Microsoft se joint à l'IMC pour accélérer l'adoption de l'IdO

LONDRES, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- l'IMC (IoT M2M Council) a annoncé aujourd'hui que Microsoft s'était joint au Council, un groupe commercial qui soutient une communauté de 25 000 utilisateurs qualifiés de l'IdO. Le groupe Microsoft Azure IoT Engineering utilisera l'IMC comme plateforme pour rester en contact étroit avec les entreprises et les fabricants de produits qui déploient la technologie IdO. Les membres adhérents de base du CIM représentent 27 marchés verticaux d'application dans le monde, de la fabrication aux soins de santé en passant par les points de vente au détail et plus encore.

Divers membres ayant adopté l'IMC s'identifient comme étant des « opérationnels », ce qui semble indiquer qu'ils ne sont pas de simples techniciens mais plutôt des entrepreneurs ayant des problèmes à résoudre. Il est intéressant de noter que ce profil démographique s'applique à presque tous les marchés verticaux que le groupe commercial suit. Selon le rapport de recherche de Microsoft sur les signaux d'IdO, plus de 90 % des 3 000 entreprises interrogées ont adopté des solutions IdO en 2020 et 80 % ont un projet en phase d'utilisation, ces deux chiffres étant en forte hausse. L'IMC aidera ses membres à prendre conscience de la façon dont ils peuvent résoudre les problèmes du monde réel en utilisant les services Azure IoT.

« Nous accueillons dans notre groupe Microsoft Azure IoT comme l'un des plus importants fournisseurs de technologies de l'IdO », déclare Kim Bybjerg, président de l'IMC et responsable des opérations européennes pour Tata Communications. « La mission de l'IMC est d'accélérer l'adoption de la technologie de l'IdO pour le bien commun et nous sommes heureux de voir une entreprise aussi influente reconnaître l'importance de notre communauté dans ce processus. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à l'IMC pour renforcer les liens avec les clients et collaborer avec des partenaires de l'écosystème de l'IdO, où nous pouvons à la fois apprendre de la communauté et contribuer à la simplification des solutions IdO de bout en bout. », commente Tony Shakib, directeur général associé d'Azure IoT qui siégera au conseil des gouverneurs de l'IMC. « Notre objectif est de travailler avec l'IMC pour accélérer l'adoption de l'IdO. »

À propos de l'IoT M2M Council : L'IMC (ou « IoT M2M Council ») est le plus grand groupe professionnel dédié au secteur mondial de l'IdO/M2M – avec plus de 25 000 entreprises de l'IdO, fabricants/concepteurs de produits et développeurs d'applications qui achètent des solutions IdO en tant que membres. Les sociétés de conseil comprennent 1NCE, Aeris, AVSystem, beamLive, BICS, Blues Wireless, Digi International, floLIVE, Fractus Antenna, Gurtam, iBasis, IoT Launch, KORE, Losant, Microsoft Azure IoT, MultiTech, NimbeLink, Pelion (division d'ARM), Pod Group, Quectel, Software AG, Somos, Taoglas, Tata Communications, Telit et Vodafone. Rendez-vous sur le site www.iotm2mcouncil.org.

SOURCE IoT M2M Council