodniego.

USA (877) 407-0666 (hasło nie jest wymagane)

(877) 407-0666 (hasło nie jest wymagane) Połączenia międzynarodowe +1-201-689-8023 (hasło nie jest wymagane)

Webcast: https://aka.ms/MS-Investor-Call

Nagranie telekonferencji będzie dostępne wkrótce po jej zakończeniu do piątku, 28 stycznia 2022 r., do 17:00 czasu pacyficznego. Dostęp do nagrania:

USA (877) 660-6853

(877) 660-6853 Połączenia międzynarodowe +1(201) 612-7415

Identyfikator telekonferencji: 13726291

Dodatkowe informacje dostępne są we wpisie na blogu Phila Spencera, dyrektora generalnego Microsoft Gaming. Dostępne są również powiązane materiały graficzne. W celu uzyskania wysokiej jakości ujęć b-roll i nagrań audio, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].

Kilka ciekawostek o grach

Branża gamingowa, o wartości ponad 200 mld $ jest największą i najszybciej rozwijającą się formą rozrywki.

Tylko w 2021 r. łączna liczba premier nowych gier wzrosła o 64% w porównaniu z rokiem 2020, a 51% graczy w USA przyznało, że spędzają ponad 7 godzin tygodniowo grając na konsoli, komputerze lub na urządzeniach mobilnych.

przyznało, że spędzają ponad 7 godzin tygodniowo grając na konsoli, komputerze lub na urządzeniach mobilnych. Obecnie 3 miliardy ludzi na świecie gra w gry komputerowe, przy czym oczekuje się, że ta liczba wzrośnie do 45 mld do 2030 roku.

Każdego miesiąca ponad 100 mln graczy, w tym ponad 25 mln subskrybentów Xbox Game Pass, korzysta z gier Xbox na konsolach, komputerach osobistych, smartfonach i tabletach.

Microsoft

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury, dając przedsiębiorstwom inteligentną przewagę. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

Activision Blizzard

Nasza misja połączenia i zaangażowania świata dzięki epickiej rozrywce jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Za pośrednictwem społeczności zakorzenionych w naszych grach komputerowych, umożliwiamy setkom milionów ludzi doświadczenie radości, dreszczyku emocji i dumy z osiągnięć. Zapewniamy relacje społeczne postrzegane przez pryzmat zabawy i promujemy poczucie celu i sensu poprzez rywalizację w grach. W odróżnieniu od innych mediów społecznościowych i rozrywkowych, gry mogą przełamywać bariery, które powstrzymują tolerancję i zrozumienie. Celebrowanie różnic leży w sercu naszej kultury i umożliwia tworzenie gier dla graczy wywodzących się z różnych środowisk w 190 krajach, w których nasze gry są dostępne.

Jako firma notowana w rankingu Fortune 500 i w indeksie S&P 500, mamy ogromne osiągnięcia w zapewnianiu doskonałego zwrotu z inwestycji dla naszych akcjonariuszy od ponad 30 lat. Nasz długotrwały sukces pozwolił firmie na wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, które są bezpośrednio powiązane z naszymi grami. Na przykład, nasza dotacja Call of Duty Endowment pomogła znaleźć zatrudnienie dla ponad 90 000 weteranów.

