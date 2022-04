Midea Group berichtet über Jahresergebnis 2021: Umsatz und Gewinn erreichen historischen Höchststand

FOSHAN, China, 30. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) hat ihren Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg im Jahr 2021 um 20,2% und erreichte mit 343,4 Mrd. RMB ein Allzeithoch.

Trotz der zahlreichen Hürden, die die Pandemie mit sich brachte, einschließlich der Herausforderungen in der globalen Lieferkette und der steigenden Rohstoff- und Transportkosten, erzielte Midea einen Nettogewinn von 29 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht und ein kontinuierliches Wachstum von Umsatz und Gewinn bedeutet.

Das vergangene Jahr war ein Schaufenster der Erfolge von Midea. Der Jahresumsatz und der Gewinn von Midea erreichen ein Rekordhoch. Das Unternehmen wurde zum sechsten Mal in Folge in die Fortune Global 500-Liste aufgenommen und von Forbes China als eines der 10 besten Unternehmen für die digitale Transformation in China ausgewählt. Das Weltwirtschaftsforum hat die Midea Group zum dritten Mal als Pionier der Vierten Industriellen Revolution ausgezeichnet. Darüber hinaus haben sich vier Midea-Fabriken dem Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums angeschlossen.

Im vergangenen Jahr hat Midea ein innovatives und flexibles Forschungs- und Entwicklungssystem für die Produktdigitalisierung eingeführt, die Effizienzverbesserung in allen Offline-Vertriebskanälen vorangetrieben, digitale Intelligenz genutzt, um das Ziel „Direct to Users" zu erreichen, Big Data operationalisiert und Verbesserungen der internen Effizienz erzielt. Gestärkt durch seinen globalen Pool an wissenschaftlichen Talenten und sein Innovations-Ökosystem hat Midea mit fortschrittlicher Technologie sowie Produktionseffizienz und -kapazität nach Durchbrüchen in Überseemärkten gesucht.

Midea hat seine Pläne bekannt gegeben, sowohl B2B- als auch B2C-Geschäftsmodelle zu entwickeln und den Absatz auf dem Inlands- und Auslandsmarkt gleichzeitig zu steigern. Das Unternehmen wird sich weiterhin auf langfristige Investitionen in Technologie und digitale Transformation konzentrieren und den Ausbau seines Geschäfts mit intelligenten Produkten und Smart Home beschleunigen. Gleichzeitig wird Midea eine zweite Wachstumskurve einleiten, indem es auf seine vier Geschäftsbereiche Robotik und Automatisierung, Gebäudetechnologien, Energiemanagement und Smart Travel setzt, um sein ultimatives Ziel zu erreichen, Midea von einem weltweit führenden Haushaltsgerätehersteller in einen innovationsgetriebenen Technologiekonzern zu verwandeln.

Mit der Vision, „großartige Innovationen zum Leben zu erwecken", hält die Midea Group seit ihrer Gründung vor 54 Jahren an ihrer Philosophie fest, mit Technologie ein besseres Leben zu schaffen. In den vergangenen fünf Jahren hat Midea fast 45 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert. Das Unternehmen verfügt über 35 F&E-Zentren und 35 wichtige Produktionsstandorte in der ganzen Welt. Die Produkte und Dienstleistungen von Midea werden von schätzungsweise 400 Millionen Verbrauchern in über 200 Ländern und Regionen genutzt.

