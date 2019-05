Microsoft wprowadza nowe rozwiązania w Azure od chmury do obrzeży przed konferencją Microsoft Build

Microsoft podtrzymuje zobowiązanie do tworzenia najbardziej produktywnej platformy dla deweloperów, umożliwiając im jak najlepsze wykorzystanie najnowszych trendów komputerowych

REDMOND, Waszyngton, 3 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- W czwartek firma Microsoft Corp. ogłosiła wdrożenie szeregu nowych usług i technologii deweloperskich Azure, które dają deweloperom bezpośredni dostęp do zaawansowanych funkcji w sztucznej inteligencji, rzeczywistości mieszanej, internecie rzeczy i technologii blockchain. Firma udostępni te i inne nowe rozwiązania dające więcej możliwości deweloperom w hybrydzie chmury i obrzeży na konferencji Microsoft Build.

– To wspaniały czas dla deweloperów. Od wbudowywania sztucznej inteligencji i rzeczywistości mieszanej w aplikacje do wykorzystania technologii blockchain w celu rozwiązania problemów przedsiębiorstw, umiejętności i rezultaty deweloperów szybko rosną – skomentował Scott Guthrie, wiceprezes wykonawczy grupy chmury i sztucznej inteligencji w Microsoft. – Dziś udostępniamy innowacyjne usługi Azure deweloperom, którzy będą mogli tworzyć nową generację aplikacji. Biorąc pod uwagę to, że 95% klientów z listy Fortune 500 korzysta z Azure, innowacje mogą być znaczące w skutkach – dodał wiceprezes.

Pogłębianie zobowiązania Microsoft w zakresie utworzenia najbardziej produktywnej platformy sztucznej inteligencji

Firma Microsoft ogłosiła wprowadzenie nowego zestawu technologii sztucznej inteligencji Azure w celu wsparcia deweloperów i analityków danych w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w dowolnych zastosowaniach.

Azure Cognitive Services daje aplikacjom możliwości postrzegania, słuchania, odpowiadania, tłumaczenia, rozumienia i nie tylko. Microsoft wprowadza nową kategorię Cognitive Services zwaną „Decision" , która będzie zapewniać użytkownikom konkretne rekomendacje na potrzeby lepszego i wydajniejszego podejmowania decyzji. Kategoria ta obejmuje rozwiązania Content Moderator, niedawno wprowadzone Anomaly Detector i nową usługę Personalizer , która wykorzystuje uczenie przez wzmacnianie w celu zapewnienia użytkownikom konkretnej rekomendacji prowadzącej do szybszych i lepszych decyzji.

Innowacje w Azure Machine Learning ułatwiają proces tworzenia, trenowania i wdrażania modeli uczenia maszynowego.

Możliwości MLOps z integracją Azure DevOps zapewniają deweloperom odtwarzalność, audytowalność i automatyzację cyklu uczenia maszynowego end-to-end.

Zwiększanie możliwości na inteligentnych obrzeżach

Firma wprowadziła dziś na rynek kilka nowych produktów i usług, które odpowiadają na istniejące i pojawiające się na horyzoncie potrzeby łączonego programowania w chmurze i na obrzeżach.

Firma Microsoft wdrożyła Azure SQL Database Edge w celu obsługi całego spektrum potrzeb obliczeń na obrzeżach. Silnik SQL zoptymalizowany jest do mniejszych potrzeb obliczeniowych dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Produkt łączy strumieniowe przesyłanie danych z uczeniem maszynowym w bazie danych i możliwościami grafu w celu umożliwienia analityki na obrzeżach. Ponieważ rozwiązanie Azure SQL Database Edge dzieli obszar programowania z Azure SQL Database i SQL Server deweloperzy mogą z łatwością przenosić aplikacje na obrzeża bez konieczności uczenia się obsługi nowych narzędzi i języków, co przyczynia się do tworzenia spójnego środowiska programistycznego.

Większe inwestycje źródłem dodatkowych możliwości dla deweloperów blockchain

W zeszłym roku firma Microsoft ogłosiła wprowadzenie Azure Blockchain Workbench, rozwiązania, które dało deweloperom dostęp do prostego interfejsu umożliwiającego modelowanie aplikacji blockchain na uprzednio skonfigurowanej sieci na bazie Azure. Ogłoszone dziś nowe rozwiązania idą jeszcze dalej.

Azure Blockchain Service upraszcza tworzenie, zarządzanie i kierowanie sieciami blockchain konsorcjum, co pozwala przedsiębiorstwom na skupienie się na logice przepływu pracy i rozwoju aplikacji. Usługa Azure Blockchain Service wdraża w pełni zarządzaną sieć konsorcjum i zapewnia wbudowane kierownictwo na potrzeby powszechnych zadań zarządzania, na przykład dodawanie nowych członków, ustawianie pozwoleń i autentykację aplikacji użytkowników.

Ponad 6000 deweloperów i twórców treści dołączy do Microsoft na konferencji w Seattle w przyszłym tygodniu w celu dowiedzenia się więcej na temat najnowszych postępów w technologiach w chmurze i deweloperskich, a także własnoręcznego ich doświadczenia. Ogłoszone dziś rozwiązania dadzą deweloperom różnego rodzaju przełomowe narzędzia pozwalające na tworzenie nowej generacji aplikacji w inteligentnej chmurze i na obrzeżach. Na przyszłotygodniowej konferencji Build zaprezentowanych zostanie jeszcze więcej nowych rozwiązań.

Microsoft (Nasdaq: MSFT, @microsoft) umożliwia cyfrowe transformacje w epoce inteligentnej chmury, dając przedsiębiorstwom inteligentną przewagę. Misją firmy jest umożliwienie każdej osobie i każdej organizacji na świecie osiągnąć więcej.

