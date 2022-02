Midea dévoile la nouvelle génération d'aspirateur robot S8+ pour nettoyer les maisons cet hiver

Libérer les mains des utilisateurs jusqu'à 30 jours grâce à une station qui collecte la poussière automatiquement

Une conception innovante avec un cycle automatique à double conduit d'air, une puissance d'aspiration de 19 000 Pa, un processus de collecte surprenant de 9 secondes, sans aucun résidu dans le réservoir à poussière du robot.

Les mains restent propres grâce au bac à poussière étanche de 2,5 litres et à un système de verrouillage empêchant toute fuite.

Le bac à poussière jetable de grande capacité peut contenir jusqu'à 30 jours de poussière et de débris. Il collecte automatiquement la poussière pendant la charge et dispose d'une fonction de rappel de quand il est plein.

Le balai vibrant à haute fréquence laisse le sol plus propre

Reconnaissance automatique des tapis et réglage automatique de la puissance d'aspiration. La puissance d'aspiration de 4 000 Pa permet d'extraire la saleté et la poussière difficiles à atteindre sur toutes les sols.

Équipé d'une brosse à rouleau flottant en forme de V (nouvelle conception) ; taux d'élimination de la poussière de 95 % avec un bac à poussière de grande capacité de 450 ml.

Batterie grande capacité de 5 200 mAh, permettant une autonomie de 180 minutes

Nettoyage en profondeur avec la serpillière pour une utilisation à sec ou humide

Un système d'essuyage et de nettoyage par vibrations à haute fréquence élimine les taches tenaces à l'aide d'une lingette super vibrante, frottant les sols jusqu'à 500 fois/min.

Le système de navigation LDS de nouvelle génération balaie avec précision l'ensemble de la maison, ce qui permet au robot de nettoyer de plus grands espaces sans omettre une zone ni passer plusieurs fois dessus. Une fonction de sauvegarde de plusieurs cartes permet de travailler dans un environnement domestique à plusieurs étages.

Les utilisateurs ont le contrôle

Plus de 30 capteurs mis à niveau pour une détection plus intelligente ; système de détection des tapis pour un nettoyage intensif automatique des tapis ; reconnaissance high-tech, évitement dynamique des obstacles par l'IA

Différents modes de nettoyage : Nettoyage automatique, nettoyage sélectif d'une pièce ou d'une zone, nettoyage intensif et nettoyage en zigzag

Comprend une connectivité Wi-Fi, une assistance vocale avec Alexa et Google, ainsi qu'une assistance applicative avec l'application MSmartLife.

Prix et disponibilité

L'aspirateur robot Midea S8+ est désormais disponible sur AliExpress en noir. Il est également désormais disponible à l'achat en Europe et sera introduit plus largement dans d'autres grandes régions au cours de l'année 2022.

Pour plus d'informations

Vous trouverez des photos, des vidéos et des informations sur l'aspirateur robot Midea S8+ à l'adresse suivante : https://drive.google.com/drive/folders/1xE7WaBLzBvdrhZavxUuPUZGLgc7zEhmf?usp=sharing

À propos de Midea Robozone Technology

Robozone est une entreprise de haute technologie qui met l'accent sur l'intelligence artificielle, les produits robotisés intelligents et les solutions intelligentes. Robozone possède un portefeuille multimarque (Midea, Toshiba, etc.) couvrant les marchés mondiaux. Midea Robozone Technology est une filiale de Midea Group.

Pour en savoir plus sur la gamme de robots de nettoyage de pointe de la société, veuillez consulter le site : https://www.midea-group.com/About-Us/manufacturing/cleaning-appliances.

À propos de Midea Group

Le groupe Midea (000333.SZ) est une entreprise classée au Fortune 500 qui connaît une forte croissance dans de nombreux secteurs. Nous croyons en l'humanisation de la technologie, ce qui signifie que nous fournissons des solutions personnalisées basées sur notre compréhension de la nature humaine, grâce aux forces conjointes de 52 ans d'excellence de fabrication ainsi qu'à la technologie robotique et l'automatisation la plus avancée au monde. Nous nous dépassons pour affronter l'avenir, en découvrant et en inventant constamment pour répondre à la demande croissante de nos clients et consommateurs.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1749762/Midea_S8__Product_Video.mp4

SOURCE Midea Group