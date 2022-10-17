Midea представила усовершенствованную стратегию устойчивого развития на Chillventa 2022

Midea объявляет о начале реализации усовершенствованной стратегии устойчивого развития на выставке Chillventa 2022 с акцентом на решениях, направленных на расширение возможностей для экологически чистой жизни

НЮРНБЕРГ (Германия), 17 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Последствия изменения климата привели к трансформации поведения клиентов, породив экологическую революцию. На этом фоне глобальный лидер отрасли «умный дом» компания Midea (далее «компания») делает очередной шаг в исполнении своего давнего обещания помочь потребителям сформировать более экологичный образ жизни и жилые пространства. Компания представила на конференции Chillventa 2022 усовершенствованную стратегию устойчивого развития для своей экологически чистой продукции.

«Глобальное потепление и энергетический кризис подтолкнули нас к переосмыслению нашей стратегии разработки продукции и цепочки поставок в рамках продолжающегося поиска инновационных способов сокращения углеродного следа продукции Midea и укрепления нашей приверженности достижению углеродной нейтральности. В основе новой экологической стратегии Midea лежит усиление акцента на энергоэффективности и интеллектуальном управлении энергопотреблением. На наш взгляд, эти два решения помогут нашим клиентам сократить расходы на электроэнергию, одновременно повысив уровень комфорта в доме», — заявил менеджер по продукции компании Midea в Германии Томас Кунниг (Thomas Kunnig).

Компания Midea сосредоточится на утилизации тепла из кондиционеров и возглавит разработку новой системы, способной рекуперировать концентрированное тепло из кондиционеров и перерабатывать его для подачи горячей воды. Новая технология может принести значительную выгоду пользователям, особенно тем из них, кто проживает в районах, где кондиционеры функционируют в течение большей части года. Это надежное и недорогостоящее решение обеспечит их подачей горячей воды при значительном снижении энергопотребления.

Компания также представила широкий спектр новых экологически чистых решений, предназначенных для снижения энергопотребления своей продукции и объединенных темой «У Midea есть идея», включая систему рекуперации тепла CirQ, энергосберегающую технологию Tesseraction, а также новый экологичный сплит-кондиционер Breezeless E. Подчеркнув свои недавние усилия, направленные на решение экологических проблем и борьбу с изменением климата, Midea продемонстрировала свою приверженность инновациям в области сокращения выбросов и свою клиентоориентированную бизнес-стратегию, в которой приоритетное внимание уделяется потребностям пользователей в поддержании их постоянно меняющегося образа жизни.

На этом мероприятии Midea также получила первую в мире экологическую декларацию продукции (EPD) для кондиционеров воздуха по международной системе EPD и сертификат углеродного следа от организации TÜV SÜD, специализирующейся на испытаниях, проверке и сертификации. Этот сертификат, основанный на оценке и проверке углеродного следа и энергопотребления продукта на протяжении всего его жизненного цикла, содержит подробную и прозрачную информацию об экологичности и воздействии кондиционеров Midea на окружающую среду, что подчеркивает технологические достижения Midea в области экологически чистых технологий и инновационного проектирования с оглядкой на климат, а также ее перспективную стратегию устойчивого развития.

За последние несколько лет Midea удвоила свои усилия по продвижению и разработке низкоуглеродных и энергоэффективных продуктов. Расширяя свои усилия по защите окружающей среды, Midea разработала новый ассортимент экологически чистых продуктов на основе своей технологии преобразования частот и интеллектуальных алгоритмов, что позволяет компании стать брендом номер один для нового поколения клиентов по всему миру. По состоянию на 2021 год более 2,1 миллиона новых кондиционеров с хладагентом R290 компании Midea вышли с производственных линий и поступили в продажу.

«Устойчивое развитие находится на переднем крае нашей бизнес-стратегии, побуждая нас изучать и внедрять инновационные подходы к проектированию продукции, закупке материалов, производству, логистике и переработке и услугам, которые стали шестью столпами экологически чистой экосистемы Midea. Мы убеждены в том, что наше внимание к энергоэффективности и рекуперации тепла — это новый способ снижения зависимости от ископаемых видов топлива. Это более экологически чистое и устойчивое решение позволяет пользователям по всему миру создавать здоровую и комфортную домашнюю среду», — заявил Томас Кунниг, менеджер по продукции компании Midea в Германии.

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SOURCE Midea Group