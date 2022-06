Midea przedstawia XIAOWEI - produkt, który zmieni oblicze życia domowego

Robot może uzyskać dostęp do inteligentnych urządzeń domowych i sprzętów wyposażonych w technologię Internetu Rzeczy (IoT). Na przykład gdy wykryje, że ktoś z rodziny wraca do domu, może zawczasu włączyć oświetlenie i klimatyzację, aby ustawić komfortową temperaturę i wilgotność na jego przybycie.

Dzięki funkcji śledzenia twarzy i ciała XIAOWEI jest w stanie zidentyfikować członków rodziny, co czyni z niego niezawodną pomoc domową ze sztuczną inteligencją, która może również zapewnić skuteczną wszechstronną ochronę. Można polecić robotowi, aby odwiedził każdy zakątek domu, obserwował wydarzenia i pomagał w przenoszeniu artykułów gospodarstwa domowego, zdalnie monitorował i nadzorował kwestie bezpieczeństwa.

Należy podkreślić, że XIAOWEI to również doskonały towarzysz zabaw; wykorzystując wbudowany projektor i inne zaawansowane technologie, jest w stanie stworzyć w domu mobilne kino, centrum rozrywki i interaktywny plac zabaw, który zapewni doskonałą rozrywkę całej rodzinie.

Robot XIAOWEI jest w stanie skanować dom we wszystkich kierunkach za pomocą wbudowanej kamery 3D, przeprowadzać autonomiczną eksplorację i mapowanie, identyfikować właściwości obiektów i kompilować informacje semantyczne za pomocą mapowania semantycznego 3D. Na przykład dzięki tej technologii robot umie rozpoznać sofę i wie, gdzie się ona znajduje, więc gdy otrzyma polecenie „idź do sofy", sam ruszy do niej za pomocą funkcji nawigacyjnych, reagując na polecenie głosowe.

„Wybiegając w przyszłość, robot domowy oferuje szereg możliwości" - Dr Tang Jian podkreślił, że roboty domowe, podobnie jak smartfony i nowoczesne pojazdy energetyczne, już teraz zmieniają styl życia ludzi i staną się podstawowym produktem dla rodzin.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1836382/xiaowei.jpg

SOURCE Midea Group