Microsoft y AES se unen para llevar energía renovable a los centros de datos durante todo el día

El acuerdo, de 15 años de duración, suministrará a los centros de datos de Microsoft, con sede en Virginia, energía renovable en función de su consumo energético

ARLINGTON, Va., 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- AES Corporation (NYSE: AES) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de 15 años con Microsoft (Nasdaq: MSFT) para apoyar a la empresa en la consecución de su objetivo 100/100/0 para 2030. Microsoft, uno de los mayores compradores de energía renovable del mundo, utilizará la energía renovable suministrada en todo momento a través de este acuerdo para alimentar sus centros de datos situados en Virginia. La estructura del acuerdo utiliza los proyectos renovables existentes bajo un contrato a largo plazo con Microsoft, al tiempo que añade recursos renovables adicionales en la región.

"Aprovechando la capacidad y la presencia de AES en el mercado de PJM, podemos asegurar un suministro renovable adicional para cumplir nuestro compromiso de utilizar un 100% de energía renovable para 2025, y también dar un paso significativo para que el 100% de nuestra electricidad se corresponda con recursos de carbono cero todo el tiempo en la región", dijo Brian Janous, Director General de Energía y Renovables de Microsoft. "Creemos que estructuras comerciales innovadoras como ésta con AES y la integración de nuevas tecnologías serán fundamentales para seguir avanzando hacia nuestro compromiso 100/100/0".

"Microsoft es un líder en la transición energética con su compromiso de alimentarse al 100% con electricidad sin emisiones de carbono para 2030. Estamos orgullosos de la solución que hemos creado conjuntamente con Microsoft para ayudar a cumplir ese compromiso con el suministro de electricidad con cero emisiones de carbono 24/7, a sus centros de datos con sede en Virginia", dijo Andrés Gluski, presidente y consejero delegado de AES. "Trabajando junto a corporaciones líderes, estamos estableciendo nuevos estándares para descarbonizar sus operaciones y la red".

Según la Asociación para el Desarrollo Económico de Virginia, el 70% del tráfico mundial de Internet pasa por centros de datos situados en Virginia. El funcionamiento de los centros de datos de Microsoft con sede en Virginia con energía de cero emisiones de carbono contribuye a una Internet más ecológica para los usuarios de todo el mundo.

AES se abastecerá de energía de una cartera de 576 MW de activos renovables contratados, incluyendo proyectos de energía eólica, solar y de almacenamiento de energía en baterías en PJM.