Więcej informacji o firmie Activision Blizzard i sposobach na połączenie i zaangażowanie świata za pośrednictwem epickiej rozrywki znajduje się na stronie www.activisionblizzard.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza prezentacja obejmuje wypowiedzi prognozujące w znaczeniu przepisów „Safe Harbour" zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. w odniesieniu do proponowanej transakcji i połączenia przedsiębiorstw Microsoft i Activision Blizzard, w tym stwierdzenia dotyczące korzyści z transakcji, oczekiwanego harmonogramu przeprowadzenia transakcji oraz produktów i rynków każdego z przedsiębiorstw. Takie wypowiedzi prognozujące zawierają zazwyczaj takie słowa i wyrażenia jak: „uważa", „prognozuje", „przewiduje", „budżet", „kontynuuje", „oczekuje", „spodziewa się", „zamierza", „strategia", „przyszłość", „szansa", „plan", „może", „powinien", „będzie", „chciałby", „stanie się", „pozostanie", „powinno skutkować" i podobne (lub formy przeczące takich słów lub wyrażeń). Wypowiedzi prognozujące stanowią przewidywania, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłych wydarzeń, oparte na obecnych oczekiwaniach i założeniach, w związku z czym podlegają czynnikom ryzyka i niepewności. Wpływ na istotne różnice pomiędzy wypowiedziami prognozującymi przedstawionymi w niniejszej prezentacji a faktycznymi przyszłymi wydarzeniami może mieć wiele czynników, w tym m.in.: (i) ryzyko, że transakcja nie zostanie zakończona w sposób terminowy lub w ogóle, co może niekorzystnie wpłynąć na działalność Activision Blizzard oraz cenę akcji zwykłych Activision Blizzard, (ii) brak spełnienia warunków realizacji transakcji, w tym przyjęcia umowy o połączeniu przedsiębiorstw przez akcjonariuszy Activision Blizzard oraz uzyskania pewnych zatwierdzeń rządowych i regulacyjnych, (iii) wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń, zmian lub innych okoliczności, które mogą przyczynić się do rozwiązania umowy o połączeniu przedsiębiorstw, (iv) skutki ogłoszenia lub trwania transakcji na relacje biznesowe, wyniki z działalności operacyjnej i ogólnie rozumiane wyniki Activision Blizzard, (v) ryzyko, że proponowana transakcja negatywnie wpłynie na obecne plany i działalność Activision Blizzard lub Microsoft i potencjalne trudności związane z utrzymaniem pracowników Activision Blizzard w wyniku transakcji, (vi) ryzyka związane z odwróceniem uwagi zarządu od bieżącej działalności Activision Blizzard, (vii) skutki wszelkich postępowań prawnych, które mogą zostać wszczęte przeciwko firmie Microsoft lub Activision Blizzard w związku z umową połączenia przedsiębiorstw lub transakcją, (viii) zdolność firmy Microsoft do pomyślnej integracji działalności Activision Blizzard, linii produktowych i technologii oraz (ix) zdolność firmy Microsoft do realizacji planów, prognoz i innych oczekiwań w związku z działalnością Activision Blizzard po realizacji proponowanego połączenia przedsiębiorstw i wykorzystania dodatkowych szans na rozwój i innowacje. Dodatkowo, proszę zapoznać się z dokumentami, które Microsoft i Activision Blizzard składa w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Formularzach 10-K, 10-Q i 8-K. Dokumenty te określają i odpowiadają na istotne czynniki ryzyka i niepewności, które mogłyby sprawić, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki różniłyby się w sposób znaczący od tych podanych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej. Wypowiedzi prognozujące dotyczą wyłącznie stanu na dzień ich publikacji. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, zaś Microsoft i Activision Blizzard nie mają obowiązku ani nie zamierzają aktualizować ani rewidować niniejszych wypowiedzi prognozujących, niezależnie od nowych informacji, przyszłych wydarzeń i innych czynników.

Dodatkowe informacje i miejsca ich publikacji

W związku z transakcją, Activision Blizzard, Inc. przekaże stosowne materiały Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym oświadczenie dla pełnomocników w Załączniku 14A. Bezpośrednio po złożeniu wspólnego oświadczenia dla pełnomocników w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Activision Blizzard prześle to oświadczenie wraz z kartą pełnomocnika do każdego akcjonariusza uprawnionego do głosowania podczas nadzwyczajnego zgromadzenia dotyczącego transakcji. INWESTORZY I WŁAŚCICIELE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ACTIVITISION BLIZZARD ZACHĘCANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TYMI MATERIAŁAMI (W TYM Z WSZELKIMI ZAŁĄCZNIKAMI I DODATKAMI DO NICH) ORAZ WSZELKIMI INNYMI STOSOWNYMI DOKUMENTAMI W ZWIĄZKU Z TRANSAKCJĄ, KTÓRE ACTIVISION BLIZZARD ZŁOŻY W KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD, W CHWILI GDY ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE, PONIEWAŻ BĘDĄ ONE ZAWIERAĆ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ACTIVISION BLIZZARD I TRANSAKCJI. Ostateczne wspólne oświadczenie dla pełnomocników, wstępne wspólne oświadczenie dla pełnomocników i inne stosowne materiały w związku z transakcją (gdy staną się one dostępne) a wszelkie pozostałe dokumenty złożone przez Activision Blizzard w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd można uzyskać za darmo na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (http://www.sec.gov) lub na stronie internetowej Activitision Blizzard (https://investor.activision.com) lub pisząc na adres Activision Blizzard, Investor Relations, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, Kalifornia 90405.

Activision Blizzard i niektórzy z dyrektorów i kierowników przedsiębiorstwa oraz inni członkowie kierownictwa i pracownicy mogą być uznani za osoby biorące udział w procedurze oferty skierowanej do pełnomocników ze strony akcjonariuszy Activision Blizzard w związku z transakcją. Informacje na temat dyrektorów i kierowników Activision Blizzard oraz posiadania przez nich akcji zwykłych Activision Blizzard zostały podane w oświadczeniu dla pełnomocników Activision Blizzard w Załączniku 14A złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 30 kwietnia 2021 r. W zakresie w jakim struktura własności papierów wartościowych Activision Blizzard uległa zmianie od czasu podania tych informacji w oświadczeniu dla pełnomocników Activision Blizzard, takie zmiany zostały i zostaną odzwierciedlone w Oświadczeniach o Zmianie Statusu Własności na Formularzu 4 złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Informacje dotyczące tożsamości uczestników, opis ich bezpośrednich i pośrednich udziałów, poprzez własność papierów wartościowych lub z innego tytułu, zostaną uwzględnione we wspólnym oświadczeniu dla pełnomocników i w innych materiałach składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z transakcją.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1728619/Microsoft_Activision_Blizzard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg

SOURCE Microsoft Corp.