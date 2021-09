Microsoft y At-Bay se asocian para ofrecer una cobertura de ciberseguro basada en los datos

Los clientes que gestionan los riesgos cibernéticos con los controles de seguridad incorporados de Microsoft 365 se benefician de ahorros en las pólizas de ciberseguros de At-Bay

REDMOND, Wash., 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El miércoles, Microsoft Corp. anuncia un nuevo compromiso plurianual para ayudar al sector de los seguros a crear productos de ciberseguro superiores y basados en datos, respaldados por las soluciones de seguridad de Microsoft. La gestión del riesgo es un objetivo empresarial fundamental para todas las empresas. Sin embargo, incluso con la adopción de las mejores tecnologías y prácticas de ciberseguridad, las empresas pueden enfrentarse a un riesgo residual debido a la gestión inconsistente de las aplicaciones y otras plataformas de productividad explotadas por un panorama de amenazas en rápida evolución. Para salvar esta brecha, los proveedores de seguros han comenzado a ofrecer pólizas para ayudar a mitigar el impacto de las violaciones de datos y los ataques de ransomware.

Esta nueva área de los seguros está creciendo rápidamente; sin embargo, la incertidumbre es habitual, ya que las aseguradoras luchan por adquirir y utilizar los datos dinámicos y en tiempo real necesarios para mitigar los riesgos cibernéticos, al tiempo que las crecientes amenazas, como el ransomware, hacen que sea urgente.

Dada la amplia adopción de las soluciones de Microsoft en empresas de todos los tamaños, Microsoft está trabajando con las aseguradoras para atender las necesidades de ciberseguridad de sus clientes y reducir el riesgo de pérdidas de las propias aseguradoras, mediante una mayor visibilidad de los datos y controles estandarizados. Las aseguradoras, los agentes, las reaseguradoras y los corredores están obligados a comprender y evaluar las amenazas de ciberseguridad para cada uno de sus asegurados.

Con esta complejidad, las aseguradoras buscan una mayor visibilidad del entorno de seguridad de cada empresa y la higiene para suscribir mejor las nuevas pólizas. Para hacer frente a esto, Microsoft se está asociando con los principales socios de seguros para ofrecer innovadores productos de ciberseguro basados en datos que permiten a los clientes compartir de forma segura la información sobre la postura de seguridad a través de plataformas como Microsoft 365 y las soluciones de seguridad de Microsoft. Todos los datos y detalles sobre el entorno tecnológico de una empresa cubierta serán propiedad y estarán controlados por completo por ese cliente, pero los clientes pueden optar por compartirlos de forma segura con los proveedores para recibir beneficios como una cobertura mejorada y primas más competitivas. Este modelo recompensa a los clientes con ahorros reales al adoptar las mejores prácticas de ciberseguridad y da a las aseguradoras la información que necesitan para proteger proactivamente a sus clientes contra las violaciones.

Asociación con At-Bay

Hoy Microsoft anuncia una asociación en el marco de esta iniciativa con la innovadora compañía de ciberseguros At-Bay. A través de su moderno enfoque de la gestión de riesgos, At-Bay evalúa el riesgo cibernético de cada empresa que asegura y proporciona información práctica sobre cómo los clientes pueden mejorar su postura de seguridad. Incentivar la implantación de controles de seguridad con mejores condiciones de póliza y precios ha reforzado la seguridad general de las empresas de la cartera de At-Bay. Según At-Bay, sus asegurados tienen siete veces menos probabilidades de sufrir un incidente ransomware q ue la media de la industria.

A partir del 1 de octubre, las empresas de Estados Unidos que utilicen Microsoft 365 podrán ahorrar en las primas de sus pólizas de ciberseguro de At-Bay si implementan controles y soluciones de seguridad específicos, como la autenticación multifactor y Microsoft Defender para Office 365. Microsoft también está trabajando activamente con At-Bay para identificar formas adicionales de mejorar la exposición al riesgo digital de sus clientes y abordar proactivamente las vulnerabilidades. Esta oferta estará disponible a través de la comunidad de brokers de At-Bay y disponible para los clientes que utilicen cualquier versión de Microsoft 365.

Las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con su agente de seguros para empezar. Además de estos controles de seguridad, el nivel de ahorro depende del historial de pérdidas y del perfil de riesgo individual de cada empresa.

"Una póliza de seguro es una herramienta eficaz para articular el impacto de las opciones de ciberseguridad en el riesgo financiero de una empresa. Al ofrecer mejores precios a las empresas que implementan controles más fuertes, les ayudamos a entender lo que importa en la seguridad y la mejor manera de reducir el riesgo", dijo Rotem Iram, cofundador y consejero delegado de At-Bay. "Trabajar con Microsoft nos permite educar a los clientes sobre los potentes controles de seguridad que existen dentro de Microsoft 365 y recompensarlos por adoptar esos controles".

"Para que el ciberseguro desempeñe un papel significativo en la gestión global del riesgo, los compradores y vendedores necesitan el beneficio de los datos y una clara visibilidad de lo que está cubierto y de los factores que minimizan o multiplican la exposición al riesgo", añadió Ann Johnson, Vicepresidenta Corporativa de Desarrollo de Negocios de Seguridad, Cumplimiento e Identidad (SCI) de Microsoft. "La asociación de Microsoft con At-Bay aporta una importante claridad y apoyo a la toma de decisiones en el mercado, ya que las organizaciones de todo el mundo buscan una forma integral de dotar a las fuerzas de trabajo híbridas de una visibilidad y un control más sólidos y centralizados sobre las aplicaciones en la nube, impulsando la seguridad y la productividad".

Para obtener más información sobre la asociación entre Microsoft y At-Bay, únase a la conferencia InsureTech Connect (ITC), del 4 al 6 de octubre en Las Vegas, para una presentación, "Better Together: Microsoft and At-Bay Team Up to Help SMBs Proactively Manage Cyber-Risk," a las 2 p.m. PDT el miércoles, 6 de octubre.

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital para la era de la nube y el borde inteligentes. Su misión es capacitar a cada persona y a cada organización del planeta para lograr más.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/Microsoft_Logo.jpg

Related Links

www.microsoft.com



SOURCE Microsoft Corp.