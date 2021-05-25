Midea представляет в Европе робот-пылесос Midea M7 Pro

В модели Midea M7 Pro используется навигационная технология прямого лазерного структурирования 5-го поколения. Устройство сканирует весь дом на частоте 3000 Гц и формирует карту уборки в приложении MSmartLife[1]. По сравнению со сложными процессами сопряжения других изделий компания Midea M7 Pro выполняет 3-этапную процедуру быстрого сопряжения, мгновенно подключаясь к домашней сети. По завершении первого сканирования и картографирования дома его планировка отображается в приложении. Пользователи могут управлять процессом очистки в соответствии со своими предпочтениями, включая просмотр маршрутов уборки, установку виртуальных стен и запретных зон, а также выбор конкретной(-го) зоны/помещения для глубокой очистки. Кроме того, улучшены интеллектуальные алгоритмы составления маршрутов уборки, и очистка каждого помещения может производиться по оптимальному маршруту.

Лазерное обнаружение позволяет распознавать предметы на расстоянии до восьми метров, что облегчает процесс уборки в домах большой площади. Потребители, в значительной степени полагающиеся на цифровую технику, часто страдают от «беспокойства о батарее», а Midea M7 Pro может существенно ослабить эту тревогу благодаря режиму самозарядки. Он оснащается аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, рассчитанным на 3 часа[2] работы без подзарядки, и будет возвращаться на зарядную станцию после завершения каждой уборки. Однако при обнаружении низкого уровня заряда батареи во время уборки M7 Pro отправится на подзарядку самостоятельно и после ее завершения возобновит уборку. В мобильном приложении отображается пиктограмма в виде желтой молнии, указывающая местоположение зарядной станции, с тем чтобы робот знал, куда следует направляться при необходимости подзарядки.

Midea M7 Pro может преодолевать препятствия высотой до 2,2 см. Порог между кухней и гостиной или невысокие ступеньки из гостиной на балкон легко переступаются без повреждения полов или самого робота. Изящная конструкция высотой 9,7 см облегчает процесс уборки под диваном, кроватью и кофейным столиком. Пользователь может больше не нагибаться и по-настоящему освободить свои руки.

Высокочастотная виброшвабра для удаления трудновыводимых загрязнений

Самым большим сюрпризом модернизации модели M7 Pro до M7 является возможность эффективного мытья пола. Вновь добавленный функциональный элемент, представляющий собой высокочастотную виброшвабру, может достигать 500 вибраций в минуту, имитируя процесс влажной уборки вручную с существенно повышенной эффективностью удаления загрязнений. Пятна от кофе или кетчупа, а также другие липкие загрязнения теперь могут быть легко удалены. Швабра разделена диагональной линией на левую и правую половины, соединенные эластичной резиновой лентой посередине. Несмотря на такую высокую частоту вибраций корпус робота в целом не подвергается тряске и продолжает устойчиво работать. При включении бесшумного режима функционирование робота не мешает повседневной работе и учебе[3]. Он имеет более низкий уровень шума по сравнению с многими другими роботами аналогичных типов. Инженеры и менеджеры по выпуску новой продукции предлагают лучшее решение, обеспечивающее баланс между высокочастотной вибрацией и устойчивым функционированием робота, гарантируя максимальную степень удовлетворенности пользователей. В то же время полотно швабры сверхбольшого формата может одновременно очищать бóльшую площадь, обеспечивая пользователям повышенную эффективность уборки с наглядным результатом очистки.

Емкость для воды, используемой для виброшвабры в модели M7 Pro, оснащается встроенным электродвигателем, который автоматически активирует вибрацию швабры после несложной установки. Подача воды из емкости также может управляться посредством 3-уровневой регулировки в соответствии с потребностями пользователя, который может не беспокоиться о том, что пол останется слишком сухим или слишком мокрым. После протирки пола с сильной вибрацией на нем не остается некрасивых пятен от воды, как это происходит при мытье пола вручную. После мытья пылесосом Midea M7 Pro пол остается настолько чистым, что даже сияет при солнечном или искусственном освещении. Даже самые чистюли никогда не смогут получить более приятных впечатлений.

Электродвигатель с высокой мощностью всасывания (4000 Па) никогда не оставляет мелкий мусор

Робот-пылесос Midea M7 Pro имеет две щетки с обеих сторон, которые могут собирать больше пыли во время уборки. Расположенная снизу «плавающая» щетка-валик действует также эффективно. Приемное отверстие может находиться вблизи поверхности, не оставляя следа от напора ветра. Благодаря импортируемому из Японии электродвигателю NIEDEC, который обеспечивает мощность всасывания до 4000 Па при скорости вращения 20 000 об/мин, эффективность удаления пыли на твердых напольных покрытиях может достигать 94%[4]. Волосы, пыль, M&Ms и прочий мусор легко всасываются и удаляются.

Зарубежная версия Midea M7 Pro появилась в России, Германии, Франции, Италии, Польше и Испании 23 мая по цене 449,99 евро[5]. Благодаря высокоэффективной очистке, высокой мощности всасывания и возможности индивидуальной настройки параметров управления уборкой в приложении MSmartLife робот-пылесос Midea M7 Pro обеспечивает покупателям невероятные результаты и удобство при доступной цене. Для домов большой площади или потребителей, нуждающихся в частой уборке в связи с пандемией, необходим робот-пылесос с высокой эффективностью очистки, позволяющий поддерживать чистоту и порядок. Доверяя роботам домашнюю работу, люди могут больше наслаждаться тем, что они по-настоящему любят.

Информация о компании Midea Group

Midea Group — компания из списка Fortune 500, активно развивающая свой бизнес в нескольких секторах. Мы верим в технологию очеловечивания, подразумевающую то, что мы предлагаем индивидуальные решения, основанные на нашем глубоком понимании человеческой природы, обеспечиваемые совместными усилиями на базе 52-летнего передового производственного опыта и лучшими в мире технологиями в сфере робототехники и автоматизации. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы встретить будущее во всеоружии, непрерывно осуществляя исследовательскую и изобретательскую деятельность с целью удовлетворения постоянно меняющихся требований наших клиентов и потребителей.

[1] Его можно загрузить после нахождения поиском "MSmartLife" в магазинах приложений Google и IOS. [2] При включении экономичного режима M7 Pro может производить уборку длительностью до трех часов. [3] Уровень шума от работы устройства M7 Pro в бесшумном режиме составляет 69 децибелов, что может облегчать условия работы или учебы без раздражающих помех. [4] По данным, предоставленным лабораторией Midea. При испытании в интенсивном режиме максимальная эффективность удаления пыли может достигать более 94%. [5] Это средняя цена. Розничные цены в различных странах и регионах могут колебаться в зависимости от соответствующих порядков и правил. См. местные розничные цены в конкретной стране.

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